Os rebeldes M23 apoiados por Ruanda Centro de Alcance de Bukavu no Dr. Congo | Militares

Os ataques de drones russos danificaram uma usina térmica em Mykolaiv no sul da Ucrânia durante a noite, deixando 46.000 consumidores sem aquecer à medida que as temperaturas caem abaixo do congelamento, disse o primeiro -ministro ucraniano Denys Shmyhal.

“Isso foi feito deliberadamente para deixar as pessoas sem calor em temperaturas abaixo de zero e criar uma catástrofe humanitária”, disse Shmyhal no aplicativo Telegram Messenger.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que o ataque teve um impacto muito maior, deixando 100.000 na cidade sem calor.

“Uma cidade ucraniana comum. Infraestrutura civil comum. Não tem nada a ver com hostilidades ou a situação da linha de frente ”, disse ele em um post no X.

“Esta é mais uma demonstração clara de que os russos estão travando guerra contra nosso povo e contra a própria vida na Ucrânia”.

Ele acrescentou que as equipes de reparo estão “trabalhando incansavelmente” para restaurar o aquecimento em Mykolaiv.

Hoje, mais de 100.000 pessoas em Mykolaiv ficaram sem aquecimento depois que um drone russo russo atingiu a infraestrutura crítica da cidade. Uma cidade ucraniana comum. Infraestrutura civil comum. Não tem nada a ver com hostilidades ou a situação da linha de frente. Isso é… – Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@zelenskyyua) 16 de fevereiro de 2025

A Rússia atacou a Ucrânia com 143 drones durante a noite, mas os militares ucranianos disseram que abateram 95 deles, enquanto 46 não atingiram seus alvos, provavelmente graças ao uso de contramedidas eletromagnéticas que interrompem os ataques de drones.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida nos ataques noturnos que também danificaram casas na região de Kiev, disseram autoridades ucranianas. A temperatura em Mykolaiv deve cair para menos de 7 graus Celsius (19,4 Fahrenheit) na noite de domingo.

Charles Stratford, da Al Jazeera, reportagem de Kiev, disse que o exército ucraniano anunciou que viu um “aumento nos ataques das forças russas” nas últimas 24 horas.

“Em geral … não vimos grandes ganhos obtidos pelas forças russas há meses – mas nenhuma indicação de que os combates estão diminuindo”, disse ele.

Proteja o mundo ‘do mal’

À margem da Conferência de Segurança de Três Dias de Munique, que termina no domingo, Zelenskyy instou os aliados ocidentais a aumentar a defesa aérea da Ucrânia.

Zelenskyy disse que a Rússia agora detém 20 % da Ucrânia e está lentamente avançando no leste, quando a invasão em larga escala de Moscou se aproxima de seu terceiro aniversário.

Ele citou dados mostrando que, na semana passada, a Rússia havia lançado cerca de 1.220 bombas aéreas, mais de 850 drones e mais de 40 mísseis em áreas controladas pelo governo da Ucrânia.

Não houve comentários imediatos da Rússia.

“A Europa e o mundo devem estar melhor protegidos de tão mal e preparados para enfrentá -lo”, disse Zelenskyy em um posto de telegrama.

“Isso requer uma política externa forte e unida sobre Putin, que iniciou esta guerra e agora está expandindo -a globalmente”, disse ele.

“Juntamente com a Europa, os EUA e todos os nossos parceiros, podemos terminar esta guerra com uma paz justa e duradoura.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chocou os aliados europeus e a Ucrânia nesta semana, chamando seu colega russo, Vladimir Putin, sem consultá -los ou Kiev de antemão e declarar um início imediato de negociações de paz.

Coisas ‘movendo -se rapidamente’

Enviado da Ucrânia de Trump, general Keith Kellogg, disse no sábado que a Europa não terá um assento na mesa Para as negociações de paz na Ucrânia depois que Washington enviou um questionário às capitais europeias para perguntar o que elas poderiam contribuir para as garantias de segurança para Kiev.

James Bays, da Al Jazeera, relatando de Munique, disse que uma reunião de emergência de ministros das Relações Exteriores da União Europeia “se reuniu apressadamente” sobre as preocupações de que eles-assim como a Ucrânia-podem ser de fora nas negociações de paz lideradas pelos EUA com a Rússia que devem acontecer na Arábia Saudita nos próximos dias.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, disse à France Inter Radio no domingo que o presidente Emmanuel Macron sediaria a reunião como planejado.

Cinco diplomatas europeus disseram que a reunião incluiria a França, o Reino Unido, Alemanha, Polônia, Itália, Espanha e Dinamarca, que representariam países bálticos e escandinavos.

“Não pode haver nada (feito) sem a Ucrânia e também nada sem a Europa”, disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna.

Ele também confirmou que os líderes se reuniriam na segunda -feira.

“As coisas estão se movendo rapidamente”, disse ele à Al Jazeera. “Devemos ter certeza e claro sobre o que vamos fazer.”

Ele disse que os países europeus ainda podem fornecer “apoio” e “fundos” que eles prometeram.

No sábado, Zelenskyy pediu a criação de um exército europeu, argumentando que o continente não podia mais ter certeza da proteção dos EUA e só receberia respeito de Washington com um militar forte.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, disse em uma entrevista que os países europeus não criarão um exército unificado em resposta a ameaças da Rússia.

Questionado sobre a possibilidade da criação de um exército europeu, Sikorski disse ao World do Estado emissora de TVP: “Deveríamos ter cuidado com esse termo porque as pessoas entendem coisas diferentes”.

“Se você entende com isso a unificação dos exércitos nacionais, isso não acontecerá”, disse ele. “Mas fui um defensor da Europa, para a União Europeia, desenvolver suas próprias capacidades de defesa”.