Por que ter uma reserva de emergência é tão importante?

Caso você perdesse o emprego neste exato momento, como ficaria sua situação financeira? A maior parte das pessoas costuma entrar em pânico com essa pergunta.

Isso porque percebem que não possuem dinheiro suficiente em conta para manter o mesmo padrão de vida até que consigam um novo trabalho. É aqui que entra a reserva de emergência.

Esse é um recurso muito importante na hora de lidar com imprevistos, ajudando-o a não ficar endividado, nem dependendo de parentes ou cartão de crédito. Quer saber mais sobre o assunto? Então, é só seguir com a leitura!

Como funciona a reserva de emergência?

A reserva de emergência, como você deve ter notado, é um montante de dinheiro que você tem guardado para utilizar em situações atípicas da sua rotina. Ou seja, em casos de demissão, acidentes, viagens de última hora, doenças ou até mesmo morte esse valor pode ser extremamente útil.

Afinal de contas, ela vai ajudá-lo a enfrentar momentos complicados de uma forma mais tranquila financeiramente, sem que seja necessário ficar atolado em dívidas ou pedir ajuda a amigos e familiares.

Essa segurança é importante para quitar todos os seus débitos, porém também contribui para seu bem-estar mental. Isso porque ao ter suas finanças organizadas, o nível de estresse diante de qualquer eventualidade reduz bastante e todo o seu corpo agradece.

Como conseguir dinheiro para fazer uma reserva de emergência?

Existem várias formas de montar a sua reserva, porém a melhor delas é por meio de investimentos, assunto que será tratado no último tópico. Contudo, independentemente da opção escolhida, o importante é que o dinheiro tenha liquidez, ou seja, que você possa utilizá-lo no momento em que precisar.

Desse modo, imóveis, veículos e investimentos com períodos de carência não são indicados para uso em reserva de emergência. Afinal, ou você irá vender o seu bem nas pressas, perdendo valor de mercado, ou não conseguirá movimentar o capital.

Qual valor deve ter na sua reserva de emergência?

Bem, agora você compreendeu a ideia geral da reserva de emergência, contudo ainda resta uma dúvida a ser esclarecida: de quanto deve ser esse montante? Será que eu posso investir qualquer valor mensalmente? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar para o seu orçamento antes.

Isso mesmo, não existe um valor predefinido de dinheiro que você precisa juntar, pois ele vai variar de acordo com os seus gastos.

De forma geral, no entanto, é indicado que você guarde o equivalente a seis meses de despesas recorrentes. Sendo assim, se a sua média de gastos mensais for de R$4.500,00, é preciso ter na reserva de emergência R$ 27.000,00.

Dependendo da sua situação, esse período pode aumentar ou diminuir. Funcionários públicos, por exemplo, precisam de um montante que engloba uma quantidade de meses menor, já que possuem uma grande estabilidade financeira.

Por outro lado, freelancers e profissionais autônomos, como o médico, o arquiteto, e o engenheiro civil, a cabeleireira etc., precisam ampliar esse período, chegando a nove ou 12 meses de reserva.

Qual a forma certa de investir dinheiro na reserva de emergência?

Depois de descobrir qual o valor básico de uma reserva de emergência, você pode ter se assustado. Afinal, como conseguir juntar dinheiro todos os meses para alcançar o montante necessário e de acordo com a sua renda? Como já mencionamos, a resposta nesse caso são os investimentos.

São as aplicações financeiras que farão seu dinheiro render, facilitando todo o processo de economia. Porém, nem toda aplicação é indicada para quem deseja fazer reserva de emergência.

Aqui é preciso escolher opções mais conservadoras, que não apresentem tanta volatilidade. Ou seja, investimentos em que os ativos oscilam de valor muito rapidamente, como é o caso das ações e do mini dólar, por exemplo, não são indicados para você.

O motivo é que não se pode saber qual será o valor real do seu capital no momento do resgate. Dependendo do mercado, pode ser que o dinheiro aplicado tenha desvalorizado e você esteja com menos do que aquilo que esperava. Isso, com certeza, será um problema, pois desestabilizar ainda mais a sua situação financeira ao invés de ajudá-la.

Portanto, o ideal é optar pela renda fixa, que estipula no momento da aplicação de quanto é a taxa de retorno sobre o investimento. Assim, você consegue saber com bastante segurança quanto irá receber ao final do período proposto.

Então, dentro dessa proposta, vale a pena optar pelo Tesouro Direto, com títulos vinculados à Selic.

Em resumo, não deixe de fazer sua reserva de emergência

Como deu para perceber, a reserva de emergência é realmente necessária e pode salvá-la de muitos sufocos no cotidiano. Desse modo, é muito importante controlar as suas finanças e investir, mensalmente, uma quantia em aplicações de renda fixa com boa liquidez.

Assim, você vai juntando dinheiro e fazendo-o render até atingir o valor mínimo estabelecido em seu planejamento. No futuro, após seus investimentos terem rendido, você poderá comprar um bem que tanto deseja e realizar grandes sonhos, como ter o carro do ano ou a casa própria.

