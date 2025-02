Secretaria da Mulher promove palestra Feminicídio Zero em Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul

Rebeca Martins



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), promoveu nesta terça-feira, 18, a palestra “Feminicídio Zero”, tanto na capital quanto no interior do Acre. A campanha foi realizada na Escola Beija-Flor, em Rio Branco; na Clínica do Rim, em Brasileia; e no Educandário de Cruzeiro do Sul. A palestra educativa teve como objetivo conscientizar sobre as práticas de violência contra a mulher e a prevenção do feminicídio.

Na Escola Beija-Flor, localizada no bairro Belo Jardim II, a campanha foi direcionada a estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, com uma apresentação de história em quadrinhos, para que, de forma lúdica e acessível, as crianças aprendessem sobre a Lei Maria da Penha e os diversos tipos de violência. Além disso, foram distribuídas cartilhas educativas com orientações que incentivam as vítimas a denunciar.

Após a palestra, a coordenadora da escola Beija Flor, Francisca Solange de Oliveira, agradeceu pela iniciativa do Estado. “É uma ação que contribui muito na nossa comunidade. Os jovens e as crianças vão contribuir e gerar menos violência até mesmo dentro da escola. Essa é uma ação que o governo e todos os envolvidos estão de parabéns”, destacou a coordenadora.

A servidora da Semulher, Ralissa Ganun explicou a importância de levar ações como essa para um público mais jovem como os alunos do fundamental e médio. “É muito importante para que desde cedo eles entendam sobre a violência, porque muitos, infelizmente, passam por isso. Podemos trabalhar um pouco a prevenção também, para que não existam futuras vítimas de violência doméstica nem futuros agressores”, disse.

Em Brasileia, a palestra ofertada pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Alto Acre foi voltada a pacientes em tratamento de hemodiálise da Clínica do Rim. A campanha Feminicídio Zero é realizada em diversos locais do estado, para públicos variados.

“O momento contou com a participação das pessoas presentes, que puderam fazer suas colocações e tirar suas dúvidas, e ainda aprofundar ainda mais o debate e incentivar uma mudança de cultura. Essa ação também é desenvolvida no interior do estado, de forma continuada”, explicou a servidora da Semulher que atua no Alto Acre, Symara Maia.

A equipe do Centro de Referência da Mulher Brasileira do Juruá realizou a execução do programa no Educandário de Cruzeiro do Sul, instituição assistencial que oferece suporte social a crianças, adolescentes, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica.

A titular da pasta da Mulher, Márdhia El-Shawwa, explica que apesar de tratar do mesmo assunto, a campanha é promovida com diferentes abordagens, a fim de alcançar a população do Acre. “A Lei Maria da Penha e a prevenção ao feminicídio é apresentada para crianças, adolescentes, mulheres e homens adultos, pois somente dessa forma iremos conseguir uma mudança concreta”, finalizou.

