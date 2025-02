Sai ranking das cidades com melhor qualidade de vida do mundo; veja a brasileira

Pela terceira vez, Viena, na Áustria, é apontada no ranking da The Economist, como a cidade com melhor qualidade de vida no mundo. Veja as outras- Foto: depositphotos.com / Creativemarc

Embora não apareça no Top5, o Brasil tem uma cidade considerada modelo de qualidade de vida, segundo especialistas. É a pequena Gavião Peixoto, que se tornou autônoma e independente de Araraquara, no interior de São Paulo, há apenas 30 anos. Ali, os serviços de educação, saúde e segurança são considerados modelo para o restante do país.

A revista The Economist mostrou os melhores lugares no mundo para se viver. O ranking da cidade com a melhor qualidade de vida, pela terceira vez, coloca Viena, capital da Áustria como campeã. Nas Américas, entre as cinco mais, aparece apenas um local no Canadá.

Segundo a revista The Economist, Viena se destaca ainda pela preocupação com a sustentabilidade do planeta. Oferece oportunidade de cultura e lazer com muita profusão para a população e turistas, segundo a revista Ana Maria.

De acordo com a publicação, as cidades com alta qualidade de vida compartilham elementos como segurança, sistemas de transporte eficientes, serviços públicos eficazes e um comprometimento com a sustentabilidade ambiental.

A busca por uma qualidade de vida superior motiva esforços contínuos em diversas frentes, como a sustentabilidade, o planejamento urbano inteligente e políticas sociais inclusivas.

Gavião Peixoto, Brasil

No Brasil, a cidade apontada com melhor qualidade de vida é Gavião Peixoto, em SP, com pouco mais de 4 mil habitantes. Com uma política social e econômica voltada para o bem-estar da população, a prefeitura investe em educação, saúde, segurança e emprego.

O foco no desenvolvimento sustentável é um dos motivos pelos quais Gavião Peixoto atrai não só visitantes, mas também novos habitantes. As escolas locais são projetadas para a inclusão e desenvolvimento social, de acordo com o Índice de Progresso Social (IPS).

A economia é voltada para a geração de emprego e renda, também há estímulos para novos investimentos na região.

Desafio global

Para s especialistas, houve melhoria na qualidade de vida global no último ano. Crises geopolíticas, como conflitos, podem impactar rapidamente a qualidade de vida em áreas urbanas

No entanto, essa melhoria é neutra em face dos desafios contínuos, como distúrbios civis, crises imobiliárias e a inflação.

Esses fatores desafiam as administrações urbanas a inovar e a criar soluções efetivas para sustentar e melhorar os padrões de vida.