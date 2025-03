Podcast: O que é ser mulher no Brasil hoje – Folha – 10/03/2025 – Podcasts

Quarenta agressões sexuais ao longo de dez anos e uma atmosfera deletéria: três ex -executivos seniores da empresa de videogame da Ubisoft são julgados pelo Tribunal Penal de Bobigny, a partir de segunda -feira, 10 de março. Eles são acusados ​​de assédio moral e sexual sistêmico em relação a seus funcionários.

O escândalo eclodiu no aberto em julho de 2020 após a publicação de uma onda de testemunhos anônimos na rede social X, bem como uma pesquisa publicada no jornal Libération. No processo, Serge Hascoët, diretor criativo e número dois do grupo, renuncia. Thomas François e Guillaume Patrux são demitidos por má conduta grave.

Filmes pornôs no alto -falante

Thomas (conhecido como “Tommy”) François se concentra contra ele os testemunhos mais esmagadores. Eles revelam uma atitude inadequada dentro das instalações do especialista em tecnologia francês, localizado em Montreuil (Seine-Saint-denis). Com 38 a 46 anos de idade durante o período de prevenção retido pela justiça, aquele que é então vice-presidente do Serviço Editorial da Ubisoft teria o hábito de transmitir filmes pornográficos no espaço aberto, de comentar publicamente o físico dos funcionários que ele insultou regularmente.

Humilhações públicas e atos semelhantes ao trote como diariamente: o homem poderia se divertir tanto se divertir, amarrar um funcionário com uma cadeira para manchar seu rosto de feltro. Além dessas acusações de assédio sexual e moral, ele é processado por tentativa de agressão sexual que desejava, durante uma festa de Natal, para forçar um jovem funcionário, mantido por outros colegas.

Tommy François incentivou “Seus subordinados para agir da mesma maneira, usando em particular para esse fim de sua aura e sua posição hierárquica criada dentro da empresa”de acordo com um relatório de investigação consultado pela agência da França-Presse (AFP). A investigação criminal, consultada por O mundodescreve a atmosfera do espaço aberto do serviço editorial como o da sala de um adolescente, onde alguns “criados” reinaram supremo. Eles giraram, inventam as mulheres, rasparam suas nádegas, passaram por filmes pornográficos em um alto -falante e foram entregues da merda.

Uma “seita”

Serge Hascoët, por sua vez, é acusado de comportamento libidinoso, questões intrusivas de natureza sexual, bem como comentários e atos racistas. Após os ataques de 2015, ele teria perguntado a um funcionário de confissão muçulmana se ela ingressou nas idéias do grupo do Estado Islâmico. Esse assistente de gerenciamento pode encontrar imagens de sanduíche de bacon no fundo de seu computador ou comida colocada em sua área de trabalho durante o mês do Ramadã.

O terceiro réu neste julgamento: o ex -diretor de “jogo” Guillaume Patrux, 39 anos, é enviado de volta para assédio moral. Dezenas de testemunhas foram ouvidas durante a investigação, mas “Um grande número desistiu de reclamações de queixas por medo de reações do ambiente de videogame”de acordo com o relatório do qual a agência France-Presse estava ciente.

Contatado por O mundovárias testemunhas falam do grupo a partir de um “Seita”. O arquivo lista inúmeras tentativas de obter ajuda de recursos humanos (RH). Para uma assistente que se disse que a si mesma assediada e agredida sexualmente, um diretor de RH teria respondido “Que você não deve vir e ver para cada pequeno aborrecimento”.

