Posse de Gleisi tem presença de centrão e oposição a Lula – 10/03/2025 – Painel

Danielle Brant



A posse da ex-presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais contou com a presença de dirigentes e representantes de partidos do centrão e também integrantes de legendas que, hoje, se colocam na oposição ao governo Lula (PT).

Do PP, de Ciro Nogueira, estiveram presentes nomes como o do deputado federal Lula da Fonte (PE), segundo secretário da Câmara dos Deputados, o ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PR), que foi líder de Jair Bolsonaro na Câmara, e o governador de Roraima, Antonio Denarium, cassado já quatro vezes pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do estado.

Também participaram o deputado Fernando Monteiro (PE), que está deixando o PP com destino ao Republicanos, o ex-presidente do União Brasil Luciano Bivar e o deputado federal Danilo Forte (União-CE), além dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Weliton Prado (Solidariedade-MG) também esteve no evento. O presidente de seu partido, deputado Paulinho da Força (SP), tem publicado vídeos com críticas cada vez mais contundentes contra o governo Lula (PT). No mais recente dele, sobre o Dia Internacional da Mulher, afirmou que no presidente estava enraizada uma cultura machista.

Ao Painel, Paulinho disse que Weliton esteve no evento “em nome próprio”. “Não dá para dizer que estamos na oposição porque nunca estivemos no governo”, afirma. “Ou seja, nós estamos construindo um novo caminho que não é mais apoio ao PT.”