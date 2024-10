Palestinos alvejados enquanto fugiam do ataque israelense no norte de Gaza | Gaza

Nova Deli, Índia – Quando o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, inaugurava um controverso Templo hindu na cidade de Ayodhya, no norte do país, em 22 de janeiro deste ano, J*, um estudante que mora a centenas de quilômetros de distância, no estado de Kerala, no sul, estava prestes a postar sua opinião sobre o evento no Instagram.

“Restos da Constituição Indiana Beneath Ram Mandir: Pesquisa ASI”, o estudante de humanidades de 21 anos postou em seu identificador, The Savala Vada, criticando o líder nacionalista hindu por supostamente minando a constituição secular da Índia liderando uma cerimônia religiosa em um templo construído sobre as ruínas de uma mesquita do século XVI.

Desde a independência da Índia em 1947, dezenas de grupos hindus, liderados pelo Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), o mentor ideológico de extrema direita do Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi, reivindicaram que a Mesquita Babri da era Mughal ficava no local exato onde Ram , uma das divindades mais proeminentes do hinduísmo, nasceu. Uma multidão hindu demoliu a mesquita em 1992, desencadeando tumultos mortais que mataram mais de 2.000 pessoas e alteraram fundamentalmente o curso da política indiana.

Após a demolição, o Serviço Arqueológico da Índia (ASI), administrado pelo Estado, apoiou a reivindicação dos grupos hindus enquanto a disputa chegava ao tribunal superior do país, que em 2019 deu o site a um fundo apoiado pelo governo para construir um templo Ram. Os muçulmanos receberam outro pedaço de terreno em Ayodhya, a vários quilómetros de distância do templo, para construir uma mesquita.

Um ano depois, Modi lançou a pedra fundamental para o grande templo e o abriu em janeiro deste ano para dar início à sua reeleição para um terceiro mandato recorde.

Assim que J fez a postagem no Instagram, ela se tornou viral. Provocou a reação dos trolls hindus de direita. Mas também ajudou o Savala Vada a crescer exponencialmente.

Usando o humor ‘para relatar a verdade’

J e seus dois companheiros de equipe que trabalham com ele preferem permanecer anônimos por medo de “poderem ser atacados ou mortos”, como eles disseram.

“Existe todo um ecossistema que tem como alvo as pessoas que discordam”, disse J. “Trata-se também de se proteger quando se fala num espaço online contra o establishment e o poder dominantes. O anonimato me dá essa proteção.”

A Al Jazeera solicitou comentários de vários porta-vozes do BJP sobre as alegações de J, mas não recebeu resposta.

Inspirado por The Onion, empresa de mídia digital dos Estados Unidos que publica artigos satíricos sobre notícias locais e internacionais, The Savala Vada foi lançado por J em 21 de julho de 2023. “Savala” na língua malaiala significa cebola, e “vada” é um popular Lanche do sul da Índia. J disse que seu empreendimento também é uma “homenagem” ao tipo de trabalho que The Onion faz.

“A ideia surgiu da necessidade de criar um espaço onde pudéssemos discutir e divulgar eventos sociopolíticos contemporâneos com um toque humorístico e satírico”, disse ele à Al Jazeera.

“Tratava-se também de imaginar um espaço democrático, secular e pluralista onde relatamos a verdade usando tropos de comédia e sátira.”

O Instagram, disse J, começou com postagens sobre eventos culturais ou históricos, mas lentamente começou a se concentrar em notícias e assuntos atuais para canalizar o que ele chamou de sua desilusão com o grande mídia indianaque muitos críticos acusaram de amplificar a política de ódio do BJP contra as minorias muçulmanas e cristãs, além de ser subserviente a Modi.

“Pertenço a uma comunidade religiosa minoritária e é extremamente difícil expressar a sua dissidência nos atuais tempos polarizados”, disse J, acrescentando que o seu foco era “combinar humor e resistência”, ao mesmo tempo que alcançava a Geração Z e os millennials através do seu sátira.

Além de The Onion, J disse que também se inspirou no comediante americano George Carlin, no stand-up britânico John Oliver e no australiano The Juice Media, que publica cenas satíricas dirigidas ao governo.

No ano passado, The Savala Vada fez mais de 680 postagens no Instagram e ganhou cerca de 69.000 seguidores. No mês passado, teve 7,8 milhões de visualizações em suas postagens e histórias.

O identificador responde aos principais eventos nacionais e globais, suas manchetes precisas e diretas condensadas de uma forma que desafia a narrativa estabelecida através do humor e da sátira.

Por exemplo, quando os ataques aéreos israelitas negaram ter atingido hospitais em Gaza durante o genocídio contínuoO Savala Vada escreveu: “As Forças de Defesa de Israel reivindicam Gaza armadas com hospitais auto-explosivos”.

Quando vários jornalistas indianos voaram para Israel para cobrir o conflito Israel-Palestina, o identificador postou: “Voos da Air India para Israel são mais baratos do que para Manipur para jornalistas indianos” – uma visão sobre os mesmos jornalistas ou suas organizações que se recusam a reportar sobre motins étnicos no nordeste da Índia que já dura há mais de um ano.

Para zombar do estado do jornalismo na Índia, eles escreveram certa vez: “O principal jornalismo indiano está comprometido com o dever sagrado de pôr em perigo as vidas dos muçulmanos”.

Alguns dos seus postos respondiam à situação no disputado território da Caxemira administrada pela Índia, que estava despojado de sua autonomia parcial pelo governo de Modi em 2019. A medida, dizem os caxemires, visa roubar os seus recursos e mudar a demografia da região de maioria muçulmana.

“A falta de neve decepciona os turistas indianos, enquanto a falta de direitos humanos decepciona os caxemires”, dizia uma de suas postagens virais sobre a região montanhosa que é popular entre os turistas indianos por sua neve e esqui. “O exército indiano começa a ensinar ciência política nas escolas secundárias de Caxemira”, disse outro, numa referência a uma das zonas mais militarizadas do mundo, onde o exército goza de enormes poderes e impunidade.

A jornalista Rana Ayyub, redatora de opinião do The Washington Post e crítica do governo indiano, disse à Al Jazeera que segue o The Savala Vada e frequentemente compartilha suas postagens online para sublinhar o fato de que o jornalismo tradicional na Índia está “com falta de ar”.

“Eles falam pelos oprimidos de uma forma que a nossa grande mídia não faz”, disse Rana. “A alça é um excelente exemplo de como manter a verdade no poder usando a sátira e acertando em cheio. Eles preencheram o vazio deixado pela grande mídia indiana.”

‘Apontando o absurdo da realidade’

Mas as coisas não têm sido fáceis para o Savala Vada. Seu identificador X foi bloqueado duas vezes. Em primeiro lugar, mudou o seu nome e imagem para “Narendra Modi” para publicar uma saudação de Eid Mubarak e prometeu proibir o RSS e libertar todos os presos políticos para marcar o festival muçulmano.

A segunda vez que o identificador X foi bloqueado foi quando foi denunciado em massa à plataforma de microblog por trolls hindus de direita, alguns com dezenas de milhares de seguidores. “É um meio de intimidação, para nos impedir de fazer o nosso trabalho”, disse J. “Isso significa claramente que eles estão perturbados com o que postamos.”

J afirmou que seu nome no Instagram também foi frequentemente banido pela plataforma. Depois, há abusos e ameaças online, com pessoas a chamá-los de “mullah” (uma calúnia para os muçulmanos), “Jihadistas”, “paquistaneses”, “chineses” e “anti-nacionais”, entre outras coisas.

Eles também foram ameaçados com processos policiais e ações judiciais, a maioria deles durante a consagração do Templo Ram em Ayodhya, disse J.

“É assustador e deprimente. Mas às vezes também é engraçado”, disse ele. “Recebemos essas calúnias e rimos. As pessoas, principalmente da direita, muitas vezes não entendem o sarcasmo. Fixamos esses comentários (nas redes sociais) e brincamos sobre isso.

“Nosso trabalho não é ofender a sensibilidade de nenhuma comunidade, mas apontar o absurdo da realidade em que vivemos. E a sátira se torna uma ferramenta poderosa porque ressoa nas pessoas”, disse ele.

A sátira também é arriscada. “Perseguir a sátira na maior democracia do mundo não é fácil. Uma piada ou simplesmente ter uma opinião diferente pode levar você à prisão”, disse J.

A Índia ficou em 159º lugar no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa deste ano, divulgado anualmente pelos Repórteres Sem Fronteiras – uma melhoria marginal em relação aos 161 de 2023, mas ainda significativamente abaixo dos 140 em 2013.

“A liberdade de expressão na Índia afundou num abismo perigoso e a queda constante dos índices de liberdade de imprensa sublinha os perigos de cruzar uma linha que se está a tornar cada vez mais controversa”, afirmou o órgão de vigilância do Free Speech Collective num relatório no início deste ano.

A censura e a vigilância da Índia são a razão, disse J, pela qual o The Savala Vada não quer criar um site ou lançar uma versão impressa, como o The Onion. “Isso deixará uma pegada digital online e será fácil para o governo ir contra nós”, disse J.

‘Nós contrariamos narrativas’

Durante as eleições gerais indianas deste ano, o The Savala Vada colaborou com o The Juice Media da Austrália no seu projecto Honest Government Ads, que oferece comentários satíricos sobre o estado da democracia em países sujeitos a eleições. Este ano, incluíram 14 nações, incluindo Índia, Paquistão, Estados Unidos, Indonésia e Irão, entre outros.

Um vídeo publicado pelo grupo no YouTube apresentava um “anúncio de serviço público” que criticava o governo Modi por prender líderes da oposição, ameaçar jornalistas, demolir casas de muçulmanos e atacar a liberdade de expressão na maior democracia do mundo.

O vídeo foi bloqueado pelo YouTube a pedido do governo indiano. A Juice Media disse ter recebido uma queixa legal de uma entidade governamental da Índia, que acusou a empresa australiana de provocação para causar tumultos e de insultar a bandeira e a constituição indianas.

Depois que o vídeo foi retirado, J temeu que o governo também agisse contra o Savala Vada. “Naquele momento, pensei que eles iriam vir atrás de nós”, disse ele à Al Jazeera, acrescentando que o medo o forçou a remover qualquer referência ao The Savala Vada na sua página do Instagram.

O jornalista e pesquisador de mídia Anand Mangnale disse que um novo padrão de indignação da direita emergiu nas redes sociais e é mais organizado.

“Anteriormente haveria abusos e trolls online, mas o que testemunhamos agora é muito mais organizado”, disse ele à Al Jazeera.

“Agora os grupos estão sendo criados online para atingir determinados indivíduos ou denunciar qualquer conteúdo em massa. Torna-se então munição para um caso legal. Os casos não se baseiam na lei e na ordem, mas na falsa indignação que criam nas redes sociais”, disse ele.

Nos últimos anos, vários jornalistas indianos tradicionais, que se recusaram a seguir os ditames dos seus empregadores ou a abandonar empresas privadas, recorreram ao YouTube e ao Instagram para continuar o seu trabalho. J disse que ele, assim como eles, está tentando “democratizar o mesmo espaço de informação com um toque satírico”.

“No mundo atual, que é tão sombrio e distópico, estamos tentando imaginar um mundo diferente, um mundo onde contrariamos narrativas, elevamos vozes marginalizadas e lutamos contra o ódio”, disse ele.

Fazendo os leitores rirem.