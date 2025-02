Salve a Hadassa: mãe se desespera após justiça negar tratamento à filha com meio coração; vídeo

Salve a Hadassa! Essa pequena brasileira, que nasceu com meio coração, teve pedido de cirurgia negado pela justiça brasileira e pode morrer. Com apenas sete meses de gestação, a Uiliane descobriu que a filhinha dela nasceria com hipoplasia do ventrículo esquerdo, uma condição grave conhecida como “meio coração”.

A justiça inicialmente garantiu uma liminar determinando que o Estado arcasse com os custos do tratamento. Com essa decisão, a mãe foi de Alagoas para São Paulo, onde a menina nasceu e passou os primeiros sete meses internada. Nesse período a Hadassa também passou por duas cirurgias essenciais. Agora, prestes a completar três anos, a criança precisa realizar a terceira etapa do tratamento em abril, mas foi impedida.

O Estado recorreu e a liminar foi revogada, deixando a família em uma situação desesperadora. Sem a cirurgia, a menina não sobreviverá. Além disso, a mãe enfrenta uma dívida de mais de R$ 530 mil em honorários médicos da equipe que realizou os procedimentos anteriores. Abrimos uma vaquinha para ajudar a Uiliane e permitir que a Hadassa viva. Ajude também!

O que é a hipoplasia do ventrículo esquerdo?

A síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo (SHVE) é uma malformação congênita rara que afeta o desenvolvimento do coração. Na prática, significa que a criança nasce com apenas metade do órgão funcional, o que impede a circulação adequada do sangue pelo corpo. Sem as cirurgias corretivas, a sobrevida é extremamente reduzida.

O tratamento envolve uma série de intervenções cirúrgicas, realizadas em etapas, sendo a terceira e última fundamental para garantir que o coração possa continuar funcionando.

Caso a menina não realize a cirurgia em abril, as chances de sobrevivência diminuem drasticamente.

Luta pela filha

Desde o nascimento da filha, essa mãe tem enfrentado uma maratona de dificuldades. Ela deixou tudo para trás em busca do tratamento em São Paulo e passou meses ao lado da filha no hospital. Cada cirurgia foi uma vitória conquistada com muito esforço, mas agora, sem o suporte do Estado, a situação se tornou insustentável.

Além da necessidade urgente da nova cirurgia, a família ainda enfrenta a cobrança milionária de honorários médicos. O valor acumulado de R$ 530 mil é impagável para uma mãe que tem dedicado sua vida a cuidar da filha, sem condições de arcar com os custos sozinha.

“Tenho laudos, exames, tudo o que precisarem para comprovar a necessidade do tratamento”, desabafa a mãe, aflita com a possibilidade de perder sua filha por falta de cirurgia.

Como podemos ajudar?

Diante dessa situação angustiante, a Uiliane foi para as redes sociais pedir ajuda. O vídeo chegou até a equipe do Só Vaquinha Boa, que confirmou a história e imediatamente lançou uma vaquinha para ajudar a garotinha a viver.

Vamos unir forças para dar a essa criança a chance de viver. Compartilhe #salvahadassa e colabore.

Doe pelo Pix

hadassa@sovaquinhaboa.com.br

ou pelo site do Só Vaquinha Boa, clicando aqui. As transações são seguras e verificadas!





