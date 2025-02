Sob Merz, a Alemanha foi definida para a mudança de política de segurança estrangeira – DW – 25/02/2025

“O mundo não vai esperar por nós. Agora devemos recuperar rapidamente nossa capacidade de agir”, enfatizou o líder da CDU Friedrich Merz na véspera de seu Vitória das eleições. É provável que seja o próximo chanceler alemão, Merz já tem um cronograma ambicioso: ele quer formar um novo governo federal na Páscoa, se possível-em meados de abril, “para que estejamos mais uma vez na Europa e internacionalmente: a Alemanha irá ser governado de maneira confiável novamente. “

E há grandes expectativas da Alemanha – Merz aprendeu isso com muitas discussões que ele realizou com políticos de países amigáveis ​​nas últimas semanas. A Alemanha é sempre convidada a demonstrar compromisso e tomar suas próprias iniciativas quando se trata de tópicos de apoiar a Ucrânia, Capacidades de defesa da Europa e relações transatlânticas.

Mudança de política dos EUA forçando a Alemanha a agir

Isso tem sido especialmente verdadeiro desde Donald Trump Reentro a Casa Branca no mês passado, já prejudicando severamente o relacionamento transatlântico durante suas primeiras semanas no cargo.

Com relação à política da Ucrânia, Trump até agora rejeitou um curso comum com a Europa. Washington está negociando o fim da guerra diretamente com Moscou –expressamente sem a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyya quem Trump depreciou como um “ditador”.

Após as últimas declarações do presidente dos EUA, Merz disse ao programa de TV alemão “Berliner Runde” na noite das eleições que “os americanos – pelo menos essa parte dos americanos, esse governo – são amplamente indiferentes ao destino da Europa”. Uma prioridade absoluta para Merz é fortalecer a Europa o mais rápido possível, “para que possamos realmente alcançar a independência dos EUA, passo a passo”, disse ele.

No entanto, Merz também quer “fazer todo o possível” para manter um bom relacionamento transatlântico. “Se for destruído, isso não seria apenas prejudicial para a Europa, mas também seria prejudicial para a América”, disse Merz na segunda -feira na sede do partido da CDU em Berlim.

E é por isso que, na noite das eleições, Merz conversou com o presidente francês Emmanuel Macron, que estava a caminho de Washington para se encontrar com Trump. Durante sua primeira conferência de imprensa pós-eleição, Merz enfatizou que suas posições correspondiam às de Macron.

Antes que ele possa se concentrar na política externa alemã, no entanto, a primeira tarefa de Merz será montar um governo capaz de agir. Com apenas 28,6% da votação, a união conservadora de Democratas cristãos e o União Social Cristã (CDU/CSU) precisará de um parceiro de coalizão. Merz espera uma aliança de governo com o Partido Social Democrata (SPD) – que viu seu apoio despencar para pouco mais de 16%. Como coalizão, os grupos teriam assentos suficientes para a maioria estável de Bundestag.

Existem diferenças, no entanto. A CDU criticou o SPD central-esquerda, especialmente o ex-chanceler Olaf Scholz, por não fazer o suficiente para abordar parceiros europeus. Por exemplo: em resposta à política externa de Trump, o governo francês iniciou uma cúpula européia informal, enquanto Berlim não tomou nenhuma ação.

‘A mensagem deve ser muito clara: a Europa está unida e unificada’

“A Alemanha deve mais uma vez assumir um papel de liderança na Europa – não de cima para baixo, mas com a França, com a Polônia, com uma forte União Européia”, disse Carsten Linnemann, secretário geral da CDU, durante a campanha eleitoral.

A CDU/CSU também criticou o último telefonema de Scholz com o presidente russo Vladimir Putin em meados de novembro. A CDU acredita que iniciativas coordenadas com parceiros – como França, Reino Unido e Polônia – são mais eficazes. “A mensagem deve ser muito clara: a Europa está unida e unificada”, enfatizou Merz.

Espera -se que os partidos políticos encontrem uma linha comum sobre a política da Ucrânia. Eles concordam que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia não devem ser conduzidas sem a participação ucraniana e européia. Também está claro que a Alemanha continuará a fornecer armas na Ucrânia sob um novo governo.

No entanto, as duas partes tiveram diferenças em relação à Ucrânia. Durante a campanha eleitoral, Merz endossou a entrega de mísseis alemães de cruzeiro de Taurus para a Ucrânia. Esses mísseis têm uma variedade de até 500 quilômetros (cerca de 300 milhas) e podem ser usados ​​contra alvos no território russo.

Scholz sempre rejeitava entregar mísseis de cruzeiro de Taurus à Ucrânia, argumentando que a Alemanha não deveria ser atraída para a guerra.

Mais dinheiro para a defesa

Desde que a Rússia lançou seu ataque à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, o governo alemão forneceu cerca de 28 bilhões de euros (US $ 29 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia. Isso faz do segundo maior defensor da Alemanha Kyiv depois dos EUA. Mas, sob Trump, Washington agora disse que mais ajuda à Ucrânia é principalmente a responsabilidade da Europa e que a Europa também deve assumir mais responsabilidade por suas próprias capacidades de defesa.

Tudo isso custará muito dinheiro. Dado o fato de que O orçamento nacional da Alemanha já está no fundo do vermelhoé provável que seja a questão mais controversa durante as negociações da coalizão. De onde os fundos devem vir? De novos empréstimos – ou de realocações no orçamento nacional?

O SPD acredita que assumir uma nova dívida é inevitável. A eleição Victor Merz tem uma visão completamente diferente: ele quer se concentrar no crescimento econômico e tem exigido cortes nos benefícios sociais. Isso, no entanto, é inaceitável para os social -democratas.

Apesar do orçamento apertado, para que a Alemanha continue cumprindo suas obrigações da OTAN, o orçamento de defesa deve aumentar significativamente nos próximos anos. Cerca de € 80 bilhões (US $ 83,7 bilhões) serão necessários para o Bundeswehr até 2028. Se o orçamento federal da Alemanha permanecer em seu nível mais recente de cerca de 52 bilhões de euros (US $ 54,4 bilhões), essa meta será inatável.

Merz estende o convite para Netanyahu, apesar do mandado de prisão da ICC

Embora Merz não tenha dado detalhes sobre a futura política do Oriente Médio da Alemanha durante sua primeira conferência de imprensa pós-eleição, ele teve uma mensagem para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a quem ele diz que conhece bem.

Merz explicou que havia prometido ao líder israelense “que ele poderia visitar a Alemanha e sair novamente, sem ser preso na Alemanha”. Essa promessa ocorre apesar de um mandado de prisão emitido em novembro pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, por supostos crimes contra a humanidade e os crimes de guerra em Gaza.

Ao contrário dos EUA, por exemplo, devido a ser um Estado Parte do Estatuto da Fundação da ICC, A Alemanha é legalmente obrigada a respeitar o mandado e prender Netanyahu ele deveria pisar em solo alemão. Merz, no entanto, afirmou sua opinião de que é “uma idéia absurda” que um primeiro -ministro israelense não possa visitar a Alemanha.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.