Sai concurso da Susep; salários acima de R$ 18 mil

Como os EUA ameaçam reduzir ou reduzir seu apoio a Kiev, ao mesmo tempo em que declaram que a Ucrânia não poderá se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), os europeus são lutando para montar garantias de segurança para a nação devastada pela guerra.

O Reino Unidoum poder de defesa fora da UE na aliança, disse que está disposto a enviar tropas para a Ucrânia para impedir a Rússia a longo prazo.

Primeiro Ministro Britânico Keir Starmer escreveu em um artigo no diário britânico O telégrafo Que o Reino Unido estava “pronto para desempenhar um papel de liderança” na defesa e segurança da Ucrânia.

“O fim de esta guerraquando se trata, não pode apenas se tornar uma pausa temporária antes (presidente russo Vladimir) putin Ataques novamente “, acrescentou Starmer.

A idéia de implantar tropas europeias no terreno na Ucrânia foi oferecida pela primeira vez pelo presidente da França Emmanuel Macron ano passado. Especialistas dizem que finalmente está começando a ganhar força, mesmo que a viabilidade de esse projeto permaneça incerta.

Os europeus acreditam que os franceses e os britânicos não são suficientes para garantir o sucesso de uma força de dissuasão na Ucrânia Imagem: Aurelien Morissard/AP Photo/DPA/Picture Alliance

Quem pode enviar tropas para a ‘força de manutenção da paz’?

Vários líderes europeus indicaram que a presença de tropas européias no terreno na Ucrânia só se tornará possível quando um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia for acordado. E especialistas concordam.

“É cedo. Não pode haver essa força sem um acordo sustentável”, disse Lawrence Freedman, um eminente historiador e estrategista militar. “E não deve ser chamado de força de manutenção da paz, que é supostamente imparcial. Essa é uma força dissuasor, uma força de segurança, projetada para impedir a Rússia”, ou puni -la se violar o acordo, disse ele.

A França e a Grã -Bretanha apoiaram a idéia e a Suécia também expressaram vontade de enviar tropas assim que a paz for estabelecida.

Especialistas disseram que uma coalizão de nações européias dispostas pode ser formada para enviar tropas para a Ucrânia, mas fora do OTAN guarda-chuva.

No entanto, as principais nações européias permanecem ambivalentes. Chanceler alemão Olaf Scholz Foi não -comprometido antes das eleições nacionais no final desta semana – mesmo que o principal concorrente de seu partido, os democratas cristãos conservadores, indicasse que estariam abertos à idéia.

Polônia esteve entre os apoiadores mais fortes da Ucrânia, mas diz que não implantará soldados poloneses como parte de qualquer acordo multinacional.

“Não planejamos enviar soldados poloneses para o território da Ucrânia”, o primeiro -ministro da Polônia Donald Tusk disse a repórteres. “Daremos apoio logístico e político aos países que possivelmente desejarão fornecer tais garantias no futuro”.

Quantas tropas são necessárias?

Mesmo se houver vontade política, uma questão -chave é se os Aliados terão a capacidade de poupar soldados para proteger as fronteiras da Ucrânia.

“O dilema que os europeus enfrentam é: de onde eles tiram essas tropas? Puxando (eles) da fronteira com a Rússia os torna vulneráveis”, Rafael Loss, especialista em assuntos de segurança e membro do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR ), disse ao DW.

Anders Fogh Rasmussen, ex-secretário-geral da OTAN, disse à emissora britânica da BBC que a Europa precisaria reunir de 50.000 a 100.000 soldados.

No entanto, até agora, nenhum países entre aqueles que indicaram sua vontade de fazer parte desse plano deu alguma idéia do número de tropas que estão dispostas a enviar.

Segundo Freedman, o Reino Unido poderia oferecer um máximo de até 10.000 soldados.

“Para cada soldado, você precisa de um em treinamento e outro se recuperando; portanto, minha avaliação aproximada é que, no geral, você precisa de pelo menos 100.000 soldados”, disse Freedman. “Uma força menor pode ser invadida; então você tem uma crise maior. Você precisa de números que a Rússia leva a sério.”

Mas montar dezenas de milhares de soldados para enviar uma zona de conflito em potencial é uma tarefa política controversa. “As botas no solo enfrentam uma ameaça. Os países que os implantarão também enfrentam ameaças, especialmente ameaças híbridas ou mesmo assassinatos”, acrescentou perda. “Putin testará o acordo.”

Além disso, os países da UE carecem de mão de obra adequada para realizar os próprios planos de defesa da OTAN para proteger os Estados -Membros em caso de ataque russo. A Alemanha, por exemplo, tem refletido sobre se deve reintroduzir um serviço militar obrigatório, ou rascunho, para recrutar mais soldados.

“No verão, a OTAN comunicará as metas de capacidade aos governos individuais. (Revista alemã) Spiegel relataram em junho que a Alemanha provavelmente precisará de “mais de 272.000 soldados” para implementar os planos “, acrescentou perda”. O tamanho atual do Bundeswehr é de 181.000, com uma meta antes de 2022 para crescer para 203.000 (por) 2031 “, disse ele.

Um artigo de pesquisa do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP) observou que, mesmo que os aliados da OTAN quisessem cometer forças para a Ucrânia, “eles enfrentariam o problema de que trancaram a maior parte de suas forças no planejamento de defesa da OTAN”.

Por que essa força precisa mais dos EUA do que da ONU?

Tecnicamente, disseram especialistas, os europeus não precisam do selo de aprovação da ONU para implantar essa força. De fato, buscando o Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC) A aprovação pode complicar ainda mais as questões, pois qualquer resolução seria vetada pela Rússia e pela China e morta na chegada.

Mas os EUA são desesperadamente necessários, mesmo que indiretamente, para tornar uma força tão impedida eficaz e valer o risco.

Em uma viagem à Europa na semana passada, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que a OTAN não estaria envolvida em nenhuma força de dissuasão, mas deixou a porta aberta para os europeus.

Freedman e Loss indicaram que ainda pode haver algum espaço para assistência indireta nos EUA, como suporte logístico e cobertura aérea.

É necessário apoio dos EUA para “transportar as pessoas de um lado para o outro e mantê -las fornecidas”, acrescentou Freedman, por exemplo, usando grandes helicópteros de transporte. Os EUA também podem oferecer inteligência crítica por meio de reconhecimento superior de satélite, disse ele.

Os europeus dependem dos EUA para um “conjunto mais amplo de facilitadores”, disse ele, “que eles não têm em número suficiente”.

Keith Kellogg, enviado da Ucrânia de Trump, pediu aos europeus que forneçam um número preciso de tropas e ativos que eles implantarão para uma missão de manutenção de paz. Ele se encontrou com o presidente da Comissão da UE Ursula von der Leyen na terça -feira em Bruxelas.

Kellogg e von der Leyen se reuniram para discutir o conflito na Ucrânia Imagem: Yves Herman/Reuters

A maioria das pessoas na Europa também parece nos ver o envolvimento como crucial.

“Por exemplo, uma pesquisa recente na Alemanha revelou que 59% do público apoiaria uma implantação do Bundeswehr, juntamente com outras tropas européias, para defender um cessar -fogo entre a Ucrânia e a Rússia”, disse o SWP alemão, mas não sem um backup dos EUA.

“Quase todos os estados europeus rejeitam uma missão sem a participação dos EUA como arriscado demais. No entanto, eles poderiam imaginar participar se os EUA decidissem fazê-lo. Um papel de liderança britânico-francês não é suficiente para a maioria dos europeus”, afirmou.

As tropas turcas tornarão a força mais aceitável para a Rússia?

Mas a Rússia também precisa surgir a idéia como parte do acordo geral da paz. Uma sugestão é incluir tropas turcas entre as forças de paz. Peru interpretou um ato de equilíbrio durante toda a invasão da Ucrânia da Rússia e permaneceu simpático com a Rússia enquanto era um membro da OTAN.

“Você envolve os turcos? A Turquia é um país da OTAN, e talvez eles possam fornecer os números. Os russos podem achar tão tolerável”, disse Freedman.

Editado por: Timothy Jones