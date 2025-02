Pelo menos oito feridos quando o avião delta gira na chegada ao aeroporto de Toronto | Notícias da aviação

Os rebeldes apoiados por Ruanda na República Democrática do Congo (RDC) prometeram “restaurar a segurança” em Bukavu, o segunda cidade importante No leste do país, cairá sob o controle do M23 desde o final do mês passado.

Os moradores da capital da província de Kivu do Sul estavam provisoriamente andando pelas ruas novamente na segunda -feira, um dia depois que os rebeldes M23 invadiram a cidade com quase nenhuma resistência do exército congolês em fuga.

Milhares de pessoas fugiram para o Burundi vizinho, enquanto alguns moradores que ficaram para trás receberam o M23 quando colunas de combatentes entraram em Bukavu no domingo de manhã.

Em um comunicado lido no rádio local na segunda -feira, uma aliança rebelde que inclui o M23 disse que ajudaria a população de Bukavu que foi “abandonada” pelo exército e combatentes aliados.

“Nossas forças têm trabalhado para restaurar a segurança do povo e de suas propriedades, para a satisfação de toda a população”, afirmou.

Bukavu é a última cidade a cair nas mãos do M23, também conhecido como movimento de 23 de março, que nos últimos meses apreendeu faixas de território na RDC oriental depois de pegar em armas no final de 2021.

A captura do centro comercial de 1,3 milhão de pessoas deu um golpe adicional à autoridade de Kinshasa e escalou um conflito que fingiu temores de um Guerra regional total.

O M23 começou a avançar no sul de Kivu, depois do mês passado, assumindo o controle de Goma, a capital da província vizinha do norte de Kivu, que faz fronteira com Ruanda. Lutando entre o M23 e o exército congolês lá deixou milhares mortosde acordo com as Nações Unidas.

Erasto Bahati Musanga, o governador nomeado rebelde do norte de Kivu, anunciou que os portos de Bukavu e Goma reabririam na terça-feira.

A navegação no lago Kivu, um dos maiores lagos da África, havia sido banida desde o final de janeiro, como resultado da ofensiva rebelde em Goma.

Embora um banho de sangue tenha sido evitado em Bukavu, as ruas da cidade ainda estavam repletas de lixo deixado por moradores que se aproveitaram da confusão para saquear armazéns humanitários, lojas e a cervejaria local.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU (PAM) disse na segunda -feira que os saqueadores foram retirados com 7.000 toneladas de suprimentos alimentares humanitários no fim de semana.

A agência condenou o ataque aos seus armazéns de Bukavu em um post sobre X, dizendo que o suprimento de alimentos “foi feito para fornecer apoio vital às famílias mais vulneráveis ​​que agora enfrentam uma crescente crise humanitária”.

Também instou todas as partes ao conflito “a respeitar suas obrigações em relação à lei humanitária internacional”, que inclui a proteção de civis e trabalhadores humanitários.

1/3 #Wfp condena o saque de nossos armazéns em #BukavuAssim, #Southkivuelno leste #Drcongo🇨🇩 No fim de semana. Os suprimentos alimentares vitais armazenados foram destinados a fornecer apoio a salvar vidas às famílias mais vulneráveis ​​que agora enfrentam uma crescente crise humanitária, pic.twitter.com/syuzbrxduw – WFP DRC (@WFPDRC) 17 de fevereiro de 2025

Antes de sua loja saqueada, Pascal Zulu disse que não sabia como poderia pagar o empréstimo que tomou para comprar mercadorias.

“Os bandidos chegaram, eles pegaram tudo e nada permanece. Estou muito chateado. Não sei como vou pagar o dinheiro que peguei emprestado ”, disse ele.

A atividade econômica estava gradualmente retomando na cidade, no entanto. Em dois mercados, os comerciantes retornaram às suas barracas, embora os clientes fossem poucos e distantes entre si.

“Estamos aproveitando essa calma para reiniciar nossas atividades comerciais, caso contrário, como vamos viver?” O vendedor de frutas e especiarias, Maman Nyabadeu, disse à agência de notícias da AFP.

O M23 é o mais proeminente de mais de 100 grupos armados que disputam o controle dos trilhões de dólares do Eastern Congo em riqueza mineral.

Os rebeldes são apoiados por cerca de 4.000 soldados do vizinho Ruanda, de acordo com especialistas da ONU. Ruanda rejeitou alegações da RDC, da ONU e das potências ocidentais que apoia o grupo com armas e tropas.