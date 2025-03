Os militantes mantêm 450 passageiros de trem reféns no Paquistão | Paquistão

Sacai. Hirokazu Ohara

Como vestir mulheres? Segunda-feira, 10 de março, na semana do outono outono-inverno 2025-2026 em Paris, três criadores entregaram sua visão do guarda-roupa. Eles têm em comum recorrer às referências culturais, mas oferecem uma variedade de possibilidades, com guarda -roupas arquitetônicos, intelectuais ou libertados.

Em Sacai, a Chitose Abe continua a dar torres acrobáticas de suas roupas. As jaquetas desossadas são discutidas; Seções de couro ou algodão formam vestidos abstratos, como edifícios desconstrutivistas; Cobertores e lenços de malha se transformam em blusas e lenços de seda com impressão de caxemira, abotoados entre si, em vestidos divididos.

“Eu trabalhei em torno do gesto sensual da cortina, dessa maneira que temos que se proteger embrulhado em tecido, manipulando -o ou jogando -o sobre um ombroexplica os japoneses. Um gesto que atende à nossa necessidade de ternura. »» Ela acrescenta texturas aconchegantes e reproduções de três fotos românticas de Man Ray, bocas ou olhos cercados por lágrimas. O que importa que o surrealista realmente negou algumas dessas imagens de comando para maquiagem, “Ele continua sendo o artista que melhor trouxe as mulheres para a beleza”estima a quitose de Abe.

Pétalas de couro

Ansioso para celebrar o poder feminino, Gabriela Hearst Feito, ela, referência ao arqueólogo Marija Gimbutas, que, em vários trabalhos, cujo Língua da deusa (1989), impôs a visão de um mundo divino dominado por figuras femininas. Mesmo que seja destinado a uma clientela muito rica, cujo biotopo natural está localizado na lateral da quinta avenida de Nova York e que contém sua parcela de belos vestidos de coquetel, a coleção brilha ao seu lado quase animal, com sua abundante peles-às vezes Trompe-L’oeil feita em seda penteada, às vezes reciclado peixe.

As escalas de cobra são habilmente reproduzidas através de lã de malha ou em pétalas de couro de vitela. Peças na pele de cobra real perseguidas no Everglades (Flórida), onde são consideradas uma espécie invasiva, completam a panóplia. “A coleção é sofisticada e crua”resume o designer americano-uruguayan.

Gabriela Hearst. Filippo fior / gorunway.com

Marine Serre. Arnel do povo

Na moeda de Paris, Marine Serre reproduziu “A sala vermelha” de Twin Peaks, por David Lynch, e transformou seus modelos em personagens linchianos, o que requer “Uma forma de minimalismo e apostar tudo nos cortes e tecidos”diz o designer. Ao fazer isso, ela muda a silhueta para um estilo mais adulto.

As combinações de couro preenchidas na cintura, jaquetas cercadas e saias do meio -dia, vestidos com putas baixas com tiras inchadas, sharpelae com ombros afiados e trincheiras brilhantes com bolsos de revestimento atingem o equilíbrio certo entre sensualidade e estangoridade. A assinatura de Marine Serre, a Lua Crescente, é discretamente afixada em fecos, espinhas ou tom no tom.

“Eu quero que as mulheres se sintam livres, radicais, que elas se amam e se vestem sexy por si mesmas”proclama o designer. Ao desfilar em um lugar histórico, a francesa também quer mostrar que se pode ter ambição e sucesso sendo uma mulher à frente de uma marca independente.