Scholz apoia aumento da cooperação em defesa com a Índia – DW – 26/10/2024

Taqui estão dois tipos de afrodisíaco. O primeiro é o poder. Um bom exemplo foi dado pelo falecido Henrique Kissingerque dificilmente poderia ser descrito como saboroso ainda assim foi adorado por uma série de mulheres glamorosas.

O outro afrodisíaco poderoso é a imensa riqueza. Isto tem todos os tipos de efeitos. Torna as pessoas (mesmo os jornalistas que deveriam saber mais) respeitosas, presumivelmente porque subscrevem a ilusão de que se alguém é rico então deve seja inteligente. Mas os seus efeitos sobre os ricos são mais profundos: isolam-nos da realidade. Quando eles viajam, escreve Jack Self em um ensaio absorvente: “O carro leva-os até ao aeródromo, onde o avião os leva para outro aeródromo, onde um carro os leva até ao destino (talvez com um helicóptero inserido algures). Cada viagem é reservada por Mercedes Vito Tourers idênticos (preto brilhante, vidros escurecidos). Cada voo é realizado dentro dos confins aconchegantes de um Cessna Citation (ou King Air ou Embraer)… Os ultra-ricos nunca esperam na fila de um carrossel, de uma mesa de alfândega ou de um controle de passaportes. Não há encontros acidentais. Nenhum ser humano indesejável, não aprovado ou insalubre entra em seu campo de visão – nenhuma alma que possa adotar uma visão estranha. Os ultra-ricos não veem nada que não queiram ver.”

Mr Self estima que existam atualmente 2.781 destas criaturas douradas no mundo. Ele os divide em dois tipos: “self-made” e “segunda geração”. Ele parece sentir pena deste último. “Herdar uma condição de riqueza injustificável”, escreve ele, “significa nunca experimentar causa e efeito. Todas as pressões externas são aliviadas pelo capital: não há consequências em perder um prazo, em não terminar um projeto, em desistir ou desistir. É terrivelmente difícil falhar, em qualquer sentido normal.” Ah, que droga.

Em sua lua de mel em Roma, Zuckerberg tirou tantas fotos de Augusto que sua esposa brincou que era como se houvesse três pessoas na viagem

O bilionário que se fez sozinho, no entanto, é uma proposta totalmente diferente. Ele (e é predominantemente um homem) tem “uma tendência para a megalomania agressiva” quando confrontado com oposição. O que nos leva perfeitamente aos Zuckerbergs, Musks e Thiels – os titãs do mundo da tecnologia.

Considere Mark Zuckerberg, líder supremo do Meta (nascido Facebook), que parece um megalomaníaco agressivo do elenco central. Mesmo o Economistaaquele bastião da bobagem neoliberal, percebeu isso desde cedo, com uma capa famosa em abril de 2016, retratando Zuck como o imperador Augusto em um trono desgastado. Mas o complexo de Augusto do cara é mais antigo do que o Economista percebeu. Na lua de mel em Roma, em 2012, por exemplo, ele tirou tantas fotos de Augusto que sua esposa brincou era como se houvesse três pessoas na viagem.

Ultimamente, porém, Zuck parece ter saído de Augustus. Em sua nova função como funcionário de meio período fashionistaele apareceu recentemente com uma camiseta com o slogan “Ou Zuck ou nada”, que os classicistas imediatamente reconheceram como uma brincadeira com um antigo slogan político romano: “César ou nada” (“ou César ou nada”), sinalizando a determinação de ser o líder supremo a qualquer custo. Na festa de 40 anos ele usou uma camiseta com o slogan “Cartago deve ser destruída” (“Cartago deve ser destruída”). Ainda não está claro quem desempenha o papel de Cartago neste novo cenário.

Elon Musk, por sua vez, não vê necessidade de analogias históricas para alimentar a sua megalomania. Como o escritor Franklin Foer colocaMusk “há muito sonha em redesenhar o mundo à sua própria imagem extrema”. E Musk vê Donald Trump como o cavalo de Tróia perfeito para este propósito. Muitos outros titãs da tecnologia apoiam Trump. Mas Musk é “aquele preparado para viver a fantasia tecno-autoritária definitiva. Com a sua influência, ele pretende conquistar o Estado, e não apenas enriquecer. Seu envolvimento com Trump será um romance de Ayn Rand que ganhará vida, porque Trump convidou explicitamente Musk para o governo para desempenhar o papel do engenheiro mestre, que redesenha o estado americano – e, portanto, a vida americana – à sua própria imagem.”

Então aqui está a questão. Aqui estão dois indivíduos que controlam totalmente duas organizações – Facebook e X – que tiveram impactos devastadores na vida de alguns de seus usuários (e no caso do Facebook, países inteiros como Myanmar), bem como poluir a esfera pública e minar a democracia no Ocidente. Por que nenhum dos dois foi responsabilizado pelos danos sociais que as suas organizações causaram? A resposta é simples: eles têm a impunidade que a sua imensa riqueza proporciona.

