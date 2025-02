SEASDH e Casa Terapêutica Shalon firmam parceria para ajudar na recuperação de dependentes químicos

Da Redação



Por Davi Mansour

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), ofereceu, entre os dias 10 e 14, no município de Senador Guiomard, o curso de Redação Oficial no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com o objetivo de desenvolver as técnicas necessárias para a redação de documentos no referido sistema.

A programação contou com a participação de representantes da Divisão Pedagógica (Diped) e da Divisão de Pesquisas e Estatísticas (Dipes) da Sead, que contribuíram integralmente para o aprendizado dos servidores locais. Além disso, as educadoras Marisete Paiva e Sâmara Alves, integrantes da Sead, proporcionaram noções de ortografia e gramática para os cursistas, com ênfase na escrita de documentos e processos da Administração Pública.

Para Priscila Melo, chefe do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), o projeto tem se mostrado extremamente assertivo. “A Sead tem escutado as demandas dos servidores por capacitações presenciais nos municípios. Neste ano, diversos cursos foram executados e muitos outros serão ofertados. Isso demonstra o nosso compromisso com o aperfeiçoamento contínuo dos serviços públicos”, afirma.

A qualificação reafirma o compromisso do governo do Acre com a integração e a valorização dos servidores do interior do estado, ampliando a oferta de capacitações e fortalecendo a execução dos serviços públicos em benefício da população acreana.

Visualizações: 4