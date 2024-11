Romênia vota em novo presidente com extrema direita em busca de vitória – DW – 24/11/2024

Romenos começou a votar no primeiro turno de uma eleição presidencial no domingo. Os pioneiros para o papel em grande parte cerimonial são o primeiro-ministro Marcel Ciolacu, do Partido Social Democrata (PSD), e George Simion, da Aliança Nacionalista de extrema-direita para a União dos Romenos.

Ao todo, 13 candidatos concorrem, com os dois primeiros colocados se enfrentando em um segundo turno em 8 de dezembro.

As urnas abriram às 7h, horário local (05h00 UTC), e serão encerradas às 21h. Os romenos no exterior começaram a votar na sexta-feira.

Roménia, membro da a União Europeia e OTANrealizará eleições parlamentares em 1º de dezembro para determinar quem governará o país.

Nacionalistas esperam avanço

Os observadores esperam que a votação final coloque Simion contra Ciolacu, cujo PSD domina a política romena desde o fim da Guerra Fria.

Ciolacu está com 25%. Ele espera conquistar os eleitores com sua promessa de garantir “estabilidade”. O governo de Ciolacu deu o seu apoio à vizinha Ucrânia após a invasão russa, enquanto a Roménia assumiu um papel cada vez mais importante na NATO.

Simion, por outro lado, opõe-se à ajuda militar à Ucrânia, é um fervoroso fã de Donald Trump e quer impor um sistema inspirado no governo de direita de Giorgia Meloni em Itália. O líder da extrema direita foi criticado por alegações de que se encontrou com espiões russos, uma afirmação que negou.

“Gostaria que, nos próximos cinco a 10 anos, os romenos tivessem realmente orgulho de serem romenos, promovessem a cultura romena e os produtos romenos”, disse ele. na capital, Bucareste.

O AUR entrou no parlamento pela primeira vez em 2020, saltando de um partido relativamente obscuro para obter 9% dos votos, reflectindo a ascensão do partidos de extrema direita em toda a Europa.

Simion, que certa vez chamou o seu partido de “Trumpista”, disse que como “um presidente romeno, promoverei os interesses romenos” Imagem: Robert Ghement/EPA-EFE

A Roménia tem uma grande diáspora em toda a União Europeia, que provavelmente desempenhará um papel fundamental nestas eleições.

Ciolacu disse à agência de notícias AP que como presidente a sua prioridade seria “convencer os romenos a ficar ou regressar a casa” para ajudar a reconstruir o país.

Inflação e pobreza

Outros candidatos que disputam o posto mais alto incluem Elena Lasconi, do partido economicamente liberal Salve a União da Romênia; o ex-secretário-geral adjunto da OTAN, Mircea Geoana, concorrendo como independente; e Nicolae Ciuca, antigo general do exército e líder do Partido Nacional Liberal, de centro-direita, que governa em coligação com o PSD, embora as relações sejam tensas.

Os analistas prevêem que frustração com a inflação e a pobreza poderia aumentar o apelo externo de Simion em uma disputa acirrada.

“A democracia romena está em perigo pela primeira vez desde a queda do comunismo em 1989”, disse à AFP o analista político Cristian Pirvulescu.

Quem vencer a segunda volta substituirá o actual presidente, Klaus Iohannis, um liberal que tem apoiado firmemente a Ucrânia. Ele ocupa o cargo desde 2014.

ss/ab (AP, Reuters)