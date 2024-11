Por que as pessoas amam (e odeiam) ‘Último Natal’ – DW – 29/11/2024

Yerevan, Armênia – As montanhas escarpadas do sul do Cáucaso não são um local óbvio para um cenário próspero de startups de tecnologia.

Situada a 11.000 quilómetros de Silicon Valley, a Arménia, sem litoral, é fustigada por ventos contrários geopolíticos vindos de todos os lados.

Ao norte e ao sul, respectivamente, ficam a Rússia e o Irão, dois dos países mais fortemente sancionados do planeta.

A leste e a oeste, enfrenta a Turquia e o Azerbaijão, adversários cujas relações com Yerevan, respetivamente, são marcadas por tensões relacionadas com o genocídio arménio de 1915-1916 e pelo conflito armado sobre a disputada região de Nagorno-Karabakh.

Lar de menos de 3 milhões de pessoas, o ex-estado soviético tem uma economia que é pouco maior que a do Haiti, assolado pela pobreza.

Nada disto diminuiu as grandes ambições da Arménia para o seu cenário de start-ups tecnológicas, que está a agitar-se a um nível que desmente o tamanho diminuto e as circunstâncias difíceis do país.

O número de empresas focadas em TI na Arménia mais do que duplicou no ano passado, enquanto o número de empregados no sector aumentou 30 por cento, segundo o governo arménio.

Enquanto isso, startups fundadas na Armênia, como a Piscart, criadora de um popular aplicativo de edição de fotos e vídeos, obtiveram sucesso no Vale do Silício, que os fundadores, por sua vez, usaram para apoiar escritórios e empregos em seus países de origem.

O fluxo de investimento também seguiu na direção oposta, com grandes nomes como Nvidia e Adobe anunciando nos últimos anos planos para estabelecer operações no país.

O governo da Arménia tem estado ansioso por alavancar as ligações da cena local no exterior para aumentar o seu perfil no cenário internacional.

‘Investir na Armênia’

No mês passado, Yerevan acolheu o Congresso Mundial Anual de Inovação e Tecnologia (WCIT), um fórum internacional para discutir tecnologias emergentes, pela segunda vez nos últimos cinco anos.

Os palestrantes convidados do evento incluíram o cofundador da Moderna, Noubar Afeyan, e o executivo da Nvidia, Rev Lebaredian.

A ideia de uma empresa de tecnologia armênia trazer um produto ao mercado já foi vista como “super única”, disse Mikayel Vardanyan, diretor de produtos da Picsart, à Al Jazeera à margem do WCIT 2024.

Mas hoje em dia, há “muitas, muitas empresas a fazê-lo e todos os anos este número está a crescer porque estão a olhar umas para as outras”, disse Vardanyan, cuja startup em 2021 se tornou o primeiro unicórnio da Arménia com uma avaliação superior a mil milhões de dólares.

“Eles estão olhando para alguns casos de sucesso, incluindo o nosso, e estão pensando: ‘OK, é possível fazer isso, é possível fazer isso na Armênia, e vamos investir na Armênia.’”

Os fundadores da tecnologia na Arménia reconhecem prontamente que Silicon Valley continua a ser o local ideal para a angariação de fundos e oportunidades de networking.

Mas dizem que, cada vez mais, as oportunidades também acenam em casa.

Davit Baghdasaryan, CEO e cofundador da startup de software de cancelamento de ruído Krisp, disse que muitos empresários armênios têm uma configuração que divide as operações entre seu país de origem e o Vale do Silício.

“A Arménia tem vindo a crescer e as pessoas dos EUA veem que existem empreendedores e fundadores realmente interessantes vindos da Arménia. Eles ficam muito mais motivados, não apenas para retribuir, mas também para virem”, disse Baghdasaryan, que se mudou para casa em 2017 depois de uma década nos EUA, à Al Jazeera.

Baghdasaryan disse que o número crescente de histórias de sucesso inspirou outros a apostar no país.

“Você quer fazer parte disso porque seu coração e seu cérebro ainda estão – parte dele – na Armênia”, disse ele.

“Então é muito emocionante para mim assistir. Como fiquei lá por 10 anos, voltei. Conheço muito bem os dois mundos.”

O governo da Arménia afirma estar empenhado em fazer o que estiver ao seu alcance para tornar a condução dos negócios perfeita, incluindo a simplificação do processo de registo de uma empresa ao ponto de poder agora ser concluído em apenas 15 minutos.

No mês passado, o Ministério da Indústria de Alta Tecnologia introduziu legislação, denominada Nova Lei de Apoio à Alta Tecnologia, para reduzir as taxas de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e de imposto sobre as sociedades para start-ups tecnológicas durante os seus anos de formação.

O governo também alocou 1,940 bilhão de dram armênios (US$ 5 milhões) para financiar a construção da “Cidade da Engenharia”, um projeto público-privado que prevê incluir instalações como um acelerador de negócios de engenharia, um centro de pesquisa avançado e supercomputação e segurança cibernética. instalações.

“A visão de longo prazo da Arménia é tornar-se um centro tecnológico global conhecido pela inovação, qualidade e excelência, onde criamos e construímos novas indústrias e setores”, disse o Ministro da Indústria de Alta Tecnologia da Arménia, Mkhitar Hayrapetyan, à Al Jazeera.

“Aspiramos construir um ecossistema tecnológico vibrante que atraia naturalmente os melhores talentos e investimento estrangeiro.”

‘Cultura de resiliência’

Pelo menos no papel, os esforços do governo parecem estar a dar frutos.

A economia da Arménia, que é aproximadamente do tamanho da do Peru numa base per capita, cresceu rapidamente desde o fim da pandemia de COVID-19.

O produto interno bruto (PIB) deverá crescer aproximadamente 6 por cento em 2024, depois de ter crescido 8,7 por cento e 12,6 por cento, respectivamente, no ano passado e em 2022.

Hayrapetyan disse que seu governo está especialmente focado no potencial da IA.

“A IA não é agora apenas uma palavra da moda, mas também um motor da transformação da administração pública e da prestação de serviços públicos de qualidade; é fundamental aumentar sua produtividade redesenhando nossas operações”, disse ele.

“De acordo com numerosos relatórios internacionais independentes, a nossa população altamente qualificada e focada na tecnologia dá à Arménia uma vantagem única para se tornar um líder global em IA e aprendizagem automática. Para aproveitar plenamente este potencial, reconhecemos que investir no capital humano é fundamental.”

Vardanyan, do Picsart, disse que alguns dos esforços do governo foram mais bem-sucedidos do que outros.

“Em alguns casos, funcionou. Em outros casos, ainda precisava avançar um pouco mais rápido para ser competitivo com outros países”, afirmou.

Mas com a probabilidade de a Arménia ter sempre dificuldades para competir com países maiores que podem oferecer incentivos mais generosos, a consistência e a visão a longo prazo serão cruciais para o sucesso do ecossistema local, disse ele.

“É por isso que é realmente importante continuar”, disse ele. “Então não é que você fez isso uma vez e depois precisa esquecer por 10 anos, não vai funcionar.”

No entanto, no que diz respeito aos argumentos de venda da Arménia, Vardanyan destacou um factor que está para além do âmbito do governo: uma “cultura de resiliência” forjada através de dificuldades, incluindo escassez de energia e bens básicos no rescaldo da dissolução da União Soviética. União.

“Não havia electricidade, não havia água, mas estávamos a descobrir o que fazer mesmo nesta situação, enquanto noutros países é considerado o fim do mundo”, disse ele.

“Mas para nós, olhando para a eletricidade, vamos descobrir. O que podemos fazer desta forma? Sem conexão com a internet? OK, vamos descobrir.

A viagem para a Armênia e a acomodação foram pagas pela União de Empresas de Tecnologia Avançada.