Pesquisa de saída sugere poucas mudanças – DW – 30/11/2024

As urnas foram encerradas na sexta-feira em da Irlanda eleições gerais em meio a uma disputa acirrada entre os partidos da coalizão em exercício e o partido de oposição Sinn Fein.

De acordo com as pesquisas de boca de urna, projetava-se que os três maiores partidos da Irlanda obtivessem parcelas aproximadamente iguais dos votos, com o Sinn Fein ligeiramente à frente com 21,1%, o Fine Gael com 21% e o Fianna Fail com 19,5%.

Se se mantiverem, as sondagens à saída representariam poucas mudanças na actual composição do parlamento irlandês, o que significa que o Fianna Fail e o Fine Gael provavelmente manteriam o poder em coligação entre si e com alguns partidos mais pequenos.

A sondagem à saída é apenas indicativa da base de apoio de cada partido político, mas os resultados finais serão determinados por transferência de votos, que é uma parte fundamental do sistema eleitoral de representação proporcional da Irlanda.

Quando veremos os resultados finais?

A contagem dos votos começará para valer na manhã de sábado. Os resultados finais não são esperados dentro de várias horas ou mesmo vários dias.

A votação verá um total de 174 assentos da câmara baixa do parlamento – o Dail – sendo preenchidos, o que é mais do que nunca.

Mais de 3 milhões de eleitores estão registados para votar numa eleição que se concentrou nas crises de custo de vida e de habitação do país, na resposta à um aumento na imigraçãoe gestão económica para potenciais choques comerciais futuros.

Quem são os principais partidos?

As pesquisas de opinião colocaram os três grandes partidos do país – Fine Gael e Fianna Fail, de centro-direita, e o partido de esquerda Sinn Fein, que pede que a Irlanda do Norte saia do Reino Unido e se torne parte de uma Irlanda unida – cada um com cerca de 20%. .

O Fine Gael e o Fianna Fail – dois partidos que surgiram de lados opostos da Guerra Civil Irlandesa na década de 1920 – deixaram de lado uma rivalidade de quase um século e concordaram em partilhar o poder depois das eleições gerais de 2020 terem tido um resultado inconclusivo.

A líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, apelou aos eleitores irlandeses para elegerem um governo de mudança Imagem: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

O Sinn Fein – que ganhou o voto popular em 2020 – não conseguiu apresentar candidatos suficientes, o que significa que não garantiu assentos suficientes no Dail para ter a oportunidade de formar governo.

A líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, apresentou muitos mais candidatos desta vez e apelou aos eleitores irlandeses para elegerem um governo de mudança sem Fine Gael ou Fianna Fail.

O partido nacionalista de esquerda também está activo na Irlanda do Norte onde atualmente tem maioria no parlamento. Um dos principais objetivos do partido é unir a ilha da Irlanda, algo que está previsto no Acordo da Sexta-Feira Santa, caso a maioria dos eleitores apoie tal medida num referendo.

Votação instantânea

A votação de sexta-feira ocorre depois do primeiro-ministro irlandês e líder do Fine Gael Simão Harris convocou eleições antecipadas no início deste mês.

Em abril, Harris tornou-se o taoiseach, ou primeiro-ministro, mais jovem de sempre da Irlanda, aos 37 anos, depois de substituir o seu antecessor. Leo Varadkar.

Ele é popularmente considerado o “taoiseach do TikTok” por ser experiente em mídias sociais, uma vantagem que ele usou para revigorar o Fine Gael.

O líder irlandês Simon Harris foi apelidado de ‘TikTok taoiseach’ devido à sua presença online Imagem: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

O Fine Gael mostrou uma liderança sólida ao entrar na campanha eleitoral.

No entanto, o partido sofreu um revés depois que um vídeo de Harris parecendo rude e desdenhoso com um cuidador durante a campanha se tornou viral.

Quando as eleições antecipadas foram convocadas, o Sinn Fein também foi marcado por uma série de controvérsias, que incluem ex-membros do partido escrevendo referências de emprego para um colega que mais tarde foi condenado por crimes sexuais contra crianças.

Os cálculos para formar uma maioria podem ser complicados, com vários partidos mais pequenos e muitos independentes também potencialmente a competir por um lugar no governo.

jcg, dvv/zc, ab (AFP, dpa)