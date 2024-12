Qual será o próximo passo para Israel e a Síria após a morte de Assad? – DW – 10/12/2024

Com o queda do regime liderado pelo ditador Bashar Assad em SíriaIsrael está observando de perto para ver o que acontece a seguir na Síria. Os analistas dizem que as mudanças no país vizinho apresentam oportunidades e riscos.

No fim de semana, caças israelenses atacaram mais de 100 alvos na Síria, disseram grupos de monitoramento. Os ataques israelitas tiveram como alvo infra-estruturas militares sírias, incluindo bases aéreas, locais onde alegadamente foram realizadas pesquisas com foguetes e onde foram supostamente armazenadas armas químicas. Entre os alvos estava um local na capital síria, Damasco.

“Atacámos sistemas de armas estratégicas, como, por exemplo, armas químicas remanescentes, ou mísseis e foguetes de longo alcance, para que não caiam nas mãos de extremistas”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, aos jornalistas em Jerusalém, na segunda-feira. , delineando alguns dos riscos que o país prevê.

As tropas israelitas deslocaram-se então para uma zona tampão desmilitarizada que separa Israel e a Síria e que é patrulhada por forças de manutenção da paz da ONU.

Os relatórios sugeriram que eles também se deslocaram para além da zona tampão, que fica a cerca de 40 quilómetros de Damasco. Isto significaria que tinham avançado mais para a Síria do que alguma vez tinham feito desde a assinatura de um acordo de desligamento entre os dois países em 1974.

Na manhã de terça-feira, três fontes disse à agência de notícias Reuters que as tropas israelitas estavam agora apenas a 25 quilómetros (15,5 milhas) a sudoeste de Damasco. Um porta-voz militar israelense negou isso.

Tropas israelenses dentro da Síria?

Israel ocupou as Colinas de Golã em 1967 e anexou a região em 1981. Grande parte da comunidade internacional, excepto os EUA, considera a área parte da Síria e que Israel a ocupa ilegalmente.

O primeiro-ministro israelita, Netanyahu, explicou que a medida era necessária porque os militares sírios – ostensivamente leais ao regime de Assad – se retiraram da área, o que significou o “colapso do acordo de Separação de Forças de 1974 entre Israel e a Síria”.

Netanyahu disse que a ação das tropas israelenses foi temporária e só durará até que um novo acordo possa ser feito.

“Se conseguirmos estabelecer relações de vizinhança e relações pacíficas com as novas forças emergentes na Síria, esse é o nosso desejo”, acrescentou numa conferência de imprensa em Jerusalém. “Mas se não o fizermos, faremos o que for preciso para defender o Estado de Israel e a fronteira de Israel.”

Mas ele também disse que “o Golã fará parte do Estado de Israel por toda a eternidade”.

Críticas crescentes

Houve críticas crescentes do alegado avanço israelita para a Síria. A ONU disse que qualquer medida desse tipo viola o acordo de 1974.

O mais fiel aliado de Israel, os EUA, confirmou que a medida deve ser apenas temporária. O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, vizinho do norte de Israel, condenou o movimento de tropas, e o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse que os movimentos das tropas israelenses significavam que Israel parecia determinado a “sabotar as chances da Síria de restaurar sua segurança, estabilidade e integridade territorial”.

“Mesmo que seja temporário, qual é o propósito?” Eyal Zisser, especialista em Síria e vice-reitor da Universidade de Tel Aviv, disse à DW. “Posso entender por que eles bombardeiam e atacam armas químicas na Síria que foram deixadas pelo regime. Mas para avançar as tropas. O sentimento sírio não é contra Israel, não é direcionado de forma alguma na direção de Israel. Ninguém mencionou Israel. Então, por que forçar-se (a entrar na foto)?”

O que vem a seguir para Israel e a Síria?

“A queda de Assad é o equivalente no Médio Oriente à queda do Muro de Berlim. Não por causa dele, um ditador fraco e falhado, mas por causa daquilo que ele simboliza. O Hezbollah foi duramente derrotado por Israel, e os iranianos também levaram uma surra – e tinham medo de uma derrota humilhante na Síria”, escreveu o jornalista israelense Nadav Eyal no Yedioth Ahronoth jornal de domingo.

Ele também observou que a maioria dos serviços de inteligência de Israel, incluindo a inteligência militar, foram apanhados de surpresa pela velocidade com que o regime sírio entrou em colapso.

“Foi uma surpresa para todos, especialmente para Bashar Assad, os iranianos, a Rússia e o Hezbollah”, disse Zisser, especialista da Universidade de Tel Aviv, à DW. “Um ponto que gostaria de enfatizar é que não foi uma revolução, um protesto ou uma revolta. Foi uma invasão de um exército construído por (líder rebelde sírio, Abu Mohammed) al-Golani, sob os auspícios da Turquia.”

O “lado positivo” para Israel, acrescentou, é que “Bashar Assad era um elo crítico entre o Irão e o Hezbollah. E agora o Irão não tem mais apoio sírio, por isso é um grande desenvolvimento”.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (à direita), e o ministro da defesa de Israel visitaram um posto de observação nas Colinas de Golã no fim de semana Imagem: Kobi Gideon/Gpo de Israel via ZUMA Press Wire/aliança de imagens

Enfraquecimento do Hezbollah, Irã

A opinião geral em Israel é que os avanços do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de al-Golani e de outros grupos aliados não teriam acontecido sem Israel.

Desde o Grupo militante Hamas baseado em Gaza atacou Israel em 7 de outubro, Israel vinha trabalhando de “forma sistemática, comedida e organizada” para desmantelar os aliados do Hamas no eixo iraniano, disse Netanyahu. Ele repetiu a sua afirmação de que a queda de Assad foi o “resultado direto dos fortes golpes que desferimos no Hamas, no Hezbollah e no Irão” e disse que Israel estava “transformando a face do Médio Oriente”.

“Isto não teria acontecido sem o fracasso do Irão e do Hezbollah no Líbano”, disse Amos Harel escreveu no diário israelense Haaretz. “Os rebeldes na Síria identificaram a fraqueza e a confusão no eixo iraniano e apressaram-se a atingir o seu elo mais fraco.”

Especialistas dizem que o fim surpreendentemente rápido do regime de Assad não se deveu apenas O enfraquecimento de grupos aliados do Irã por Israel. A Rússia é aliada do regime da família Assad há anos, tem uma importante base naval na Síria e, em 2015, interveio na guerra civil da Síria com campanhas aéreas massivas. Mas a Rússia está atualmente atolada na Ucrânia, com muitos dos seus caças transferidos de volta para a Europa Oriental. E os russos pareciam não querer intervir novamente, embora desde então tenham permitido que Assad e a sua família, que aparentemente se encontram em Moscovo, para pedir asilo na Rússia.

Embora os perigos apresentados pelo Irão na Síria e no Hezbollah possam ter diminuído por enquanto, a natureza do próximo governo sírio poderá ainda colocar desafios a longo prazo para Israel. Grupos como o HTS estão enraizados na ideologia extremista e seu comportamento é difícil de prever no curto prazo.

“No longo prazo, com Bashar Assad, sabíamos exatamente o que estava acontecendo, pelo menos nas Colinas de Golã”, disse Zisser. “Agora não se sabe. E as pessoas em Israel estão preocupadas, exatamente como na Jordânia ou em outros países.”