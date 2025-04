Terapia de Lecanemab Alzheimer aprovada na Europa – DW – 15/04/2025

TanzâniaA Comissão Eleitoral Nacional Independente (INEC) da Inded Partido da oposição principal, Chademada participação nas eleições gerais de outubro. O INEC citou a recusa de Chadema em assinar o Código de Conduta Eleitoral para justificar a suspensão.

A proibição também implica que o partido da oposição não poderá competir em nenhuma eleição até 2030.

No entanto, Chadema está contestando a decisão do INEC, dizendo que é unilateral e não segue os ditames da lei.

“A proibição é um insulto à inteligência dos tanzanianos e do Partido Chadema”, disse à DW Regemeleza Nshala, procurador -geral do Partido Chadema.

“A lei não prescreve uma proibição de partes que se recusam a assinar o Código Eleitoral. Ela fornece uma penalidade. Você não pode interpretar a palavra penalidade para constituir uma proibição”, disse ele.

O líder do Partido de Chadema, Tundu Lissu, permanece sob custódia depois de ser acusado de traição por exigir reformas eleitorais.

Lissu, que sobreviveu a 16 tiros em 2017, foi preso em várias ocasiões, mas agora enfrenta uma ofensa de capital.

Conheça o soquete Lissu: o líder do Partido Chadema da Tanzânia

O INEC cruzou a linha?

Paternus Niyegara, analista político, concorda com Chadema. Ele disse à DW que a lei não estava clara nas disposições de uma penalidade se uma parte não assinar o Código Eleitoral.

“A Constituição é vaga ao proibir um partido ou indivíduo político se eles não assinarem o código de conduta ética. As disposições ainda estão em debate. Há espaço para desafiar a proibição”, disse Niyegara.

Chadema questionou ainda a decisão de forçar os partidos políticos a assinar um código ético antes da sessão de um tribunal de indicação destinado ao final de julho ou início de agosto.

“O Código está em vigor um dia após o Tribunal de Candidatos de Nomeação, que é em julho. Como você pode criar uma data fictícia sem um tribunal de indicação que possa determinar uma data para que o código seja assinado”, argumentou Nshala.

O esforço de Chadema por reformas constitucionais e eleitorais

O partido da oposição há muito se queixou que a composição da Comissão Eleitoral e dos Sistemas favorece o partido dominante de Chama Cha Mapinduzi (CCM).

Atribui oPerdas pesadas sofreram nas eleições do governo local de 2024 a leis eleitorais tendenciosas e repressão. O CCM conquistou mais de 98% dos assentos nessas eleições locais.

As eleições de 2024 foram amplamente vistas como um teste para as instituições democráticas da Tanzânia antes das eleições presidenciais em outubro deste ano.

O CCM dominou a política desde que a Tanzânia se tornou uma República Unida em 1964, após a fusão de Tanganyika e Zanzibar.

“Há algo sinistro acontecendo. O exceto é um movimento calculado por parte do INEC para forçar Chadema a assinar com um código que não está de acordo com as eleições livres e justas. Vamos desafiar isso”, disse Nshala à DW.

O partido CCM da Tanzânia dominou a política na nação da África Oriental há décadas Imagem: Escritório do CCM

Sem reformas, nenhuma campanha eleitoral

Chadema fez várias demandas sob suas reformas! Nenhuma campanha eleitoral.

Isso inclui uma comissão eleitoral independente, o renascimento do processo de redação da constituição paralisada abandonado em 2013, mudanças legais para permitir candidatos presidenciais independentes, revisão judicial dos resultados das eleições presidenciais e um requisito de que os vencedores presidenciais garantam pelo menos 51% dos votos.

A oposição observou que, para que a mudança significativa aconteça, a Tanzânia deve reformar sua Constituição, que permaneceu inalterada desde que foi ratificada em 1977, quando o país era um estado de partido único.

“A assinatura do Código de Conduta é semelhante a cavar nosso próprio túmulo”, disse Emanuela Andrea, um apoiador de Chadema, à DW.

“Vamos bloquear as eleições até que as reformas sejam feitas. O Código de Conduta carece de princípios democráticos”.

No entanto, alguns tanzanianos comuns sentem que a oposição está decepcionando seus apoiadores boicotando o processo eleitoral.

“Chadema está colocando um obstáculo desnecessário. Se eles não fazem parte das eleições, como eles pressionarão pelas reformas”, disse à DW Hellen Nachilongo, moradora de Mwanza no norte da Tanzânia.

O líder do partido Chadema Tundu Lissu é acusado de traição Imagem: AP Photo/Picture Alliance

Passeio esburacado da Tanzânia em direção à democracia

No passado, grupos de direitos e governos ocidentais citaram a repressão do governo, com Políticos de oposição e críticos do governo que enfrentam prisões, seqüestros e assassinatos frequentes.

Quando o presidente Suluhu Hassan assumiu o comando seguindo a morte súbita do presidente John Magufuli, observadores políticos a saudaram por se afastar do seu antecessor Restrições opressivas à oposição e mídia na Tanzânia.

No entanto, seus esforços não atenderam às principais demandas da oposição, resultando na recusa em assinar o Código de Conduta Eleitoral.

“As reformas não cumpriram as aspirações de justiça e responsabilidade”, disse Lovelet Lwakatare, analista político independente, à DW.

“É isso que deve ser questionado com instituições sob presidente (Samia Suluhu) Hassan. Quanta reformas devemos esperar de seu mandato, quanta reconciliação, quanta reconstrução”, disse ela.

“Esperávamos que o presidente e suas instituições tivessem se encontrado com os líderes de Chadema e discutidos compromissos que poderiam ser feitos”, disse Lwakatare.

O governo da Tanzânia está tentando silenciar a oposição?

‘As eleições são sobre as pessoas, não as partes’

Lwakatare acrescentou que os políticos precisam perceber que o principal objetivo das eleições não é sobre concorrência política, mas uma expressão de como os cidadãos querem que o país seja governado.

“A oposição levantou preocupações sobre a supervisão de pesquisas cívicas pelos administradores regionais do escritório do presidente. Isso coloca os partidos da oposição em um campo de jogo injusto”.

Em 2019, a oposição boicotou as pesquisas, citando violência e intimidaçãoabrindo caminho para uma varredura limpa do CCM dos assentos.

Se a proibição de Chadema for mantida, poderá haver uma repetição da mesma, levando a outras disputas e desacredita as eleições de outubro.

“O banimento envia um sinal ruim que o processo de democratização E a independência das instituições não é adequada “, disse Paternus Niyegara.

“Ele enviará uma mensagem à comunidade internacional de que não aderiremos aos processos políticos. O resultado da eleição de outubro não dará um equilíbrio que todas as pessoas participaram da eleição de líderes que desejam”, disse ele.

Editado por: Chrispin Mwakideu