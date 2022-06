Plataformas para ajudar escritores iniciantes

Imagem de capa – fonte: www.pexels.com

A estruturação de um texto pode nos fazer pensar nas situações ocorridas de um enredo na sua ordem cronológica. Esse fato é considerado um ponto positivo uma vez que pode trazer para os escritores a sua visão, de forma geral, e de qual modo o texto pode começar, se desenvolver e até mesmo terminar.

No momento em que cada leitor compreende a estrutura do texto pode ficar bem mais fácil realizar uma avaliação do propósito de cada parte que foi escrita além de poder ter a sua contribuição para o texto redigido como um todo.

Top 3 sites para escritores iniciantes

No momento em que cada escritor, mesmo que iniciante, começa a finalização de certos projetos, eles desejam mostrar para o mundo o seu mais novo projeto, não é mesmo? Por esse motivo, cada escritor está sempre em busca de plataformas ou de sites destinados à publicação de seus textos. Com o objetivo de conseguir ter êxito no propósito de transformar os seus conteúdos em alguma coisa mais pública. A seguir está a lista de 3 sites para publicar online.

MyStudyBay

O MyStudyBay https://mystudybay.com.br/blog/ é o blog da plataforma de mesmo nome que possui vários profissionais em cada um dos assuntos relacionados com a escrita de textos ou com artigos universitários e que pode ser, em especial, usada por escritores amadores com o propósito de fazer revisões da escrita de trabalhos acadêmicos. Nessa plataforma, é possível que cada estudante possa procurar pela ajuda de escritores que atuam no campo de seu interesse e para que seja possível a cooperação com profissionais altamente qualificados.

No blog cada um dos alunos pode encontrar o especialista apropriado e que tem a habilidade em cada uma das esferas do conhecimento por meio de técnicas que são mais atuais e mais modernas. Por essa razão, cada um dos estudantes pode buscar por um modo de ter um apoio mais individualizado uma vez que novos textos nos mais diversos temas são feitos todos os dias com o auxílio dessa ferramenta.

Medium

O Medium (https://medium.com/) é uma das plataformas para realizar publicações atuais mais conhecidas em todas as partes do mundo e a sua criação teve como base a transformação de uma rede de conteúdos. Como ele tem um layout bem moderno e minimalista, não há segredos nem para os escritores de conteúdo nem mesmo para os seus leitores.

De forma geral, os conteúdos com maior número de acesso são as histórias e os conteúdos mais informativos sobre os mais variados temas da atualidade. Nessa plataforma é possível que cada um dos leitores possam avaliar os textos que já foram escritos por meio de uma palma, além de fazer recomendações para os outros usuários da ferramenta.

Uma das principais vantagens do site tem relação com os e-mails das pessoas que estão inscritas. Veja bem, caso os textos forem bem avaliados, existe uma grande possibilidade de eles entrarem em um desses e-mails. Ou seja, o conteúdo que for publicado e que for muito bem avaliado tem a possibilidade de atingir um número muito grande de pessoas por meio de disparos de e-mails que podem chegar para o correio eletrônico dos seus leitores.

WordPress

O WordPress (https://wordpress.com/) é uma ferramenta que permite a publicação de maneira bem pessoal e que pode ser personalizada. Um dos seus principais diferenciais é que por não se tratar de uma plataforma em que muitas pessoas escrevem no mesmo lugar, esse site tem a necessidade de ser divulgado para que os textos possam alcançar as outras pessoas e, em especial, o público alvo que é desejável pelo escritor. Por essa razão, essa ferramenta tem a necessidade de outros meios.