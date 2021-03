Tião Bocalom recebe trabalhadores da Zeladoria na prefeitura

Após serem agredidos com spray de pimenta e cassetetes por parte de policiais da Tropa de Choque do BOPE à mando do prefeito Tião Bocalom, um grupo de margaridas e garis foram recebidos pelo gestor na sede da Prefeitura de Rio Branco na manhã desta sexta-feira (19).

Segundo a assessoria do prefeito, a reunião estava agendada desde o episódio ocorrido no dia 15 de março, quando Bocalom acionou o Bope para garantir a funcionalidade da instituição.

Ao portal da Prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom destacou que a visita dos trabalhadores mostra que sua gestão está no caminho certo. “Os garis e as margaridas que vieram aqui hoje são aqueles que estavam tentando sair da Zeladoria para trabalhar no dia que a prefeitura precisou acionar a polícia e os outros não estavam deixando. As pessoas que vieram aqui contaram a verdade e a gente quer trabalhar com a verdade”, enfatizou o prefeito.

Com informações da Ascom/PMRB