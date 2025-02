Os militares israelenses cautelosos do Líbano não cumprirão o prazo de retirada | Israel ataca as notícias do Líbano

As marcas de carros alemães há muito tempo desfrutaram de uma forte presença em Sudeste Asiáticomas tendências recentes sugerem que seu domínio pode estar diminuindo à medida que as vendas de veículos chineses mais baratos e cada vez mais confiáveis ​​aumentavam no ano passado.

Em Cingapurao mercado mais significativo para as marcas de carros alemães da região, a parcela de novos registros de carros caiu para 28% em 2024, abaixo de 32% no ano anterior, de acordo com dados da autoridade de transporte terrestre do país.

Enquanto isso, as marcas chinesas capturaram 18,2% dos registros de carros novos – um salto de apenas 5,9% em 2023.

Os gigantes do automóvel japonês também tiveram um declínio notável na participação de mercado.

Em MalásiaA participação de mercado da BMW caiu ligeiramente de 1,5% para 1,3% em 2024, enquanto a Mercedes-Benz e a Volkswagen também registraram declínios, de acordo com dados da Associação Automotiva da Malásia.

A tendência é ainda mais pronunciada nas Filipinas, onde Marcas alemãs Venda apenas algumas centenas de carros novos anualmente. As vendas da BMW caíram quase um terço, enquanto a Volkswagen teve um declínio de 15%, de acordo com um relatório da consultoria local Autoindustriya.

Tailândia, hub de fabricação automotiva do sudeste da Ásiatambém testemunhou um declínio nas vendas de carros alemães. No entanto, esse declínio coincidiu com uma contração mais ampla do mercado automotivo tailandês, que caiu para uma baixa de 15 anos em 2024.

Uma mudança de mercado mais ampla

As lutas das montadoras alemãs no sudeste da Ásia refletem uma mudança global mais ampla. Em janeiro de 2024, a BMW registrou uma queda de 2,3% nas vendas globais de veículos, enquanto a Mercedes-Benz e a Porsche registraram uma redução de 3%. A Volkswagen, enfrentando ventos fortes, viu suas vendas globais caírem 12%.

Liderando essa mudança é a China, que expandiu dramaticamente suas exportações de veículos, particularmente no Veículo elétrico (EV) mercado. Em 2023, a China exportou cerca de 4,7 milhões de carros, um aumento de três vezes em relação a 2021, embora um terço desses carros seja fabricado por marcas internacionais, de acordo com o Citigroup.

A montadora chinesa BYD, o maior produtor mundial de veículos híbridos totalmente elétricos e plug-in, expandiu rapidamente sua presença no sudeste da Ásia. Em Cingapura, ultrapassou a Toyota como a marca de carros mais popular pela primeira vez em 2023. Suas vendas nas Filipinas teriam disparado em até 8.900% no mesmo período.

Por trás dos números

Apesar da participação de mercado em declínio das marcas alemãs, os analistas pedem cautela na interpretação dos números. Um porta -voz da BMW disse à DW que suas vendas em Cingapura aumentaram 49% em 2024, com entregas de veículos elétricos de bateria (BEVs) aumentando em 107%.

Esse crescimento provavelmente foi alimentado pelo esquema de incentivo de adoção precoce do governo de Cingapura, que ofereceu descontos significativos nas taxas de registro para carros elétricos.

Além disso, os custos crescentes dos certificados de direito de Cingapura (COES)-licenças necessários para a propriedade do carro-beneficiaram desproporcionalmente as marcas de ponta. À medida que o custo dos COES aumentou, os preços dos carros de luxo também aumentaram, ajudando a BMW e a Mercedes-Benz a manter seu nicho de mercado.

Por outro lado, as vendas em declínio na Tailândia parecem refletir mais uma queda geral na indústria automotiva do país, que registrou uma queda de 26% nas vendas totais de carros – o nível mais baixo em 15 anos.

Chris Humphrey, diretor executivo do Conselho Empresarial da UE-ASEAN, disse à DW que as montadoras chinesas estão direcionando principalmente o mercado de massa e não o segmento de luxo ocupado por marcas alemãs.

“A BMW e a Mercedes-Benz se concentram no mercado de luxo, enquanto marcas como Toyota e Honda atendem ao mercado de massa. O influxo de montadoras chinesas impactou principalmente as marcas de mercado de massa”, disse ele.

De fato, a Toyota do Japão, a marca mais vendida no sudeste da Ásia, está perdendo rapidamente terreno. Em novembro, a Bloomberg informou que, entre 2019 e 2024, as montadoras japonesas experimentaram as perdas de participação de mercado mais significativas em Cingapura, Tailândia, Malásia e Indonésia.

As montadoras chinesas capitalizaram preços competitivos e qualidade melhorada. Humphrey enfatizou que “a qualidade dos carros chineses agora é muito comparável a outros fabricantes de equipamentos originais (OEMs), e é aqui que os preços se tornam um fator crucial”.

O que pode ser feito?

À medida que os fabricantes de automóveis chineses continuam sua expansão agressiva, alguns países implementaram contramedidas. O União Europeia recentemente impôs tarifas aos EVs chinesescitando subsídios injustos do governo chinês que distorce a competição internacional.

No entanto, é improvável que essas medidas sejam implementadas no sudeste da Ásia, onde as montadoras chinesas estão localizando cada vez mais a produção. Em julho de 2024, a BYD abriu sua primeira fábrica do Sudeste Asiático na Tailândia, uma instalação de € 470 milhões (US $ 492 milhões) capazes de produzir 150.000 veículos anualmente.

O economista Recentemente relatou que as fábricas chinesas podem fabricar quase 45 milhões de carros anualmente – cerca de metade de todas as vendas globais – mas atualmente operam com apenas 60% de capacidade.

Essa superprodução sugere que o empurrão de exportação da China está longe de terminar, e o sudeste da Ásia continuará sendo um mercado crítico nos próximos anos.

Uma resposta potencial para as montadoras alemãs é ajustar suas estratégias de preços. Na Tailândia, por exemplo, a Mercedes-Benz viu os registros caírem em 30% em 2024, de acordo com a desaceleração geral do mercado.

Nos últimos meses, várias marcas chinesas reduziram agressivamente os preços para ganhar participação de mercado. No entanto, o CEO da Mercedes-Benz Thailand, Martin Schwenk, disse ao jornal local A nação Este mês, que sua empresa não seguiria o exemplo.

“Se tornarmos o carro excessivamente agressivo nos preços, danificamos a posição de todos os proprietários. Danificamos a marca”, afirmou.

Apesar dos desafios, existem alguns desenvolvimentos positivos para os fabricantes alemães. A subsidiária do Volkswagen Group, Skoda Auto, anunciou planos de concluir a construção de uma fábrica de montagem de veículos de € 475 milhões no Vietnã no início de 2025. Esta instalação terá a capacidade de produzir 120.000 veículos anualmente, fortalecendo a base da empresa na região.

Editado por: Srinivas Mazumdaru