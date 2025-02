Protestos sobre a estação de trem colapso Sérvia, exige ação do governo | Notícias de corrupção

Dezenas de milhares de estudantes desceram para a cidade de Kragujevac, no centro da Sérvia, a mais recente de uma série de protestos para agitar o país dos Balcãs após o colapso mortal de um telhado da estação de trem no ano passado.

Quinze pessoas eram morto foram mortos em 1º de novembro, quando um telhado desabou em uma estação de trem na cidade de Novi Sad, alimentando a raiva de longa data sobre a corrupção e o nepotismo.

Desde então, manifestações em massa se tornaram o maior movimento de protesto da Sérvia em anos e representam uma ameaça ao presidente populista do presidente Aleksandar Vucic, o controle de uma década sobre o poder.

Em temperaturas quase congelantes, os estudantes chegaram a Kragujevac de toda a Sérvia de ônibus e até a pé, batendo na bateria, assobiando e segurando a bandeira do país.

Os manifestantes planejavam bloquear uma das principais avenidas da cidade por 15 horas e 15 minutos, em homenagem às vítimas da estação de trem. Eles também mantiveram 15 minutos de silêncio.

“Estamos aqui para lutar por um amanhã melhor, contra a corrupção”, disse Jovan, 20 anos, que dirigiu da capital Belgrado.

Os manifestantes estudantis desfrutaram de amplo apoio do público da Sérvia, muitos dos quais culpam a triste tragédia de Novi por corrupção e nepotismo no governo de Vucic, negam as autoridades de alegações.

Verica, uma professora de 52 anos da cidade, juntou-se ao protesto com sua filha adolescente.

“Não fico tão feliz e orgulhosa há muito tempo”, disse ela. “Estou orgulhoso de sua persistência.”

Os alunos exigem mudanças

O movimento liderado por estudantes da universidade pressionou crescente sobre o governo da Sérvia, estimulando a renúncia de vários funcionários de alto escalão, incluindo o primeiro-ministro Milos Vucevic no final de janeiro.

Em outros lugares, 13 pessoas foram acusadas pelo desastre da estação de trem. Mas isso pouco fez para reprimir as manifestações.

Desde o acidente, os estudantes realizaram protestos diários, assumindo prédios universitários e bloqueando rodovias e quadrados.

“Ficaremos aqui até que o bloqueio termine”, disse Djordje Vujovic, 22 anos, estudante de engenharia mecânica.

Os alunos estão exigindo que as autoridades publiquem documentos relacionados ao colapso do telhado da estação. Eles também querem justiça para os responsáveis, a demissão de acusações contra os estudantes protestantes e um orçamento maior para o ensino superior.

Ivan e Ivana, estudantes de matemática de 23 anos, estavam entre um grupo de cerca de 400 pessoas que caminharam por quatro dias para chegar a Kragujevac de Belgrado.

“Queríamos mostrar às pessoas que vivem no país que as apoiamos”, disse Ivan. “Não pensamos apenas nas pessoas em Belgrado.”