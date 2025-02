Trio de Trump para os Bálcãs – DW – 18/02/2025

As primeiras semanas de Donald J. Trumpa segunda presidência mostrou que The New York Times Bata no prego na cabeça com a manchete do dia da inauguração: “O fabricante de negócios em chefe está de volta”.

A política externa de Trump também parece mostrar que seus amados acordos continuarão sendo um tema dominante de seu segundo governo.

Já houve três indicações disso: os EUA estão dispostos a continuar enviando ajuda militar para a Ucrânia Em troca do acesso a suas reservas de matérias -primas como terras raras e lítio, a “aquisição” da faixa de Gaza para criar um “Riviera do Oriente Médio”. ou – um clássico de Trump – uma “Torre Trump” na capital sérvia, Belgrado.

A primeira tentativa de tirar esse último projeto do chão parou em 2012. O fato de que a construção está prestes a começar 13 anos depois é em grande parte devido ao próximo consultor de Trump, Richard “Ric” Grenell.

Grenell era enviado presidencial especial para Sérvia e Kosovo Negociações de paz durante o primeiro governo Trump, e Trump o nomeou recentemente enviado presidencial para missões especiais.

Trump Tower No. 5

Grenell está próximo – quase amigável – relações com Presidente Sérvio Aleksandar Vucic e o ministro das Relações Exteriores Marko Djuric, ex -embaixador sérvio nos EUA.

Vucic até apresentou a Grenell com a ordem da bandeira sérvia em 2023, em reconhecimento à sua “abordagem equilibrada” ao estado mais jovem da Europa, a República do Kosovo, que a Sérvia ainda reivindica como parte de seu território 26 anos após o fim de A Guerra do Kosovo.

O acordo de Belgrado da Trump Tower – que de acordo com The New York Times Vem com um preço de meio bilhão de dólares – foi concluído pelo governo sérvio, Genro de Trump Jared Kushner e investidores árabes em março de 2024.

Richard Grenel (à esquerda) recebeu a ordem da bandeira sérvia do presidente sérvio Aleksandar Vucic (à direita) em Belgrado em 25 de outubro de 2023 Imagem: Darko Vojinovic/DPA/Picture Alliance

O plano é transformar a antiga sede das forças armadas da Sérvia (então da República Federal da Iugoslávia) em um complexo hoteleiro com apartamentos de luxo, incluindo um memorial às vítimas do bombardeio da OTAN de Belgrado em 1999, durante o qual o edifício foi danificado.

Depois de Nova York, Chicago, Manila e Istambul, essa seria a quinta torre de Trump em todo o mundo.

‘O homem perfeito para Belgrado’

Em 7 de fevereiro, Politico relataram que Trump estava pensando em fazer Rod “Blago” Blagojevich EUA embaixador na Sérvia. O ex -governador democrata de Illinois é uma figura política colorida – mesmo pelos padrões de Trump.

Blagojevich, filho de imigrantes sérvios, foi removido do cargo em 2009 e condenado três anos depois a 14 anos de prisão por corrupção.

Quando Trump passou sua sentença durante seu primeiro mandato, Blagojevich foi libertado da prisão em 2020.

Rod ‘Blago’ Blagojevich está sendo apontado como o próximo embaixador dos EUA na Sérvia Imagem: Vincent Alban/Reuters

Isso faz do democrata um aliado ideal para o presidente republicano, diz Daniel Serwer, especialista em Balcãs da Universidade Johns Hopkins e negociador dos EUA, sob o ex -presidente dos EUA, Bill Clinton. “Blago é o homem perfeito para Belgrado: Um político profundamente corrupto que estará disposto a fazer qualquer coisa que Trump quiser ser reabilitado“Disse ao servidor DW.

Trump popular entre os sérvios – em casa e no exterior

Após sua remoção do cargo, Blagojevich apareceu no programa de Donald Trump “The Celebrity Apprentice” em 2010.

Quando Trump foi nomeado candidato presidencial na Convenção Nacional Republicana em julho de 2024, Blagojevich e Grenell fizeram várias aparições eleitorais juntos, especialmente em partes do EUA Com grandes comunidades sérvias, onde Trump teve altos índices de aprovação – como fez entre os políticos sérvios nacionalistas na Sérvia e na vizinha Bósnia-Herzegovina e Kosovo, que também tem comunidades sérvias.

De acordo com um empresário que participou de um evento em Mar-a-Lago (foto aqui), Donald Trump se referiu a Rod Blagojevich como um ‘grande amigo’ e ‘associado próximo’ Imagem:

No início de 2024, cinco empresários dos EUA com raízes sérvias participaram de uma recepção na residência Mar-a-Lago de Trump, na Flórida. Um deles foi a Ranking, fundadora da empresa Zastava Arms USA, que tem o direito exclusivo de importar para as armas de fogo dos EUA produzido pela empresa sérvia Zastava Oruzje.

Segundo Ristic, Trump se referiu a Blagojevich durante o evento como um “grande amigo” e “associado próximo”. Ristic disse que ele próprio havia dito a Trump que durante A Guerra da Bósnia de 1991–95Os sérvios da Bósnia tiveram que se defender contra 3.000 Mujahedeen.

Críticas ao primeiro -ministro do Kosovo

Blagojevich conheceu o presidente Vucic em Belgrado no início de fevereiro. Durante sua visita, ele foi altamente crítico na mídia de Primeiro -ministro do Kosovo, Albin Kurtidizendo que os sérvios no Kosovo eram alvo de “limpeza étnica” que estava ocorrendo lá.

Em 1999, os EUA e outros OTAN Os países bombardearam a Sérvia para forçá -lo a retirar suas tropas do Kosovo, que fazia parte da Sérvia, para impedir a expulsão da maioria da população étnica albanesa da província.

25º aniversário do bombardeio da OTAN da Iugoslávia Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Blagojevich pediu desculpas a Vucic pelo envolvimento dos EUA nessa intervenção na guerra do Kosovo. “Meu país fez uma coisa terrível para o seu país nos anos 90“O embaixador em potencial de Trump na Sérvia disse à VUCIC, acrescentando”Não é diferente do que a Rússia está fazendo na Ucrânia (…) Eu acho que o presidente Trump vai trabalhar em melhorando as relações de nossos países. “

O confidente de Trump Grenell também criticou o primeiro -ministro do Kosovo, Kurti, em várias ocasiões. Além disso, ele se encontrou com um arquiinimigo de Kurti, o ex -primeiro -ministro do Kosovo, Ramush Haradinaj, em Washington, um dia antes da inauguração de Trump.

De acordo com um post de Kosovoonline em X, Haradinaj disse que Grenell havia confirmado a ele que “não seria bom para o Kosovo se Kurti permanecer no poder”.

Kurti está nos livros ruins de Grenell desde 2020, quando rejeitou uma troca de território motivada etnicamente entre o Kosovo e a Sérvia proposto por Grenell. Partido de auto -determinação de Kurti venceu a eleição parlamentar do Kosovo em 9 de fevereiro.

Retórica mais radical no Kosovo

Esses desenvolvimentos, que são extremamente positivos para vucic, contrastam fortemente com o protestos em massa que estão usando a Sérvia desde o início de novembro.

Nas últimas semanas, a retórica do presidente sérvio em relação ao Kosovo deu uma guinada mais radical, sem dúvida para desviar a atenção de seus óbvios problemas domésticos.

Em entrevista ao jornal alemão Berliner ZeitungO ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Marko Djuric, se referiu a Kosovo como “nossa província do sul”, onde os sérvios foram expostos a “discriminação e assédio permanentes”.

O partido de Albin Kurti (foto aqui) venceu a eleição parlamentar no Kosovo em 9 de fevereiro Imagem: Florion Goga/Reuters

Milan Mojsilovic, chefe do Estado -Maior das Forças Armadas Sérvias, disse ao jornal sérvio diário Uma noite de novidades Que as forças armadas da Sérvia estavam prontas para “proteger os sérvios e outros não albanes no território de nossa província do sul”. Havia, ele disse, “indicadores de potencial desestabilização” no Kosovo.

Vucic, que no passado se referiu a Kurti como “escória terrorista”, descreveu -o recentemente na Happy TV da Sérvia como um “vilão” que “odeia sérvios”.

O que isso significa para a Bósnia?

Kurt Bassuener, diretor do think-tank de Berlim Conselho de Política de Democratizaçãodisse à DW que as maiores aspirações sérvias representam uma ameaça não apenas à integridade territorial do Kosovo, mas também à da Bósnia-Herzegovina.

O UE Poderia, ele disse, responder à agressão de Belgrado em relação aos seus vizinhos “reforçando significativamente” a missão da EUFOR Althea, que protege a paz na Bósnia, com tropas de combate.

Se isso acontecesse, uma equipe dos EUA-Balkan compreendendo Grenell, Kushner e Blagojevich-incluindo uma linha direta para a Casa Branca-seria um presente para Belgrado. Isso também significaria que uma melhoria nas relações Sérvia-Kosovo-o que já é improvável como é-deslizaria mais longe.

Os protestos estão ocorrendo na Sérvia em intervalos regulares desde novembro passado Imagem: Deer Djukic Pejic/DW

A UE respondeu em 2023 ao último Ataques sérvios do Kosovo às forças de segurança da OTAN e Kosovo e um acúmulo militar sérvio na fronteira com Sérvia-Kosovo com sanções-paradoxalmente, contra o Kosovo.

Foi apenas a intervenção pessoal do então secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que falou com o presidente Vucic, e a enorme pressão exercida pela OTAN que foi capaz de obter Tanques sérvios para voltar.

Hoje, os especialistas em Western Balkans, Serwer e Bassuener, duvidam que os EUA impediriam o exército de Vucic se o pior fosse o pior. Serwer também alerta que mesmo a discussão sobre o rompimento do Kosovo ou da Ucrânia animaria os secessionistas sérvios na Bósnia para tomar medidas correspondentes.

“Caberá aos bósnios reagir a isso“Disse ao servidor DW”.Os dardos são a melhor defesa do Kosovo neste momento.“Sem a entrega do sistema de armas anti-tanque dos EUA altamente eficaz, a resistência bem-sucedida da Ucrânia a Invasão total da Rússia em 2022 teria sido inconcebível.

Em vista da situação atual da política de segurança, uma escalada de possíveis conflitos nos Bálcãs ocidentais certamente está se tornando cada vez mais provável.

Este artigo foi publicado originalmente em Alemão.