Prefeitura retoma trabalhos de limpeza na capital

Na manhã desse domingo, 10, a prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria de Zeladoria da Cidade, retomou o trabalho de limpeza e varredura. As atividades duraram toda a manhã e, nesse primeiro momento, foram realizadas nos principais pontos do centro da cidade como a Praça da Revolução, avenidas Getúlio Vargas e Marechal Deodoro, em torno do Shopping Popular, Novo Mercado Velho e em torno da passarela Joaquim Macedo.

“Agora com a equipe do prefeito Bocalom retornamos aos trabalhos aos domingos. Isso é muito importante por causa dos mercados, calçadão, praças que necessitam dessa manutenção. Devido a pandemia ficamos parados”, explicou a coordenadora de Varrição, Natalice Cardoso.

De acordo com o secretário de Zeladoria e Cidade, Joabe Lira, essa ação vai continuar durante a semana, inclusive, nos bairros.

“Nós soubemos que esse serviço estava parado desde março do ano passado e a população que trafega pelo centro da cidade reclamou da sujeira, então aproveitamos o domingo para retomar esse trabalho com força total. Já temos um planejamento para, nos próximos dias, entrar com essa operação de limpeza nos bairros. Esse foi um pedido especial do nosso Prefeito Bocalom. Ele quer ver a cidade sempre limpa”, disse Joabe Lira.

“Essa nova gestão já mudou bastante coisa pra gente. Por exemplo, no nosso setor nós andávamos com o material em um caminhão. Agora vamos em um micro-ônibus e o material vai em um caminhão separado. Essa valorização é muito boa”, declarou o gari Alexandre Ferreira.