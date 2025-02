Quais países são os principais gastadores militares e onde a Europa classifica? | Notícias militares

Os EUA, o maior gastador militar do mundo, alocam US $ 880 bilhões em sua defesa – mais do que os próximos oito países combinados.

Os líderes europeus estão se encontrando em Paris para uma cúpula de emergência para discutir como responder à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de manter conversas com a Rússia para encerrar a guerra da Ucrânia sem envolvimento europeu.

A reunião de segunda -feira na capital francesa segue a Conferência de Segurança de Munique, que terminou no domingo, onde o vice -presidente dos EUA, JD Vance, reiterou a posição de Trump de que a Europa deve aumentar seus gastos com defesa.

Em janeiro, Trump pediu aos membros europeus da OTAN que alocassem 5 % de seus produtos nacionais brutos (PIB) à defesa. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também incentivou os Estados membros a aumentar seus gastos com defesa.

Quanto custam os gastos militares globais?

Os gastos militares globais atingiram US $ 2,44 trilhões em 2023, ou US $ 306 por pessoa, marcando um aumento de 6,8 % em relação ao ano anterior, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri). Este foi o maior aumento ano a ano desde 2009.

Em comparação, em 2000, as despesas militares globais foram de US $ 798 bilhões, ou US $ 130 per capita – menos de um terço do valor gasto hoje.

Os gastos militares globais são o dinheiro total gasto por países em suas forças militares e atividades relacionadas. Isso inclui custos para soldados, operações, armas, equipamentos, pesquisa e infraestrutura militar.

Quais países gastam mais em seus militares?

Os EUA são o maior gastador militar do mundo. Em 2023, pagou US $ 880 bilhões – mais do que os próximos oito países combinados, de acordo com a SIPRI.

A China é a segunda maior gastadora com US $ 309 bilhões, seguida pela Rússia por US $ 126 bilhões, na Índia, a US $ 83 bilhões e na Arábia Saudita, a US $ 74 bilhões.

A tabela abaixo mostra o total de gastos militares para cada país em todo o mundo, bem como seus gastos e gastos per capita como uma parte de seus PIB e orçamentos do governo. Clique nas colunas para classificar a tabela do mais alto para o mais baixo.

Quais nações gastam mais em seus militares como uma parte do PIB?

Devido à sua guerra em andamento com a Rússia, a Ucrânia alocou US $ 62 bilhões para suas forças armadas em 2023, a maior parte do PIB em 36,7 %.

O Líbano ficou em segundo lugar, gastando 8,9 % do seu PIB, seguido pela Argélia em 8,2 %, a Arábia Saudita em 7,1 % e o Sudão do Sul em 6,3 %.

Quanto gasta cada membro da OTAN?

A OTAN, estabelecida em 1949 por 12 estados membros fundadores, é a aliança militar mais poderosa do mundo. Seu objetivo original era limitar a expansão soviética e promover a unidade política na Europa.

Nos últimos 75 anos, seus membros cresceram para 32 membros, com a Finlândia e a Suécia se tornando os mais recentes países a participar de 2023 e 2024, respectivamente.

Em 2006, os ministros da Defesa da Aliança concordaram em cometer um mínimo de 2 % de seus PIR aos gastos com defesa para garantir a prontidão militar da aliança.

Atualmente, dois terços de seus membros (23 de 32) cumpriram esse compromisso, levantando o dinheiro gasto em defesa por todos os membros da OTAN para US $ 1,47 trilhão em 2024. Isso é de apenas 10 países que atendem à diretriz de 2 % em 2023 e três países que atingem o compromisso em 2014.

A tabela abaixo mostra as despesas de defesa dos membros da OTAN como uma parte do PIB, com base no relatório 2024 da OTAN.