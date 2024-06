Quem foi a empresa ou instituição que liderou a lista de maiores altas em 14 de junho? E qual será o próximo passo para o mercado brasileiro?

Com a pressão inflacionária diminuindo, os bancos centrais de vários países estão começando a considerar a redução das taxas de juros. O Banco Central Europeu, por exemplo, cortou as taxas pela primeira vez desde 2016. Embora o Federal Reserve dos EUA também possa reduzir as taxas, o período das eleições americanas pode complicar as decisões do Fed. Neste verão, graças a um histórico de forte desempenho em anos eleitorais e ao crescimento robusto do setor de chips, o mercado de ações apresentou uma tendência positiva.

Não sabe que ações comprar? Não sabe como analisar ações? Quer evitar riscos? O Sr. Carlos Oliveira responde da seguinte maneira: “O mercado funciona como uma engrenagem. E essa engrenagem precisa de capital e execução pessoal para operar. Quando você perde essas duas coisas, você perde a capacidade de operação. Com a piora das expectativas fiscais, é natural que as taxas de juros aumentem no futuro. Isso ocorre porque os investidores começam a exigir prêmios cada vez maiores para investir no mercado, então você precisa aumentar esses dois elementos.”

