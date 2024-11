Sociedade civil acelera reconstrução – DW – 29/11/2024

Quando Fatima Atiyeh chegou à sua casa no libanês cidade costeira de Tiro, no primeiro dia do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, a expectativa deu lugar à tristeza.

“Minha casa está danificada, as janelas estão quebradas e as portas arrancadas”, disse ela à DW na quinta-feira.

“A primeira noite foi muito difícil”, disse Atiyeh, acrescentando que prendeu um lençol na moldura da porta do quarto para ter uma sensação de privacidade. “Eu não me sentia seguro, mas era tão bom estar em casa novamente, embora não houvesse eletricidade nem água.”

A maioria dos cerca de 1,3 milhões de libaneses que, como Atiyeh, fugiram temendo Ataques israelenses, decidiram regressar às suas casas à luz do actual cessar-fogo.

O acordo de cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e pela França, prevê uma pausa de 60 dias nos combates entre Israel e o Hezbollah, que mataram pelo menos 3.823 pessoas e feriram mais 15.859 no Líbano desde outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde libanês. Os ataques do Hezbollah mataram 45 civis no norte de Israel e nas Colinas de Golã ocupadas por Israel. Pelo menos 73 soldados israelenses foram mortos no norte de Israel, nas Colinas de Golã, e em combate no sul do Líbano, segundo as autoridades israelenses.

O Hezbollah é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, Alemanha e vários outros países, enquanto a União Europeia classifica o braço armado do Hezbollah como um grupo terrorista.

Uma economia em dificuldades agravada pela guerra

Embora os ataques tenham cessado em grande parte, muitos no Líbano questionam-se sobre onde recorrer para reparar ou reconstruir as suas casas. O Banco Mundial estimou recentemente que os danos físicos e as perdas económicas no Líbano ascenderam a 8,5 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros).

Mesmo antes Hezbolá tinha começado a atacar Israel em apoio ao Hamas, outra organização terrorista designada apoiada pelo Irão em Gaza, o Líbano já estava política e economicamente em má forma.

Um governo provisório está em vigor desde 2022, e um vazio político deixou muitas instituições governamentais em Beirute incapaz de agir.

Resta saber se isto mudará no início do próximo ano, depois de o presidente parlamentar do Líbano, Nabih Berri, ter anunciado esta semana eleições presidenciais para Janeiro de 2025.

O Líbano também esteve à beira de uma colapso económico que piorou como consequência da guerra. De acordo com a Human Rights Watch, quase 80% da população do Líbano vive sob a linha de pobreza depois que a inflação atingiu 250%.

Cidadãos que regressam muitas vezes encontram as suas casas sem janelas, portas, eletricidade e água depois dos ataques israelitas terem demolido aldeias inteiras Imagem: JOSEPH EID/AFP

Cooperação como solução?

“A situação atual é um fardo enorme para o setor financeiro isso praticamente entrou em colapso”, disse Anna Fleischer, diretora do escritório de Beirute da Fundação Alemã Heinrich Böll.

“O governo sozinho não será capaz de arcar com este fardo”, disse ela à DW.

Na sua opinião, o mais provável é que as iniciativas privadas sejam as primeiras a tentar reconstruir o que foi danificado ou destruído.

Contudo, os activistas não podem sozinhos arcar com o fardo da reconstruir um paísela disse.

“A resposta humanitária para o Líbano, assim como para a população do país, está à mercê de forças e interesses políticos significativos”, disse à DW Lynn Zoviaghian, fundadora do Zovighian Public Office, com sede em Beirute, que protege comunidades que enfrentam crimes de atrocidade.

Na sua opinião, a sociedade civil do Líbano foi incumbida da “missão quase impossível de reconstruir um país no ausência de um estadopara converter a ajuda de emergência em financiamento estratégico baseado nas necessidades e para definir uma visão a longo prazo.”

Ela está convencida de que os activistas e as organizações de base locais precisam de ser capacitados e incluídos nas futuras decisões de financiamento que afectarão a vida das pessoas nos próximos anos.

“A população precisa de bens que durem mais do que apenas a nossa vida, como casas, estradas, segurança, infra-estruturas médicas e capacitação económica”, disse ela.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) fez eco à sua opinião.

“No Líbano, as organizações da sociedade civil desempenham um papel papel crucial ajudando a colmatar a lacuna entre os planos de recuperação e as necessidades reais das pessoas”, disse à DW o porta-voz do PNUD, Antoine Maalouf.

“São eles que podem apoiar a garantia de que os esforços de recuperação, como a remoção de escombros, a limpeza de ruas, a reparação de infra-estruturas e o restabelecimento de serviços, sejam centrados nas pessoas, através do envolvimento com as comunidades locais e do apoio a iniciativas de base”, disse Maalouf.

O Banco Mundial descobriu que os danos às estruturas físicas ascendem a 3,4 mil milhões de dólares. Imagem: Aliança de foto/imagem Hassan Ammar/AP

A sociedade civil intervém

“Sabemos que o governo ou o município não fornecerão qualquer ajuda num futuro próximo”, disse Ali Safieddine, cidadão de Tiro, de 20 anos, à DW.

“É por isso que a minha irmã e eu decidimos lançar e divulgar anúncios para reparações de janelas e alumínio para casas danificadas”, disse ele, destacando que estão a manter os preços tão baixos que as pessoas podem dar-se ao luxo de reparar as suas casas.

Atualmente, estão trabalhando em janelas de 40 residências.

“O primeiro passo é cobrir as casas com lonas plásticas, depois instalaremos as janelas”, explicou Safieddine.

“Também estamos recrutando trabalhadores devido à alta demanda“Podemos ajudar as pessoas a voltar ao trabalho e ao mesmo tempo proteger suas casas”, disse ele à DW.

Salah Sebraoui, vice-prefeito de Tiro, não esconde que está satisfeito com estas iniciativas.

“As necessidades da população são enormes e o município tem recursos limitados”, disse à DW.

Actualmente, o município está concentrado na reparação da estação de água e no fornecimento de electricidade, disse Sebraoui.

“Cerca de 90% da cidade está às escuras”, acrescentou.

No entanto, até agora, não existe um plano detalhado para a reconstrução nem houve uma reunião do conselho municipal, disse ele à DW.

Editado por: Sean M. Sinico