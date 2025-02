Real Madrid vs Man Cidade: Liga dos Campeões da UEFA – Notícias da equipe, pré -visualização, início | Notícias de futebol

Durante sua recente visita ao Conferência de Segurança de Munique na Alemanha, Vice -presidente dos EUA JD Vance reivindicou europeu liberdade de expressão estava em declínio. Verificação de fatos da equipe do DW analisa mais de perto alguns de seus exemplos e fornece contexto em torno desses casos.

Alegar: O governo escocês supostamente alertou os cidadãos de que orar em casa poderia ser ilegal. “O governo escocês começou a distribuir cartas a cidadãos cujas casas estavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, alertando-las de que mesmo a oração privada em suas próprias casas pode ser interrompida para violar a lei”, disse Vance. “Naturalmente, o governo pediu aos leitores que denunciem a qualquer cidadão suspeito de culpado de crime de pensamento”.

Verificação de fatos DW: Errôneo.

Embora seja verdade que A Escócia apresentou As chamadas zonas de acesso seguro dentro de 200 metros (cerca de 650 pés) das clínicas de aborto em setembro de 2024 e proibiram a “oração silenciosa” e atividades semelhantes de construção de pressão para impedir que as mulheres passassem com abortos, oração silenciosa em casa, sem angústia para outras pessoas não está incluído na proibição.

No entanto, a lei estipula que mesmo as atividades que podem ser vistas ou ouvidas dentro da zona e são “feitas intencionalmente ou de forma imprudente” em um local privado dentro da área (como uma casa) entre as premissas protegidas e a fronteira de uma zona pode ser um ofensa.

É uma tática comum de ativistas anti-aborto dos EUA, Os chamados “pró-vida”. Para se reunir em frente às clínicas de aborto, distribuindo folhetos, mostrando fotos de fetos ou usando a cobertura da oração para intimidar as mulheres que entram nas clínicas para pressioná -las a manter o bebê.

“Isso é desinformação chocante e sem vergonha do vice -presidente JD Vance”, disse Gillian Mackay, membro do Parlamento Escocês em Xque havia introduzido a conta de zonas de acesso seguro.

Ela disse que, embora a carta incentivasse as pessoas a denunciar qualquer coisa que pensassem que violavam a lei, a polícia daria o mesmo incentivo a todas as outras leis do país.

“A carta foi enviada às famílias para informá -los sobre o que as zonas significam para eles. Como discutimos na aprovação do ato, nenhum comportamento individual é criminalizado. Oração silenciosa ou oração em sua própria casa não são ilegais, como declarado pelo VP , “Ela escreveu em X. “Isso é simplesmente assustador”.

Ativistas pró-vida se reúnem em frente a clínicas de aborto como esta em Nova Jersey para pressionar as mulheres Imagem: Picture Alliance/Zuma Press

Alegar: Um homem britânico foi acusado de orar silenciosamente em frente a uma clínica de aborto em nome de um filho ainda não nascido que ele e sua ex -namorada haviam abortado, disse Vance. “Há pouco mais de dois anos, o governo britânico acusou Adam Smith-Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e um veterano do Exército, com o crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de aborto e orar silenciosamente por três minutos”. Ele foi considerado culpado de quebrar a “Lei das Zonas de Buffer do governo” e foi condenado a pagar “milhares de libras em custos legais à acusação”.

Verificação de fatos DW: Errôneo.

Adam Smith-Connor foi condenado por violar uma zona segura ao orar do lado de fora de uma clínica de aborto em Bournemouth em novembro de 2022, depois de recusar pedidos repetidos para sair da área. Ele recebeu uma multa de 100 libras que não pagou, desencadeando um processo judicial. Por fim, ele recebeu uma quitação condicional de dois anos e foi condenado a pagar custos de acusação no valor de 9.000 libras (US $ 11.300, € 10.800).

O Ordem de proteção de espaços públicos foi introduzido Fora da Clínica Bournemouth Em outubro de 2022, para criar zonas tampão em torno das clínicas de aborto para impedir que as mulheres sejam assediadas ou tenham que passar por vigílias.

O filho Smith-Connor disse que estava orando foi abortado há mais de 20 anos.

Smith-Connor está recebendo apoio legal de um Grupo de Advocacia Jurídica Cristã Conservadora Americana Isso foi rotulado como “grupo de ódio”. Ele tem apelou da decisão.

Ativistas protestando por direitos de aparecer nas clínicas de aborto – mas e os direitos das mulheres de não serem assediados? Imagem: Andrew Milligan/PA

Alegar: “Eu olho para Bruxelas, onde os comissários da UE alertam os cidadãos de que eles pretendem desligar as mídias sociais em tempos de agitação civil no momento em que identificam o que julgaram ser, citando, ‘conteúdo odioso'”, disse Vance em Munique.

Verificação de fatos DW: Errôneo.

Após pesquisas rápidas sobre a reivindicação de JD Vance sobre comissários da UE alertando sobre o fechamento da mídia social durante os tempos de agitação civil, encontramos diferentes Relatórios da mídia Referindo -se ao tópico em julho de 2023. Eles citaram Ex -Comissário Europeu de Mercado Interno, Thierry Breton, referindo -se à possibilidade de um desligamento sob a lei de moderação de conteúdo da UE apenas “em casos extremos” e seguindo o devido processo se eles não reprimirão o conteúdo problemático durante tumultos. Em suas declarações, Breton cita e refere -se ao Lei de Serviços Digitais (DSA), adotado em 2022 e totalmente aplicável desde 2024.

Os comentários de Breton foram uma resposta ao presidente francês Emmanuel Macron, aumentando a possibilidade de bloquear plataformas de mídia social durante a agitação civil no país após o Matança policial de Nahel Mezouk, de 17 anos em um subúrbio de Paris. Artigo 19uma organização britânica de direitos humanos e outras organizações levantaram preocupações com os comentários de Breton.

A UE pode simplesmente fechar as plataformas de mídia social? Image: Dado Ruvic/REUTERS

Mas o DSA realmente permite que os Estados membros da UE encerrem as mídias sociais durante os períodos de agitação como as reivindicações de JD Vance?

O DSA regula os intermediários online e plataformas, como redes sociais, plataformas de compartilhamento de conteúdo e lojas de aplicativos e abordam questões como conteúdo ilegal, publicidade transparente e desinformação. De acordo com a Comissão Europeia, o principal objetivo da lei é “evitar atividades ilegais e prejudiciais on -line e a disseminação de desinformação”.

Em seu quarto capítulo, nos termos do artigo 51, o DSA estabelece os poderes do coordenador de serviços digitais, a autoridade designada por um estado membro da UE para supervisionar os provedores de serviços intermediários e aplicar seu regulamento.

A lei afirma no artigo 51, seção 3b, que se os coordenadores de serviços digitais considerarem que uma infração que está causando danos graves e implica uma ofensa criminal envolvendo uma ameaça à vida ou segurança das pessoas não foi remediada, elas podem solicitar uma autoridade judicial competente Para solicitar a restrição temporária do acesso dos destinatários ao serviço envolvido pela infração. Se isso não for tecnicamente viável, a interface on -line do provedor na qual a infração ocorre pode ser restrita.

Essa medida, no entanto, é a última de uma série de mecanismos contra plataformas que não cumprem a estrutura legal da UE. Isso significa que, para que esta figura possa restringir o uso de uma plataforma de mídia social, todas as outras medidas descritas no DSA devem ter sido esgotadas, incluindo o gerenciamento da plataforma adotar um plano de ação para rescindir a infração (seção 3a do artigo 51).

E como isso afeta as plataformas de mídia social? O DSA determina obrigações específicas para o que considera “grandes plataformas on -line muito grandes”, significando plataformas e mecanismos de pesquisa que atingem 45 milhões ou mais consumidores na Europa. O lista Destas plataformas on -line incluem serviços de provedores como Google, Meta, Tiktok, Empresa Ilimitada Internacional do Twitter (X.com), entre outros.

Nesse sentido, a alegação de que os comissários da UE podem desligar as mídias sociais se encontrarem o que julgaram como “conteúdo odioso” é enganoso.

Editado por: Rachel Baig