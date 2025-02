Partido esquerdo faz retorno nas eleições alemãs – DW – 23/02/2025

As projeções iniciais colocaram o partido socialista em mais de 8%, quase o dobro do que ganhou nas últimas eleições em 2021, quando ganharam apenas 4,9% da votação.

O ano passado foi um pesadelo político para o partido de esquerda: em janeiro de 2024, seu ex -líder do grupo parlamentar, Sahra Wagenknecht, fundou seu próprio partido homônimo, depois viram seus Representação da União Europeia Corte ao meio para apenas 2,7%. O 2024 Eleições estaduais também foram um desastre, com o partido perdendo sua posição tradicional no leste da Alemanha. O único premier do estado não conseguiu se apoiar na Thuringia, enquanto o partido mal chegou ao parlamento do estado da Saxônia e foi expulso de Brandenburgo.

Não é de admirar que poucos acreditassem que a parte esquerda, conhecida como A esquerda em alemão, teria muito sucesso no parlamentar Eleições em 23 de fevereiro.

Renegade Off ramice perde vapor

Durante as últimas semanas da campanha, parecia cada vez mais provável que a parte esquerda pudesse limpar o obstáculo de 5% necessário para entrar no Bundestag como o renegado Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) apoio perdido.

A mudança provavelmente deve -se a uma mudança na liderança do partido em outubro passado, com Jan van Aken E Ines Schwerdtner substituindo Janine Wissler e Martin Schirdewan, que não conseguiram interromper a constante perda de apoio do partido.

A nova liderança do partido esquerdo pode estar ajudando a mudar as fortunas do partido Imagem: Hendrik Schmidt/DPA/Picture Alliance

A dupla só estava no cargo há algumas semanas quando o chanceler Olaf Scholzestá governando A coalizão entrou em colapsoforçando um voto de não confiança que o viu pedir uma eleição precoce. Sem o seu parceiro de coalizão agora afastado, o neoliberal Democratas gratuitos (FDP)Scholz’s Center-Left Partido Social Democrata (SPD) e o ambientalista Festa verde não foram capazes de formar a maioria no Bundestag.

Críticas ferozes ao SPD e verduras

Após o colapso do governo em novembro passado, o partido esquerdo apresentou rapidamente um programa eleitoral focado na política social e econômica, que foi adotada em sua conferência do partido em janeiro. Eles acusam o SPD e os verdes de não ter feito nada para combater a crise de acessibilidade de montagem nos últimos anos.

“As pessoas percebem que o partido de esquerda está lutando credivelmente por questões sociais, que ninguém mais está fazendo isso, que somos os únicos que assumem os ricos”, disse o co-líder do partido Ines Schwerdtner à DW.

Para reduzir a pobreza, ela propôs abolir o imposto de valor agregado sobre alimentos básicos, produtos de higiene e passagens de transporte público. Atualmente, até 19% do IVA é cobrado por esses itens – quase um quinto do que os consumidores pagam no registro.

Imposto sobre riqueza para combater a desigualdade

Para financiar esses planos, o partido deseja aumentar a receita do estado com um imposto de riqueza graduado: 1% para pessoas em posse de 1 milhão de euros, 5% de € 50 milhões e 12% de € 1 bilhão.

“Milhões de pessoas trabalhadoras criaram essa riqueza extrema”, disse Jan Van Aken, co-líder do partido, disse que havia dinheiro suficiente para dar a volta, isso está apenas sendo mal alocado. “Temos que recuperá -lo para que todos possamos viver bem novamente”.

Para permitir que a Alemanha emprestasse mais novamente, a parte esquerda também deseja reformar o freio de dívida consagrado na Constituição. Afilitado com as restrições do intervalo da dívida, o partido gastaria mais € 200 bilhões na modernização da infraestrutura em ruínas. As empresas financeiras também receberiam apoio do Estado em troca de garantias de emprego e acordos coletivos de longo prazo, além de concordar em manter seus locais na Alemanha.

Postura clara contra a extrema direita

O partido considera a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) como seu principal oponente nas eleições de Bundestag.

“Não é uma polegada para os fascistas”, disse Van Aken na recente convenção em Berlim. “Na esquerda, sempre nos opomos a tentativas de dividir nossa sociedade e incitação contra os migrantes”.

Um ex -inspetor de armas biológicas das Nações Unidas, Van Aken também abordou Guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia como uma violação do direito internacional.

“Nós, à esquerda, estamos contra toda guerra e defendemos a paz”, disse ele, mas fizemos uma distinção entre militarização e outras rotas em potencial para encerrar o conflito. “Precisamos de mais diplomacia na Ucrânia, não mais armas. Sem liberdade e democracia na Ucrânia, não haverá paz”.

