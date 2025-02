Os manifestantes bloqueiam a cidade central no Dia do Estado – DW – 15/02/2025

A mudança da Alemanha para a direita deixou sua marca no jogo nacional do país, causando todos os tipos de ruções.

Muitos clubes de futebol alemães e grupos de fãs realizaram manifestações contra a extrema direita no ano passado, tanto nos estádios nos dias de partida quanto nas ruas de suas cidades. Vários clubes importantes das duas principais ligas da Alemanha, incluindo Werder Bremen, Vfl Bochum, FSV Mainz 05, 1. FC Köln e Hannover 96, pediram aos seus apoiadores que se oponham extremismo de direita.

O sucesso sustentado da extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) parece ter aguentado a atenção que levou ao Eleição federal em 23 de fevereiro: Em um recente jogo em casa em St. Pauli, um clube de Hamburgo com uma forte tradição antifascista, os fãs fizeram seus sentimentos conhecidos por cantar: “Todo o Hamburgo odeia o AFD!”

Eles também marcaram Dia Internacional do Holocausto Em 27 de janeiro, segurando uma faixa que dizia: “Aqueles que lutam contra os nazistas não podem confiar no estado”.

Em 27 de janeiro, os fãs de St. Pauli demonstraram contra a extrema direita de marcar o Dia Internacional do Holocausto Imagem: Marcus Brandt/DPA/Picture Alliance

Mais racismo, mais política

Mas esse derramamento de sentimento político está longe de ser universal – e, para alguns fãs de futebol politicamente engajados, se alguma coisa a tendência geral entre os fãs nos últimos anos foi evitar demonstrações abertas de lealdade política.

“Eu gostaria que eles tivessem mais coragem”, disse Rico Noack, presidente da Jogos de tabuleiro (“Jogos Sociais”), uma organização de fãs de futebol que ajuda a promover uma sociedade inclusiva. Com muita frequência, ele disse, ele viu “grupos de fãs negociarem entre si, decidirem que algo é” político demais “, então eles se estabelecem com o menor consenso possível, ou não dizem nada”.

Isso é paradoxal, porque as guerras culturais da Alemanha geralmente se concentram no futebol, de longe o esporte mais popular do país e uma presença importante na sociedade alemã. A Copa do Mundo da FIFA de 2022, no Catar, por exemplo, tornou -se política quando o time de futebol nacional alemão declarou sua intenção Para levar ao campo com braçadeiras “One Love” para protestar contra as leis do país anfitrião em LGBTQ+ Pessoas.

Jogadores alemães foram ameaçados de sanções antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar, se optarem por usar braçadeiras ‘One Love’ Imagem: Christian Charisius/DPA/Picture Alliance

Da mesma forma, no ano passado, quando a Alemanha sediou o Campeonato Europeu, o AFD aproveitou a oportunidade para Lançar seu próprio ataque Sobre o que considerou “wokeness” no futebol. Maximilian Krah, o principal candidato do partido nas eleições européias de junho, descreveu a seleção masculina em Tiktok como uma “tropa mercenária politicamente correta”.

“É a equipe do Rainbow, a equipe do Orgulho”, disse ele, referindo -se à defesa da equipe dos direitos LGBTQ+. “Podemos ignorá -lo.”

“O futebol é mais político do que nunca”, disse Noack à DW. Ele vê a mudança à direita na cultura política da Alemanha refletida na cultura do futebol, embora “não seja como se você visse banners de direita reais” nos estádios, acrescentou.

Mas Noack e o jornalista Ronny Blaschke, que acaba de publicar um livro sobre racismo no futebol, notaram que o racismo se tornou menos um tabu nas arquibancadas.

“Especialmente após a chamada crise de refugiados em 2015, observamos uma mudança para a direita nos estádios, pois temos mais incidentes racistas nas arquibancadas contra jogadores de futebol negro”, disse Blaschke à Dana Sumlaji, da DW. “Temos racismo maciço e mídias sociais; portanto, sempre que você tem jogadores nacionais alemães negros para as equipes da juventude ou para a equipe nacional, você pode procurar nas seções de comentários das mídias sociais e encontrar muitos comentários racistas”.

Jogadores de futebol exilados em Berlim celebram a liberdade da Síria Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Outros manifestantes poderiam aprender muito com os fãs de futebol organizados ‘

A cultura alemã dos fãs de futebol é complexa. Alguns clubes, como St. Pauli, têm uma identidade abertamente de esquerda. Pensa-se que outros, como Alemannia Aachen, tenham associações com a cena de extrema direita-embora o próprio clube tenha negado isso.

Enquanto isso, muitos outros clubes abrigam grupos de fãs à esquerda e de direita. Noack também percebeu que, com alguns grupos de fãs, qualquer identidade política que eles tenham se torne menos importante no dia da partida, quando a lealdade do clube tem precedência.

Noack também é cético de que as culturas políticas de fãs de futebol podem ter um efeito geral na sociedade. Mas ele acha que os fãs de futebol têm um poder especial: quando organizam protestos, eles têm um espírito de confronto e rebelde-combinado com a unidade e um senso de humor-que não faltam demonstrações anti-AFD regulares.

“Você pode aprender muito com os fãs de futebol organizados: os fãs de futebol geralmente são muito criativos, eles são bons em saber o que fazer para criar imagens eficazes na mídia”, disse ele. “O exemplo clássico é o uso de pirotecnia e bombas de fumaça – elas sempre são as fotos que são impressas. Certamente, outros manifestantes poderiam aprender algo com isso”.

‘Parece que a última posição lutando pela democracia na Alemanha’

Susanne Franke é membro do conselho da Schalker Fan Initiative-uma organização anti-racista dos fãs de Schalke fundada em 1992, quando os violentos hooligans de direita eram uma visão regular nos estádios de futebol.

O Schalke está sediado na cidade de Gelsenkirchen, no que anteriormente era o coração industrial da Alemanha no vale de Ruhr. Embora tenha sido uma fortaleza para o centro-esquerdo Social -democrataso declínio industrial em Gelsenkirchen transformou a cidade em uma das cidades mais pobres da Alemanha, e a extrema-direita AFD ganhou terreno. O vizinho do clube e maior rival, o Borussia Dortmund, também tem um contingente neo-nazista muito temido em sua base de fãs que remonta à década de 1970.

Franke está preocupado com o fato de a cultura do futebol estar voltando para aqueles dias. “Ficou melhor e agora está piorando novamente. Em muitos lugares, os fãs estão lutando pelo controle da narrativa”, disse ela à DW.

Para Franke, a decisão do líder dos democratas cristãos Friedrich Merz para Passe uma resolução não vinculativa através do parlamento alemão Com a ajuda do AFD, tornou o trabalho de seu grupo ainda mais urgente. “Para mim, parece que a última posição lutando pela democracia na Alemanha”, disse ela. “Se você é um fã de futebol ou não, é muito importante que você leve esse momento muito a sério”.

Embora não haja evidências óbvias de que os fãs de futebol sejam mais ou menos envolvidos politicamente do que qualquer outra pessoa, a presença do futebol na sociedade alemã geralmente os torna mais visíveis quando expressam opiniões políticas.

“O futebol tem uma grande chance e um grande alcance”, disse Franke. “É amplamente visível – nas notícias, nas mídias sociais e na sociedade alemã. É por isso que sinceramente espero que as pessoas tomem uma posição honesta e diga alguma coisa”.

Editado por: Rina Goldenberg

Enquanto você está aqui: toda terça -feira, os editores da DW controlam o que está acontecendo na política e na sociedade alemãs. Você pode se inscrever aqui para o Berlim Berlin Breathing.