Segurança Pública realiza curso de investigação de homicídios em Rio Branco

Mariana Moreira



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública realizou a abertura da 8ª edição do Curso Básico de Investigação de Homicídios e da 4ª edição do Curso Avançado de Investigação de Homicídios em Rio Branco.

O objetivo é capacitar delegados, agentes, investigadores, escrivães e peritos que atuam na elucidação de homicídios, aprimorando suas habilidades e conhecimentos por meio do uso de técnicas e tecnologias modernas.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, essa capacitação é de grande importância para os profissionais. “Esse curso é uma parceria com o Ministério da Justiça, visando aperfeiçoar os conhecimentos dos policiais para entregar uma qualidade de serviço para a população acreana”.

A capacitação é uma realização do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o apoio do governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, da Polícia Civil e da Academia de Polícia (Acadepol). Nesta edição, 40 alunos participam do curso básico e 15 do curso avançado.

Alcino Ferreira de Sousa, instrutor do curso e titular da Delegacia de Homicídios, destaca que “a ideia é aprofundar os conhecimentos, trazer novas técnicas e oportunidades de investigação, subsidiando a justiça para decidir sobre crimes e diminuir os índices de homicídio no estado do Acre e na Região Norte”.

“A investigação é o começo de tudo e essa capacitação é um nivelamento de conhecimento trazendo nossas técnicas de investigação para esses profissionais, colaborando para uma resposta rápida a sociedade” Destaca o Delegado Geral da Policia civil, José Henrique Maciel

