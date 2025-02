Scholz exige -nos, a European Unity na Paris Summit – DW – 17/02/2025

Quando o governo da coalizão compreendendo o centro-esquerdo Partido Social Democrata (SPD)Assim, Verdes e neoliberal Partido Democrata Livre (FDP) emergiu após a última eleição federal alemã no outono de 2021, Chanceler Olaf Scholz (SPD) não se opôs a ser chamado de “Chanceler climático”. Isso não foi surpresa: a crise climática foi uma questão de topo durante a campanha eleitoral.

O novo governo fez a luta contra a mudança climática uma tarefa para o ministério da economia e nomeou vice-chanceler Robert Habeck Dos verdes como sua cabeça.

Três anos e meio depois, os discursos de campanha mal mencionam a proteção climática. As questões dominantes são como conter a imigração irregular e como aumentar a economia lenta da Alemanha.

Visão cética da energia renovável

O chefe do centro-direito União Democrática Cristã (CDU)Assim, Friedrich Merz -que, de acordo com as pesquisas, provavelmente se tornará o próximo chanceler alemão-já disse que aproximadamente 29.000 turbinas eólicas geradoras de eletricidade da Alemanha são um espinho ao seu lado.

Em novembro de 2024, Merz disse à emissora pública ZDF: “Eu até acredito que, se fizermos as coisas certas, podemos um dia desmantelar as turbinas eólicas novamente – porque elas são feias”.

O bloco CDU/CSU acredita na fusão nuclear como fonte de energia, embora o desenvolvimento tecnológico nesse campo estagnasse por décadas. No ano passado, a geração de eletricidade de fontes renováveis, como solar e vento, representou cerca de 56% da produção de energia alemã.

Merz, no entanto, também quer reviver as usinas nucleares, a última das quais ficou offline em 2023. O objetivo do país de reduzir os gases de efeito estufa em 65% até 2030, em comparação com os níveis de 1990, não faz parte dos planos da CDU/CSU.

“O fato de a crescente crise climática não estar entre as três principais questões das partes nesta campanha eleitoral é incompreensível e irresponsável”, disse à DW Martin Kaiser, especialista em clima da organização ambiental Greenpeace. “Porque agora, precisamos de uma política climática consistente e socialmente orientada”.

Petróleo e gás dos EUA

Recentemente, o grupo ambiental Fundo World Wide for Nature (WWF) ficou chocado quando o chanceler alemão Scholz expressou a aprovação da importação de petróleo e gás liquefeito dos EUA em uma entrevista ao jornal alemão Handelsblatt Scholz, argumentando que o aumento das importações reduziria os preços da energia.

No entanto, Heike Vesper, um dos diretores gerentes da Alemanha da WWF, disse: “Mais petróleo e gás no mercado mundial significariam apenas uma coisa: abastecer a crise climática. As consequências seriam danos que custam bilhões – e uma economia instável”.

A proteção climática continua sendo uma das preocupações centrais dos verdes.

“Acho negligente que os outros partidos estejam agora argumentando contra a proteção climática”, disse o ministro do Meio Ambiente Steffi Lemke, dos Verdes. “Sabemos que precisamos de proteção climática e adaptação às mudanças climáticas”.

Contrates de política climática

Kaiser, especialista em Greenpeace, acredita que o equilíbrio climático da agora extinta Coalizão do Governo Alemão de SPD, Verdes e FDP está preocupante. Ele disse que a resposta a Guerra de agressão da Rússia na Ucrânia e à decisão do Tribunal Constitucional que levou a um corte no orçamento prejudicou massivamente a confiança, especialmente nas políticas climáticas do governo.

Em novembro de 2023, O tribunal decidiu que o governo não tinha permissão para usar cerca de € 60 bilhões (US $ 62 bilhões) de fundos que haviam destinado a proteção climática. Esse fundo havia sido originalmente alocado para combater o efeito econômico do COVID 19 Pandemia, mas o Tribunal decidiu que realocar os fundos para um propósito diferente não era possível.

Em resposta a essa decisão, o governo cortou, entre outras coisas, um prêmio de compra para carros elétricos, o que levou as vendas a cair.

Em 2023, os planos do ministro da Economia Habeck para uma nova lei para eliminar os sistemas de aquecimento de combustíveis fósseis vazaram. Estipulou que, a partir de 2024, os sistemas de aquecimento em novos edifícios devem ser alimentados por energias renováveis. Esta lei foi debatida apaixonadamente por meses pelo governo e pelo público, e foi eventualmente adotado com emendas substanciais Mitigar o custo em famílias individuais. Habeck e seu Partido Verde viram seus índices de aprovação caírem.

Kaiser acrescentou que os ministérios de transporte e construção liderados pelo FDP também falharam no desenvolvimento de medidas para reduzir as emissões de CO2. Ele disse que seus parceiros do SPD e dos verdes os deixaram se safar, temendo que, de outra forma, a coalizão possa se separar.

Na campanha eleitoral antes da votação de 23 de fevereiro, a proteção climática ficou em segundo plano, apesar dos frequentes relatos de tempestades e desastres de inundação ligados às mudanças climáticas e ao rápido aumento de temperaturas e níveis do mar em todo o mundo.

“Sempre que o próximo evento climático extremo ocorre – a próxima enchente na Baviera, por exemplo -, então perceberemos que tudo está acontecendo muito perto de casa”, Lisa Badum, especialista em clima para o Grupo Parlamentar de Verdes no Bundestag, Alemanha’s Câmara do Parlamento, apontou.

“Quando olhamos para o cenário internacional e vemos que Donald Trump se retirou do acordo climático da ONU – é cada vez mais importante que a Europa avise. E isso não acontecerá sem a Alemanha”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

