Por que a periferia do sul da Europa apóia o crescimento da zona do euro – DW – 13/02/2025

Apenas alguns anos atrás, Portugal, Itália, Espanha e Grécia foram considerados os filhos problemáticos do União Europeia (UE)especialmente dentro do grupo de 20 países que formam os chamados zona do euro.

Isso mudou fundamentalmente, com o primeiro -ministro espanhol Pedro Sanchez enfatizando recentemente no Fórum Econômico Mundial (WEF) Em Davos, a periferia do sul da UE também poderia “contribuir com soluções para problemas comuns”.

O primeiro -ministro Sanchez chegou a afirmar que tornaria a Espanha “a melhor economia do mundo” Imagem: Javier Soriano/AFP

Mais de uma década depois que a crise da dívida soberana européia aproximou os quatro países do colapso financeiro, o crescimento robusto retornou ao sul do continente.

Espanhapor exemplo, tornou -se um verdadeiro produtor e exportador de energia renovável – especialmente o poder solar – ajudando a si e a outros em meio à crise energética desencadeada por Guerra da Rússia na Ucrânia.

A nova divisão norte-sul da UE

De uma perspectiva européia mais ampla, no entanto, a perspectiva está longe de ser brilhante. A economia da zona do euro como um todo está estagnada. No quarto trimestre de 2024, crescimento no euro A área permaneceu inalterada em comparação com o trimestre anterior. No geral, apenas o trimestre de verão era um pouco mais brilhante, com produtos internos brutos (PIB) crescendo 0,4% ao longo do ano.

Muitos especialistas culpam a fraqueza persistente de A maior economia da Europa, Alemanha, para a estagnação.

O PIB da Alemanha contratou 0,2% No quarto trimestre e no ano inteiro de 2024. Alexander Krüger, economista -chefe de um dos maiores bancos privados da Alemanha, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, disse à agência de notícias Reuters que a Alemanha está “cada vez mais ficando para trás”, tanto na zona do euro quanto globalmente.

A economia da Alemanha é incapaz de fazer o levantamento pesado para o crescimento, pois luta em meio a uma série de problemas caseiros Imagem: Zoonar/Picture Alliance

Não há força suficiente para manter todo o trem funcionando

Com a maior economia da zona do euro, a periferia do sul da Europa pode se tornar o novo mecanismo de crescimento da UE?

O economista Gabriel Felbermayr acredita que não pode porque “eles são simplesmente pequenos muito pequenos”.

O Diretor do Instituto Austríaco de Pesquisa Econômica (WIFO) disse à DW que a Alemanha e a França somente representam mais de 50% da produção da zona do euro. Além disso, a Áustria, a Eslovênia, a Eslováquia e a Holanda também devem ser consideradas parte do “forte e industrializado bloco do norte” na zona do euro que atualmente tem problemas.

Ele também disse que os países não eurozona da UE, especialmente a República Tcheca e a Polônia, até certo ponto, estão “sofrendo com a fraqueza do núcleo industrial da UE”.

Dilema econômico da Alemanha: gastar ou salvar? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Os preços da energia chave para o crescimento da zona do euro

Então, por que as economias do sul são tão fortes, embora as economias tradicionalmente dominantes ocorram para lutar?

Hans-Werner Sinn, um dos economistas mais proeminentes da Alemanha e ex-chefe do Instituto de Pesquisa Econômica do Tanque de Tanques, vê fatores externos e decisões políticas em jogo. “A Alemanha sofreu significativamente nos últimos anos com a crise energética, causada por uma combinação da guerra na Ucrânia e uma escassez de energia auto-infligida”, disse ele à DW.

Ele critica o esforço para fazer a transição de combustíveis fósseis para verde energia.

Isso afetou particularmente a indústria química, disse Sinn, e a indústria automotiva alemã. “Os regulamentos de consumo de frota da UE roubaram a indústria automobilística de sua competitividade”.

Felbermayr compartilha a visão de Sinn, dizendo os setores econômicos mais importantes para os países da UE do sul, por exemplo, turismo e agriculturatêm “contribuições industriais significativamente mais baixas na criação geral de valor econômico”. Isso significa que fatores como altos custos de energia, Guerras comerciaise os desafios de descarbonização afetam mais o norte do que o sul da Europa.

Felbermayr também observou que as taxas de inflação no Sul foram mais baixas do que nos países do norte da UE desde 2010, aumentando sua competitividade. “Os esforços de reforma após a crise da dívida da zona do euro valeram a pena – pela Grécia, Espanha e Portugal em particular”, acrescentou ele

Países do sul da UE como a Grécia aprenderam sua lição com a crise da dívida da zona do euro e se tornaram mais competitivos Imagem: DW

Tarifas de Trump definidas para pesar no sentimento

Jörg Krämer, economista -chefe do credor alemão Commerzbankacredita que há pouca esperança para uma rápida recuperação econômica na área do euro e espera um “rebote lento na melhor das hipóteses”. Falando com a agência de notícias Reuters, ele disse que a “profunda crise estrutural na indústria e as ameaças tarifárias de Trump estão pesando tudo”.

Presidente dos EUA Donald Trump ameaçou a Europa com tarifas mais altas, que atingiriam a economia orientada à exportação da Alemanha particularmente difícil.

O presidente dos EUA, Donald Trump, é o elefante na sala quando se trata de aumentar o crescimento na zona do euro Imagem: Kevin Lamarque/Reuters

Sebastian Dullien, diretor de pesquisa do Instituto de Políticas de Macroeconomia (IMK) da Fundação Hans-Böckler na Alemanha, também não vê sinais de recuperação. Ele disse às agências de notícias que havia vários fatores que contribuíram para a prolongada crise econômica da Alemanha. Mais significativamente entre eles estavam China “Políticas industriais agressivas, que estão prejudicando as exportações” e o Banco Central Europeu (BCE) “Taxas de juros ainda altas, que estão amortecendo o investimento”.

Falando no WEF em Davos recentemente, economia alemã e ministro climático Robert Habeck Pareceu finalmente aceitar o principal problema de crescimento de seu país quando ele disse que a Alemanha “ignorou um pouco o fato de que essa não é apenas uma crise temporária, mas estrutural”.

Os desafios são particularmente evidentes no setor industrial, acrescentou, o que está lutando com altos custos de eletricidade. O setor crucial do comércio exterior da Alemanha está enfraquecendo e a confiança do consumidor está se deteriorando, disse ele, reconhecendo que “precisamos reinventar nosso modelo de negócios”.

O caminho a seguir

Apesar dos problemas econômicos atuais, o Comissão Europeia Está confiante de que uma ligeira recuperação econômica emergirá em 2025 e até vê a economia da zona do euro crescendo 1,3%. O BCE, que reduziram as taxas de juros de 3% para 2,75% na semana passadaespera -se que continue em seu caminho de baixa taxa ao longo do ano.

O chefe da Wifo, Felbermayr, diz que os países da zona do euro no norte precisam reformar suas economias Imagem: Alex Halda/Apa/Picture Alliance

No que diz respeito ao desequilíbrio do crescimento entre o norte e o sul da zona do euro, o chefe do Wifo, Gabriel Felbermayr, acha que isso não é incomum. “Às vezes, o norte industrialmente forte está à frente e, em outros momentos, o sul orientado ao serviço assume a liderança. Não é diferente em outras grandes economias, como os EUA”.

O que é atualmente importante, ele disse, é para os países do norte “avançarem com as reformas necessárias para aumentar a competitividadeenquanto o sul deve continuar seus esforços. “

Ao fazer isso, o único mercado europeu seria fortalecido e serviria como um “mecanismo para equilibrar as diferenças regionais na UE”, disse ele.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.