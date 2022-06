Prefeita Néia permanecerá afastada de Tarauacá por 45 dias, com salário de R$ 14 mil

A prefeita de Tarauacá Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), permanece afastada do cargo até o dia 30/06/22, conforme o DECRETO LEGISLATIVO Nº. 431/22 DE 21 DE JUNHO DE 2022, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 22.

A prefeita encontra-se afastada desde o dia 17/05/22, e conforme a publicação do DOE, edição nº. 13.310, fls. 77, permanecerá afastada por mais 15 dias, no caso, até o dia 30/06/22, totalizando pelo menos 45 dias de afastamento.

Segundo a publicação, trata-se de “autorizar o afastamento da Prefeita do Município de Tarauacá a partir do dia 16/06/2022 á 30/06/2022, a senhora Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes, a fim de submeter ao tratamento de recuperação pós – cirúrgico“, diz o decreto.

A prefeita já estava desde o dia 17/05/22 afastada do cargo, segundo o decreto legislativo publicado no Diário Oficial do dia 18/05/22, edição nº. 13.287, fls. 77, por motivo de Licença superior a 15 dias (veja aqui).

O salário mensal da prefeita é de R$ 14 mil reais.

O prefeito em exercício, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), permanecerá no cargo enquanto durar o afastamento da titular.