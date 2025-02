Troféu dos Campeões da ICC 2025: equipes, cronograma, locais, ingressos, como transmitir | Notícias de críquete

O troféu dos campeões do Conselho Internacional de Críquete (ICC) após um hiato de oito anos, com o Paquistão hospedando o torneio de 19 de fevereiro a 9 de março.

O torneio será a única competição masculina do ICC em 2025, com oito equipes disputando o troféu e adornar os Blazers brancos dos vencedores.

Aqui está o guia final do Al Jazeera para o torneio:

Qual é o troféu dos campeões e por que é tão importante para o Paquistão?

O campeonato, originalmente chamado de Knockout da ICC, foi concebido como um torneio de elite entre as nações de reprodução de teste do críquete e criado para preencher a lacuna de quatro anos entre a Copa do Mundo de 50 anos da ICC e ajudar a expandir o jogo globalmente.

O Edição inaugural foi realizado em Bangladesh em 1998 e vencido pela África do Sul.

Com a introdução da Copa do Mundo da ICC T20 em 2007 e do Campeonato Mundial de Testes da ICC em 2019, o Troféu dos Campeões foi descontinuado após a edição de 2017, que foi apresentada pela Inglaterra e vencida pelo Paquistão.

Enquanto o torneio volta para a nona edição, os detentores estão realizando o maior evento esportivo internacional do Paquistão em 29 anos.

A nação do sul da Ásia sediou um evento da ICC pela última vez em 1996, e o ataque de armas de março de 2009 no ônibus da equipe de críquete do Sri Lanka em Lahore causou o cancelamento ou interrupção de passeios profissionais de críquete no Paquistão nos próximos anos.

Para o Paquistão, hospedar um torneio internacional bem -sucedido pode ajudar a mudar as percepções do país, Especialistas em críquete disse à Al Jazeera.

Quais equipes estão participando do Troféu dos Campeões 2025 e qual é o formato?

Os anfitriões do Paquistão e as sete principais equipes do ODI do grupo da Copa do Mundo de Críquete de 2023 se classificaram para o Troféu dos Campeões. O torneio foi dividido em um simples formato de estágio de grupo e nocaute.

A edição de 2025 vê o lado limitado de virar o Afeganistão fazer sua estréia no torneio.

Após seus jogos de rodada de robina, as duas principais equipes de cada grupo se qualificarão para as semifinais.

Grupo A: Paquistão, Bangladesh, Índia, Nova Zelândia

Grupo B: Austrália, África do Sul, Afeganistão, Inglaterra

Quando é a partida de abertura e quando é a final do troféu dos campeões?

O Paquistão sediará a Nova Zelândia na abertura do torneio no estádio nacional de Karachi na quinta -feira, 19 de fevereiro.

A final está programada para 9 de março, com o local sujeito à qualificação da Índia para a partida.

As partidas de palco em grupo serão realizadas de 19 de fevereiro a 2 de março e as semifinais serão disputadas nos dias 4 e 5 de março.

A programação completa do torneio está disponível aqui.

Por que a Índia não está jogando suas partidas no Paquistão?

Até algumas semanas antes do jogo de abertura, a programação do torneio dependia da Índia recusa – ostensivamente com base nas instruções de seu governo – para viajar para o Paquistão e a nação anfitriã relutância Para mudar as partidas de seus vizinhos para um local neutro.

O impasse de meses foi resolvido Quando o Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) aceitou relutantemente um modelo híbrido de tit-for-tat para o torneio, em que a Índia jogaria suas partidas de troféus de campeões em um local neutro e o Paquistão faria o mesmo por qualquer evento da ICC apresentado pela Índia.

O ICC e o PCB concordaram em mover os três jogos em grupo da Índia e uma semifinal para DubaiEmirados Árabes Unidos. A final deve ser realizada na sede do críquete do Paquistão em Lahore, mas pode se mudar para Dubai, caso a Índia se qualifique para isso.

Onde as partidas dos Troféus dos Campeões serão disputadas?

O Paquistão selecionou Karachi, Lahore e Rawalpindi como suas três cidades hospedeiras para o torneio. Dubai foi adicionado à lista como um local neutro em dezembro de 2024.

Estádio Nacional, Karachi: Um dos terrenos de críquete mais antigos e famosos do Paquistão, o estádio nacional já recebeu centenas de testes icônicos e jogos limitados desde a sua abertura em 1955. O local de 30.000 capacidade na maior e mais populoso cidade do Paquistão sofreu uma reforma principal para o Champions Trophy e sediará a partida de abertura do torneio.

Um dos terrenos de críquete mais antigos e famosos do Paquistão, o estádio nacional já recebeu centenas de testes icônicos e jogos limitados desde a sua abertura em 1955. O local de 30.000 capacidade na maior e mais populoso cidade do Paquistão sofreu uma reforma principal para o Champions Trophy e sediará a partida de abertura do torneio. Estádio Gaddafi, Lahore: A sede do PCB e da Academia Nacional de Críquete do Paquistão, o estádio Gaddafi está rico na história e sediou a final da Copa do Mundo de Críquete da ICC em 1996, quando o Sri Lanka levantou o troféu em frente a uma multidão arrebatada. Localizada na cidade conhecida como o coração espancado do Paquistão, o local de 34.000 pessoas sediará três partidas em grupo, a segunda semifinal e a final-sujeitas à qualificação da Índia.

A sede do PCB e da Academia Nacional de Críquete do Paquistão, o estádio Gaddafi está rico na história e sediou a final da Copa do Mundo de Críquete da ICC em 1996, quando o Sri Lanka levantou o troféu em frente a uma multidão arrebatada. Localizada na cidade conhecida como o coração espancado do Paquistão, o local de 34.000 pessoas sediará três partidas em grupo, a segunda semifinal e a final-sujeitas à qualificação da Índia. Estádio de críquete Rawalpindi: Apesar de seu tamanho e capacidade relativamente menores de 18.000, o Pindi Stadium é famoso por sempre ser lotado para as vigas para a maioria dos jogos internacionais-sejam jogos de teste ou jogos limitados. A localização do local na capital paquistanesa de Islamabad, Twin City, torna facilmente acessível para os fãs. Ele sediará três partidas em grupo, incluindo o jogo do Paquistão contra o Bangladesh em 27 de fevereiro.

Apesar de seu tamanho e capacidade relativamente menores de 18.000, o Pindi Stadium é famoso por sempre ser lotado para as vigas para a maioria dos jogos internacionais-sejam jogos de teste ou jogos limitados. A localização do local na capital paquistanesa de Islamabad, Twin City, torna facilmente acessível para os fãs. Ele sediará três partidas em grupo, incluindo o jogo do Paquistão contra o Bangladesh em 27 de fevereiro. Estádio Internacional de Críquete de Dubai, Emirados Árabes Unidos: Nos 16 anos desde a sua inauguração, o local se estabeleceu como o Paquistão e o local “neutro” da ICC para torneios internacionais. Com sua iluminação moderna de “anel de fogo” e design compacto, o local deve se tornar um caldeirão quando a Índia joga seus três jogos em grupo, incluindo a importante partida contra o Paquistão. Dubai também sediará a primeira semifinal em 4 de março e a final em 9 de março, se a Índia se qualificar.

Quando e onde fica o grupo da Índia vs Paquistão?

Enquanto o jogo de letreiro estava originalmente programado para Lahore em 2 de março, a partida foi transferida para domingo, 23 de fevereiro, em Dubai, após um impasse e eventual acordo entre as duas nações.

Devido à suspensão de passeios bilaterais entre os rivais do sul da Ásia, as equipes se jogam apenas durante os torneios da ICC, tornando essa partida o único jogo de homens da Índia vs Paquistão em 2025.

As temperaturas funcionarão no campo e fora do campo, pois os fãs de tanto na nações quanto em todo o mundo devem embalar o local, e os jogadores procurarão aproveitar a oportunidade para obter direitos de se gabar em um dos acessórios esportivos mais ansiosos do ano .

A primeira bola será jogada às 09:00 GMT, mas a construção ao vivo da Al Jazeera para a partida começará às 04:00 GMT.

Quais equipes são favoritas para ganhar o troféu dos Campeões?

As melhores escolhas da Al Jazeera para o título são:

Paquistão: Os campeões atualizados são os favoritos não apenas como anfitriões, mas também com base em sua recente forma de boa forma no formato ODI. O lado de Mohammad Rizwan gostaria de nada menos do que ganhar um título da ICC em casa – um feito que eles não alcançaram em duas tentativas anteriores.

Os campeões atualizados são os favoritos não apenas como anfitriões, mas também com base em sua recente forma de boa forma no formato ODI. O lado de Mohammad Rizwan gostaria de nada menos do que ganhar um título da ICC em casa – um feito que eles não alcançaram em duas tentativas anteriores. Índia: A equipe ODI mais bem classificada da ICC entra no troféu dos campeões nas costas de uma dublagem de 3 a 0 da Inglaterra e com o título mundial do T20 na bolsa. O torneio pode muito bem servir como despedida do críquete ODI para alguns dos maiores ícones da Índia, incluindo o capitão Rohit Sharma e a estrela Batter Virat Kohli.

A equipe ODI mais bem classificada da ICC entra no troféu dos campeões nas costas de uma dublagem de 3 a 0 da Inglaterra e com o título mundial do T20 na bolsa. O torneio pode muito bem servir como despedida do críquete ODI para alguns dos maiores ícones da Índia, incluindo o capitão Rohit Sharma e a estrela Batter Virat Kohli. Nova Zelândia: Os incalcitados Blackcaps chegaram ao primeiro trimestre do ranking ODI da ICC após uma vitória na série de tri-nação no Paquistão e procurará conquistar seu segundo título de troféu dos campeões desde 2000.

Quem são os melhores jogadores para assistir?

O Top Cinco Os jogadores escolhidos por Al Jazeera são:

Babar Azam (Paquistão)

Shubman Gill (Índia)

Jos Buttler (Inglaterra)

Glenn Maxwell (Austrália)

Shaheen Shah Afridi (Paquistão)

Quais jogadores principais sentirão falta do torneio?

O capitão vencedor da Copa do Mundo da Austrália, Pat Cummins, e o jogador de ritmo do ritmo mundial da Índia, Jasprit Bumrah, são os maiores nomes que faltavam nas listas de suas respectivas equipes.

Aqui está Guia da Al Jazeera para os esquadrões completos.

Qual é o prêmio em dinheiro para o troféu dos campeões?

A ICC aumentou drasticamente o prêmio total para o torneio para US $ 6,9 milhões, um aumento de 53 % em relação à última edição.

Aqui está um colapso do total:

Campeões: US $ 2,24M

US $ 2,24M Segundo classificado: US $ 1,12M

US $ 1,12M Semifinalistas perdidos: US $ 560.000

US $ 560.000 Quinta e sexta posição: US $ 350.000

US $ 350.000 Sétima e oitava posição: US $ 140.000

Quem são os vencedores anteriores?

Entre os participantes desta edição, a Austrália e a Índia venceram o torneio duas vezes, enquanto Bangladesh e Inglaterra ainda não conquistaram o título.

1998: África do Sul

África do Sul 2000: Nova Zelândia

Nova Zelândia 2002: Índia e Sri Lanka (vencedores conjuntos)

Índia e Sri Lanka (vencedores conjuntos) 2004: Índias Ocidentais

Índias Ocidentais 2006: Austrália

Austrália 2009: Austrália

Austrália 2013: Índia

Índia 2017: Paquistão

Existem regras especiais, condições de jogo ou dias de reserva para o troféu dos campeões?

As regras e regulamentos padrão do jogo para uma correspondência ODI se aplicam a todos os acessórios.

Se uma partida terminar em um empate, o vencedor será determinado através de um super acabamento-um de cada lado adicional que serve como um eliminador baseado na equipe que venceu o concurso de um.

O sistema de pontos verá a sacola vencedora de dois pontos, enquanto um resultado não verá os dois lados irem embora com um ponto cada.

Os pontos da semifinal serão alocados para as duas principais equipes de cada grupo com base em seus pontos. Se houver um empate nos pontos, a equipe com mais vitórias se qualificará e, se isso resultar em empate, a equipe com a maior taxa de execução líquida fará o corte.

Tanto as semifinais quanto a final foram alocadas em dias de reserva.

Como os fãs podem comprar ingressos para o Troféu dos Campeões?

Os ingressos para o torneio foram lançados de forma fase a fase pela ICC em sua plataforma oficial de ingressos on-line e fornecedores em todo o Paquistão.

Os ingressos para a final serão disponibilizados para compra após a conclusão da primeira semifinal em Dubai, pois o local será confirmado com base no destino da Índia no torneio.

Como seguir e transmitir as partidas do Troféu dos Campeões?

O torneio será transmitido por várias emissoras oficiais de TV, digital e rádio em várias regiões.

A Al Jazeera Sport fornecerá o acúmulo de pré-partida ao vivo, bem como fluxo de comentários de texto e foto para a escolha das partidas do estágio de grupo e todos os três jogos de knockout.

O que é o críquete e como é tocado?

É um jogo simples de bastão e bola, envolvendo 11 jogadores em cada equipe, mas as regras podem ficar um pouco complicadas. Al Jazeera quebra isso para você aqui.