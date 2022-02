Prefeita de Tarauacá viaja para Brasília e receberá R$1.340 por cada dia fora do Acre

Nesta segunda-feira, 21, a prefeita do município de Tarauacá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), viajou para Brasília-DF, segunda informa o Diário Oficial do Estado – DOE.

A informação consta no DOE, edição nº. 13.230, publicado nesta terça-feira, 22.02.2022, às fls.97, onde informa que o vice-prefeito RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO assume o cargo de chefe do executivo municipal (veja clique aqui).

Segundo consta a prefeita viajou para “tratar de assuntos de interesse da municipalidade na busca da liberação de emendas parlamentares nos ministérios e reuniões com a bancada Federal do Acre, na cidade de BRASILIA – DF”.

A publicação não informa quantos dias a prefeita permanecerá em Brasília-DF.

Em dezembro de 2021, a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), reajustou os valores das suas próprias diárias, através do Decreto nº. 137, de 16.12.21, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, às fls. 91, edição nº. 13.188, do 20.12.2021.

A prefeita quando viaja aos municípios do Acre recebe R$410,00 por cada dia de viagem. Já para viajar até Rio Branco/Acre recebe R$610,00. Viagens para fora do Acre ou para Brasília-DF, por cada dia, recebe R$1.314 mil reais, não importando se utiliza ou não, estando em Brasília-DF, as acomodações, alimentação ou transporte institucionais oferecidos pelo gabinete do deputado federal Jesus Sérgio, pago pelo Congresso Nacional.

Veja abaixo o Decreto nº. 137, de 16.12.21, que aumentou os valores das diárias da prefeita, vice-prefeito e demais servidores:

Nota de Esclarecimento

Manifestamos repúdio pela forma que um site de notícia use de forma leviana para propagar mentiras.

A prefeita Maria Lucinéia realmente viajou, no entanto, a viagem foi sem custos ao erário, ou seja, aos cofres públicos.

Vale ressaltar que a prefeita não ganhará nenhum real da prefeitura e nem a passagem foi bancada pelo contribuinte.

Essas histórias de que a gestora receberá diárias é mentira.

Pedimos que o jornal publique uma retratação repondo a verdade dos fatos.

Assessoria

Prefeitura Tarauacá