Renegociação de dívidas de mais de 400 empresas aponta estabilidade financeira no mercado acreano após incentivos do governo ao setor privado

Stalin Melo



A Secretaria de Estado de Educação (SEE), por meio do Departamento de Educação do Campo, realiza até a próxima sexta-feira, 21, em Rio Branco, a 1ª Jornada Pedagógica Caminhos da Educação do Campo, Ciclos de Aprendizagem, destinada a professores. A formação está sendo realizada no anexo da SEE no antigo Colégio Dom Pedro.

Nesta segunda-feira, 17, a diretora de Ensino da SEE, Gleice Souza, destacou os desafios do início do ano letivo e o esforço da equipe da Educação do Campo de levar uma educação de qualidade para as crianças. “O campo tem muitas excepcionalidades e a nossa principal ação é se importar com as escolas”, disse.

A chefe do Departamento da Educação do Campo, Maria Clara Siqueira, informou que a formação é para as escolas multisseriadas e deve iniciar com uma palestra sobre educação ambiental. “Vamos falar sobre a importância do clima, porque vamos começar um projeto sobre a arborização das escolas”, disse. “A semana vai ser de muito aprendizado, uma semana muito produtiva de troca de experiências, que vai melhorar o fazer pedagógico dos nossos professores”, explicou.

Além de Rio Branco, a jornada tem acesso online para os professores do interior. “Nossos assessores estarão gravando o material, que vai ser disponibilizado para os municípios, que vai ser transmitido para os assessores e no chat eles poderão tirar as dúvidas”, destacou Maria Clara.

Entre os professores que participam da jornada está Júlio Melo, da Escola Encanto da Floresta, localizada no km 7 da estrada Transacreana, no Ramal Caipora. “Essa jornada é importante para nos esclarecer, para tirar dúvidas e também ter acesso a novas dinâmicas, isso é bom para a gente ter noção do dia a dia”, disse.

Já a professora Ruth Pereira, da Escola Santa Lúcia II, localizada no fim da Estrada do Quixadá, no Ramal Colibri, diz que participar da jornada é fundamental como preparo e também para rever as atividades pedagógicas e trabalhar com novas formas didáticas. “A gente se atualiza e volta com novas ideias”, afirmou.

E Jadson Martins, professor da Escola Alto Alegre II, localizada no km 72 da estrada Transacreana, no Ramal do Jarinal, destacou que a jornada abre um leque de informações e traz mais conhecimento, com novas formas de abordagem em sala de aula. “É um aprendizado contínuo, a gente compartilha experiências”, frisou.

Visualizações: 6