Partido Verde da Alemanha inicia campanha eleitoral – DW – 15/11/2024

No meio de tempos muito turbulentos, cerca de 800 delegados de Partido Verde da Alemanha reúnem-se em Wiesbaden no fim de semana de 15 a 17 de novembro para uma conferência do partido onde esperam reinventar-se.

Roberto Habecko vice-chanceler e ministro da economia no Chanceler Olaf ScholzO governo minoritário do Partido Verde deverá ser eleito o principal candidato dos Verdes na campanha.

Ele insiste que a convenção será um fórum para olhar para frente e não para trás. “Em primeiro lugar, temos de falar sobre o que está a acontecer neste momento. Todas as crises, conflitos e desafios: Porque é que há tantos conflitos?” Habeck disse à DW.

Ele sublinhou que os Verdes precisam de se concentrar nos problemas mais prementes do país. Como a criação de habitações mais acessíveis e o barateamento da electricidade e do aquecimento. Os Verdes vão concentrar-se nestes temas, independentemente de acabarem no governo ou na oposição, disse Habeck.

Verdes se posicionam após o colapso do governo

A coligação de centro-esquerda Sociais Democratas (SPD)Verdes e o neoliberal Partido Democrático Livre (FDP) desabou na quarta-feira, 6 de novembro após três anos no cargo e meses de lutas internas sobre o orçamento para 2025. Os conflitos em curso no governo sobre a acção climática e a política social e económica foram uma fonte de frustração. E tem havido muito descontentamento entre a base dos Verdes quando votaram para endurecer as políticas de asilo e migração.

Após as eleições antecipadas marcadas para 23 de fevereiro de 2025, os Verdes poderão muito bem encontrar-se novamente na oposição. No entanto, Habeck disse que não está perdendo a esperança de obter mais do que os 11% que os Verdes estão atualmente pesquisando.

“Todas as disputas, todos os compromissos que tivemos que fazer desapareceram. E agora as partes estão avançando com suas próprias ideias. Agora muita coisa pode mudar em todas as frentes”, disse Habeck à DW.

A ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock e Robert Habeck há muito demonstram unidade Imagem: Kay Nietfeld/dpa/picture Alliance

Desde a dissolução do governo de coligação, sublinhou Habeck, tem havido um verdadeiro sentimento de euforia dentro do partido, que registou um grande afluxo de novos membros. Alegadamente, 5.500 pessoas aderiram aos Verdes desde o colapso do governo, dando ao partido ecológico 130.000 membros – um novo recorde.

Na verdade, Habeck foi extremamente popular ao longo da sua carreira política. O estudante de filosofia é autor de vários livros, juntou-se ao Partido Verde em 2002 e tornou-se legislador e depois ministro da Agricultura no seu estado natal, Schleswig Holstein, no norte do país.

Habeck tinha uma imagem muito favorável junto aos eleitores no início de seu mandato em 2021, com índices de aprovação muito superiores aos do taciturno chanceler Olaf Scholz. Após o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, foi Habeck quem encontrou palavras simples e sinceras para explicar o impacto do aumento dos preços da energia e da inflação ao povo alemão.

Antes de 2018, Habeck era copresidente do Partido Verde ao lado do atual Ministro das Relações Exteriores Annalena Baerbockmas afastou-se para permitir que ela fosse candidata a chanceler na campanha eleitoral de 2021. Após os erros de campanha de Baerbock, os Verdes obtiveram 14,8% dos votos, tornando-os o terceiro maior partido, atrás dos Social-democratas e dos Democratas-Cristãos (CDU) de centro-direita.

Baerbock anunciou semanas atrás que não estava mais buscando o cargo mais importante. Espera-se que ela apoie Habeck nesta campanha, como ele a apoiou antes.

Nova liderança do Partido Verde

Depois de fracos resultados em várias eleições este ano, incluindo nas eleições europeias em Junho e nos três estados da Alemanha Oriental em Setembro, os líderes do partido atiraram a toalha. Os copresidentes Omid Nouripour e Ricarda Lang não planejam concorrer novamente à liderança do partido.

Espera-se agora que Felix Banaczak e Franziska Brantner os substituam.

Banaszak, de 35 anos, é membro júnior do Bundestag do estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália. Ele vem de uma família da classe trabalhadora, seu avô migrou da Polônia para o Vale do Ruhr, o antigo centro industrial da Alemanha Ocidental.

Brantner, de 45 anos, é uma cientista política nascida e criada em Heidelberg, passou um tempo em Tel Aviv e Washington e é membro da câmara baixa do parlamento desde 2013.

Atualmente ela atua como secretária de Estado no Ministério de Assuntos Econômicos e é considerada uma confidente próxima de Habeck. Sua candidatura chamou a atenção dos críticos de Habeck dentro do partido. Eles acusam Habeck de tentar forçar o partido a seguir a sua linha e a adoptar a sua abordagem mais pragmática e centrista, que abrange uma vasta gama de questões, numa tentativa de apelar a pessoas que nunca votaram nos Verdes.

Em entrevista ao diário nacional Jornal do sul da AlemanhaBrantner admitiu que se depara com uma missão difícil: “É uma tarefa grande, mas que reflete os tempos em que vivemos”.

Franziska Brantner e Felix Banaszak estão em campanha para co-presidir o Partido Verde Imagem: Daniel Vogl/dpa/picture aliança

Ambos os candidatos deixaram claro que, sob a sua liderança, os Verdes voltariam a concentrar-se na ação climática. Com Donald Trump como presidente, os EUA já não podiam ser considerados um parceiro fundamental para a protecção climática.

Foco em habitação e energias renováveis

Robert Habeck é provavelmente o político mais conhecido do Partido Verde. Mas ele perdeu muito apoio durante o seu tempo no governo devido aos seus planos mal comunicados de mudar as casas alemãs de gás para bombas de calor sustentáveis.

A curta campanha eleitoral que antecede as eleições de Fevereiro deverá centrar-se nele. No entanto, nem todos estão satisfeitos com isto, já que muitos membros do Partido Verde se consideram um partido baseado numa plataforma política, e não um partido em que a personalidade é tão importante.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

