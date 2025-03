Risco de ‘TrumpCession’ em ascensão, dizem economistas, como os mercados globais caem | Economia dos EUA

Richard Partington Economics correspondent



O risco de que a economia dos EUA entre na recessão deste ano esteja aumentando, segundo economistas, à medida que a abordagem caótica de Donald Trump às tarifas continuou a atingir os mercados.

As ações em Wall Street caíram acentuadamente na segunda -feira, quando os investidores apostam que a imprevisível Guerra Comercial Tarifária e o manuseio da economia atingiriam o crescimento, em meio a uma recente queda nos negócios e na confiança do consumidor.

Em outro dia de pressão de venda nos mercados globais, a média industrial Dow Jones caiu 1,5%, enquanto o S&P 500 caiu 2,4%. Os preços das ações também caíram na Europa, quando o FTSE 100 caiu 0,9% em Londres, o DAX da Alemanha caiu 1,7% e o CAC da França caiu 0,9% na segunda -feira.

Os economistas disseram Faça uma pausa nos tarifas sobre mercadorias do Canadá e do México pela segunda vez em tantos meses.

Trump recusou no domingo para descartar a possibilidade de que o A economia dos EUA poderia cair em recessão Este ano, enquanto ele alertou as empresas e as famílias para se preparar para um “período de transição” e o potencial de inflação mais alta.

Analistas disseram que o presidente poderia ter usado a entrevista com a Fox News como uma oportunidade de acalmar nervosismo nos mercados financeiros, mas que ele escolheu continuar com uma abordagem cada vez mais caótica de seu segundo mandato.

Kathleen Brooks, da plataforma comercial, o XTB disse que Trump estava colocando seus objetivos políticos antes da força da economia e do mercado de ações. “(A sua) flip-flop em tarifas e suas vistas antiquadas da América primeiro estão pesando no consumo e batendo confiança”.

Isso ocorre quando os economistas de Wall Street rebaixam suas previsões de crescimento para os EUA, alertando que as guerras comerciais de Trump estão se mostrando mais prejudiciais para o Economia dos EUA do que antecipado pela primeira vez.

Analistas da Goldman Sachs disseram na sexta -feira que as chances de uma recessão nos EUA aumentaram de 15% para 20%, pois revisou suas previsões de incorporar tarifas e inflação mais altas, além de um sucesso no produto interno bruto e ao emprego.

O Morgan Stanley reduziu sua previsão de crescimento de 2025 do PIB de 1,9% para 1,5%. “Embora esperávamos que as políticas de restrição de crescimento (tarifas e controles de imigração) precedem iniciativas de apoio ao crescimento (cortes de impostos e desregulamentação), sua gravidade foi maior do que prevíamos. Esse é especialmente o caso das tarifas, que foram mais rápidas e amplas do que tínhamos escrito ”, afirmou.

Muitos economistas ainda acham que os EUA evitarão a definição amplamente aceita de uma recessão – dois trimestres consecutivos de produção de redução -, mas alertam que os números mais recentes mostram que os riscos estão aumentando.

Dados da economia dos EUA nas últimas semanas mostraram um queda inesperada nos gastos do consumidor Em janeiro, um aumento do déficit comercial dos EUA para um recorde de US $ 131 bilhões (£ 101 bilhões) no mesmo mês, à medida que as empresas correram para mover mercadorias antes da introdução de tarifas e o maior cair na confiança do consumidor em quatro anos em fevereiro.

O Atlanta Federal Reserve’s Gdpnow O modelo, que prevê o crescimento com base nos dados econômicos disponíveis, sugere que a economia dos EUA pode contratar 2,4% no primeiro trimestre (anualizado). A leitura pode ser volátil e é fortemente influenciada pelo déficit comercial dos EUA, que provavelmente estará desanimado nos futuros meses.

“Os mercados agora estão começando a se preocupar com as perspectivas de crescimento em 2025”, disse Paul Donovan, economista -chefe da UBS Global Wealth Management. “A política tarifária de Trump tem sido imprevisível, com uma série de retiros tão rápidos que quase colidem com o próximo anúncio de aumento de impostos.

“A política tarifária dos EUA bastante caótica ainda permite que as empresas vendam uma história para seus clientes cobrirem aumentos de preços, e alguns também podem tentar aumentar os preços em antecipação às tarifas que realmente acabam sendo retiradas”.