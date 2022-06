Prefeita Néia, que também é empresária, quitou dívida de quase R$ 200 mil, logo após diplomada prefeita

A prefeita de Tarauacá Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), é também empresária, sendo sócia-administradora de uma empresa de construção civil, segundo informações da Receita Federal do Brasil (veja aqui).

Conforme informações da RFB, a empresa está registrada sob o CNPJ nº. 12.986.605/0001-82, e seu capital social é de R$150 mil reais. A empresa existe desde 09/12/2010 (veja aqui). Veja o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) – clicando aqui.

A atividade econômica principal da empresa da prefeita é a construção de edifícios, porém, sua empresa está apta também a desenvolver outras atividades, tais como: Construção de rodovias e ferrovias; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Comércio varejista de materiais de construção em geral, dentre outras atividades.

A empresa chegou a ser denominada J L ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO, mas posteriormente foi renomeada para NICAD CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

No ano de 2019, a empresa sofreu com dívidas, e a Caixa Econômica Federal ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a empresa NICAD CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes e Nicole de Lima Menezes. O processo foi juizado no dia 03/01/2020 pela Caixa Econômica Federal, requerendo o pagamento da dívida.

Segundo dados do processo, a empresa acumulava dívida no valor de R$168.171,10 mil reais.

No dia 12/01/2021, doze dias após a posse no cargo de prefeita, a Caixa Econômica Federal informou que a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes havia pago a dívida de sua empresa. Então, a CEF requereu o arquivamento do processo em virtude do pagamento da dívida.