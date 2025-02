‘Preocupações sérias’ à medida que o novo vídeo surge do australiano capturado pela Rússia | Notícias da Guerra da Rússia-Ucrânia

O Palácio Elysee se tornou um centro de crise para a Europa na segunda -feira, com o presidente francês Emmanuel Macron hospedando líderes europeus de peso pesado Enquanto eles se esforçam para evitar o futuro de seu continente ser escrito sem eles.

Ainda sofrendo com o golpe de O presidente dos EUA, Donlad Trump, mudando -se para conversas com o Kickstart com a Rússia sobre a Ucrânia Com pouca consulta ou consideração pelas preocupações dos aliados, Macron-em seu papel auto-nomeado como convocador da Europa-parecia estar chamando uma equipe se amontoando para planejar a defesa em todos os sentidos da palavra.

Mas enquanto o primeiro -ministro da Dinamarca Mette Frederiksen insistiu que as negociações nunca deveriam produzir resultados concretos, o fato é que a reunião de segunda -feira criou mais novas perguntas do que respostas sobre o que a Europa fará a seguir.

Tudo isso como uma semana decisiva em diplomacia para a Ucrânia começa.

Debate sobre garantias de segurança futuras

A maioria dos líderes que se reuniram em Paris reiterou as promessas anteriores de manter o apoio político, militar e financeiro a Kiev – e Insistiu que nenhum acordo sobre a Ucrânia deveria ser feito pelas costas.

Mas a formação de líderes de Paris, que incluía a França, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Espanha, Reino Unido, Polônia e Itália-assim como os principais funcionários da UE e da OTAN-pareciam menos unidos nos quais a segurança garantia que a Europa poderia oferecer como parte de um acordo de linha inferior na Ucrânia.

Questionado sobre a implantação de tropas de manutenção da paz na Ucrânia no futuro, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que estava “irritado” com o debate.

“Vou dizer isso francamente: as pessoas estão falando sobre possíveis variantes de resultados sobre as cabeças da Ucrânia, sobre o resultado das negociações de paz que não ocorreram, sobre o qual a Ucrânia não disse sim e não sentou na mesa”, disse ele aos repórteres.

“Este é, portanto, um debate inadequado na hora errada e no tópico errado. Ainda não estamos em um ponto de paz, mas no meio de uma guerra brutalmente travada pela Rússia”.

Scholz disse que “não deve haver divisão de segurança e responsabilidade entre a Europa e os EUA”. Imagem: Behrouz Mehri/Afp/Getty Images

Isso parecia contrastar com o primeiro -ministro do Reino Unido Estranhos agitadosque disse que estava pronto para considerar o envio de tropas britânicas para a Ucrânia no futuro.

Enquanto isso, Frederiksen, da Dinamarca, disse que seu país estava aberto a “muitas coisas”, mas que “muitas coisas” precisam ser esclarecidas primeiro. Enquanto isso, a Tusk da Polônia disse que não havia planos de colocar botas polonesas de manutenção de paz no chão.

Aparecendo ao papel sobre rachaduras, um funcionário da UE resumiu o clima na reunião: “Estamos prontos para fornecer garantias de segurança, com modalidades a serem examinadas com cada parte, dependendo do nível de apoio americano”.

As negociações de segunda -feira foram organizadas no Palácio Presidencial Francês Imagem: Gonzalo Fuentes/Reuters

Possível alavancagem em meio a nós, desprezando?

A maioria dos estados pode desejar manter a conversa sobre as forças de paz por um tempo em que a paz pode ser prevista, mas os EUA já explicaram seu plano.

Na semana passada, o secretário de defesa Pete Hegseth disse que nenhum soldado dos EUA estaria envolvido, Em vez disso, argumentar “tropas européias e não européias capazes”, poderia ser enviado para apoiar um futuro cessar-fogo.

Fundamentalmente, ele disse que essas forças não devem ser protegidas por uma garantia de segurança dos EUA.

Isso é uma grande pergunta: significaria cometer forças armadas das nações da Otan sem nenhum recurso para Promessa de defesa coletiva principal da OTAN.

E, apesar de algumas garantias dos EUA se basearem na “contribuição” européia na segunda -feira, Washington diz que ainda planeja negociar apenas com Moscou e Kiev.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, descartou as tropas dos EUA envolvidas em uma futura missão de manutenção da paz na Ucrânia Imagem: Omar Havana/AP/DPA/Picture Alliance

Mas Ulrike Franke, pesquisador do Conselho Europeu de Relações Exteriores, disse à DW Europe usar isso para pressionar para mais influência.

“A alavancagem é de fato que os europeus serão os solicitados a garantir qualquer tipo de acordo”, disse ela.

“É assim que os europeus terão que se sentar na mesa, porque se eles estão sendo solicitados a garantir qualquer tipo de acordo, precisarão se envolver nela”.

O pesquisador Pierre Haroche disse à DW que a conversa sobre as forças de paz provavelmente será uma “revolução progressiva”, com os “primeiros motores – Grã -Bretanha e França” assumindo a liderança.

Os países da UE estão aumentando os gastos com defesa, mas ainda enfrentam perguntas não resolvidas sobre como financiar o maior impulso que muitos acreditam que é necessário Imagem: Sean Gallup / Getty Images

Ramp-up de defesa

Nenhum membro da OTAN – nem mesmo os EUA – gasta mais seu PIB em defesa do que a Polônia, e o primeiro -ministro Donald Tusk disse na segunda -feira que uma “nova fase” na “amizade” da Europa com os EUA havia mudado a dinâmica.

Os países europeus estão reforçando os gastos militares desde fevereiro de 2022, mas a sensação de que Washington não é mais um parceiro confiável é agora girando em um acerto de contas maiores.

“Houve acordo, unanimidade, que um aumento – um aumento significativo – nos gastos com defesa era algo absolutamente necessário”, disse Tusk a jornalistas em Paris.

O Olaf Scholz da Alemanha disse que era a favor de facilitar as regras fiscais da União Europeia para facilitar maiores orçamentos de defesa, enquanto um funcionário da UE disse que os líderes estavam “preparados para aumentar o nível” de seus gastos “, a fim de compartilhar melhor o ônus com os Estados Unidos. “

Mas isso apresenta debates futuros da UE sobre como financiar o acelerador, com perguntas sobre possíveis dívidas conjuntas e se deve comprar armas dos EUA ou se alinhar com as demandas francesas para manter as compras européias, ainda para serem mastigadas.

A maioria dos líderes da UE não foi convidada a palestras em Paris na segunda -feira Imagem: Ludovic Marin/AFP

Macron em uma missão

As escolhas de Macron para sua lista de convites de Paris incluíram os maiores rebatedores da UE em termos militares e diplomáticos, bem como o ex -membro do bloco do Reino Unido.

Mas é um afastamento do formato usual de negociações da UE, que tende a ser convocado centralmente em Bruxelas.

O pesquisador Pierre Haroche disse que não foi a primeira vez que Macron se esforça sozinha sobre questões de política externa na Europa.

“É normal que ele comece com uma discussão informal, mas também será uma discussão na UE”, explicou Haroche.

Espera-se que os ministros das Relações Exteriores da UE se reúnam na próxima segunda-feira em Bruxelas para coordenação em todo o bloco.

Até então, eles podem estar enfrentando mais uma lição sobre a diferença que uma semana pode fazer na política transatlântica quando Donald Trump está no comando.