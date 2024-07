Preocupação com o modelo para eliminar o déficit, a bolsa e o Real caíram. Isso indica um novo topo para o mercado de ações?

Nos últimos meses, investidores estão cada vez mais preocupados com os planos de gastos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levando a uma grande venda no mercado financeiro brasileiro. Muitos acionistas estão optando por vender grandes quantidades de ações com desconto.

O real brasileiro tem sido a segunda moeda emergente com pior desempenho frente ao dólar este ano, com uma queda de 10%, ficando atrás apenas da lira turca e do peso argentino.

Os mercados emergentes como um todo foram impactados pela redução das expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos este ano. No entanto, gestores de fundos e economistas apontam uma crescente preocupação com a viabilidade dos planos do governo brasileiro, que buscam equilibrar as finanças públicas por meio de impostos adicionais, enquanto aumentam os gastos.

Ricardo Lacerda, CEO do banco de investimento local BR Partners e ex-chefe das operações brasileiras do Goldman Sachs, afirmou: “Hoje, o risco fiscal é o maior peso sobre a economia e os mercados brasileiros. Ainda não estamos em uma zona fora de controle. Mas o governo está apostando em um ajuste fiscal insustentável, sem cortes de custos.”

Lula voltou ao poder no ano passado prometendo aumentar os gastos com benefícios sociais e expandir o tamanho do Estado, emulando seu sucesso político entre 2003 e 2011. O governo Lula tentou acalmar os investidores prometendo eliminar o chamado déficit orçamentário primário (excluindo os pagamentos de juros da dívida).

Contudo, o governo Lula já suavizou a meta de alcançar um superávit a partir do próximo ano e prometeu aumentar os gastos reais anualmente. Alguns investidores e analistas temem que o governo não consiga eliminar o déficit deste ano conforme planejado.

