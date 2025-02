Troféu dos Campeões da ICC 2025: Índia-Paquistão e duas outras partidas para assistir | Notícias de críquete

Além do confronto épico da Índia-Paquistão em 23 de fevereiro, a Austrália se encontra na Inglaterra e no Afeganistão disputar sua partida de estréia no torneio.

O Troféu dos Campeões da ICC começa na quarta -feira com as oito principais equipes do mundo competindo no Paquistão e Dubai nos Emirados Árabes Unidos pelo prestigiado título.

Aqui estão três partidas altamente antecipadas na fase de grupo do torneio de 50 a um lado:

Austrália vs Inglaterra (22 de fevereiro):

Os grandes rivais de cinzas se chocam no Estádio Gaddafi de Lahore no sábado.

Os detentores de um dia da Copa do Mundo Internacional (ODI) tiveram a vantagem contra seus antigos inimigos em jogos recentes de 50 anos e venceu sua série anterior por 3-2 no ano passado.

Mas ambos entram no troféu dos campeões com pontos de interrogação pendurados sobre eles.

A Austrália está sem seus “três grandes” jogadores – Pat Cummins (lesão no tornozelo), Josh Hazlewood (lesão no quadril) e Mitchell Starc, que optaram por motivos pessoais.

Adicione as ausências dos polvilhadores Mitchell Marsh (lesão nas costas) e Marcus Stoinis (aposentados), e metade de sua equipe regular está faltando.

O lado esgotado sofreu um Derrota pesada da série 2-0 ODI no Sri Lanka Pouco antes do torneio.

A Inglaterra, com o técnico de testes Brendon McCullum agora no comando, não se saiu melhor e foi caiado por 3 a 0 em uma série ODI na Índia.

Desde que venceu a Copa do Mundo de 2019 e a Copa do Mundo T20 de 2022, a Inglaterra lutou em críquete de bola branca.

Paquistão vs Índia (23 de fevereiro):

As classificações de TV foguam com milhões de ajustes para assistir ao Paquistão e da Índia sempre que o enfrentaram, devido à profunda rivalidade política entre os vizinhos armados nucleares.

As duas equipes se encontram em Dubai no domingo.

Os ingressos para o Clash foram esgotados minutos depois de serem colocados à venda, pois mais de 150.000 fãs fizeram fila on-line para pegar um assento no estádio de 25.000 capacidade.

A Índia se recusou a visitar o Paquistão para o torneio, forçando o último a concordar em abandonar parcialmente os direitos de hospedagem a Dubai após um longo impasse.

Em campo, a Índia é favorita para vencer o torneio pela terceira vez, no que deve ser a canção de cisne internacional para o capitão Rohit Sharma.

O Paquistão é os detentores de troféus dos campeões e campo uma formação talentosa, mas imprevisível.

Afeganistão vs Inglaterra (26 de fevereiro):

Mais de 160 políticos britânicos pediram que a Inglaterra boicote a partida em Lahore em 26 de fevereiro sobre a erosão dos direitos das mulheres pelas autoridades do Taliban no Afeganistão.

No entanto, o capitão Jos Buttler rejeitou a idéia, dizendo: “Não acho que um boicote seja o caminho a seguir”.

Exceto um choque de última hora, o jogo continuará.

Depois de ser bem espancado na Índia na semana passada, Buttler insistiu que a Inglaterra pode ser “perigosa” no Troféu dos Campeões, mesmo que evidências recentes sugeram o contrário.

O Afeganistão tornou-se uma força crescente no críquete de bola branca nos últimos anos, subindo para o oitavo no ranking mundial da ODI, um lugar abaixo da Inglaterra.

Os afegãos venceram a Austrália a caminho de uma semifinal histórica na Copa do Mundo T20 do ano passado, antes de perder para a África do Sul.

Eles também perturbaram a Inglaterra na Copa do Mundo de 2023 na Índia, derrotando o time repleto de estrelas por 69 corridas em Nova Délhi.