Prefeita de Tarauacá recebe R$1.220 em diárias para viajar à RB

Nesta segunda-feira, 21, o vice-prefeito do município de Tarauacá, RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO (PSD), autorizou o pagamento de 2 (duas) diárias à prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), para viajar até a capital do Acre.

Segundo o texto, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, a prefeita recebeu “02 (duas) diárias, para gastos com alimentação e hospedagem na cidade de Rio Branco – AC, no período de 23/02/2022 a 25/02/2022, a fim de participar do encontro com o Ministro da Educação Milton Ribeiro e o Presidente do FNDE Marcelo Pontes e juntamente com os técnicos para esclarecimentos e possíveis resoluções de pendencias junto ao MEC/FNDE, que será realizada sede da AMAC“.

A informação consta no DOE, edição nº. 13.248, publicado nesta segunda-feira, 21/03/2022, às fls.83 (veja clique aqui).

A publicação chamou atenção porque segundo informações do Setor de Tributos da Prefeitura de Rio Branco (não confirmadas), a família da prefeita teria imóvel residencial cadastrado, localizado na capital, à Rua Alameda Chile, 263, Jardim Europa, CEP 69915-485, em Rio Branco – AC, e as diárias destinam-se às despesas de hospedagem e alimentação.

Em dezembro de 2021, a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), reajustou os valores das suas próprias diárias, através do Decreto nº. 137, de 16.12.21, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, às fls. 91, edição nº. 13.188, de 20.12.2021.

A prefeita quando viaja aos municípios do Acre recebe R$410,00 por cada dia de viagem. Já para viajar até Rio Branco/Acre recebe R$610,00. Viagens para fora do Acre ou para Brasília-DF, por cada dia, recebe R$1.314 mil reais, não importando se utiliza ou não, estando em Brasília-DF, as acomodações, alimentação ou transporte institucionais oferecidos pelo gabinete do deputado federal Jesus Sérgio, pago pelo Congresso Nacional.

Veja abaixo o Decreto nº. 137, de 16.12.21, que aumentou os valores das diárias da prefeita, vice-prefeito e demais servidores:

No caso, a prefeita receberá o total de R$1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais) pela viagem à Rio Branco, equivalente à duas diárias.