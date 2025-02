Troféu dos Campeões da ICC 2025: Paquistão vs Nova Zelândia – Start, Equipes, Visualização | Notícias de críquete

Quem: Paquistão vs Nova Zelândia

O que: Troféu dos Campeões da ICC 2025

Onde: Estádio Nacional, Karachi, Paquistão

Quando: Quarta -feira, 19 de fevereiro às 14h (09:00 GMT)

Seguir Al Jazaera SportTexto ao vivo e fluxo de comentários de fotos da partida.

Paquistão anfitrião e Nova Zelândia Open o troféu dos campeões da ICC de 2025 No National Stadium, em Karachi, na quarta -feira, com os dois lados que procuram estabelecer um marcador anterior para o torneio.

O Paquistão é o segundo favorito, atrás da Índia, para vencer o torneio, mas Perdi sua última partida de aquecimento contra a Nova Zelândia na sexta -feira para aumentar os holofotes desta partida.

O 2023 Vencedores da Copa do Mundo de CríqueteAustrália, também é uma equipe a vencer, mas a Al Jazeera analisa atentamente o criador de cortinas em Karachi entre dois lados que esperam estar levantando o troféu em 9 de março.

Por que o atual campeão do Paquistão não é os favoritos?

O Paquistão levantou a última edição do troféu dos campeões por vencendo a Índia na final em 2017mas os finalistas derrotados são os favoritos do torneio com base em sua consistência desde então.

Paquistão tem Principais jogadores vencedores de partidas Na forma de Babar Azam e Shaheen Shah Afridi, ambos ex -capitães, mas a capacidade do país de implodir em qualquer estágio de qualquer partida e qualquer série levou a uma reputação que os precede.

A turbulência fora do campo também não ajuda. Gary Kirsten foi nomeado treinador de bola branca no ano passado, mas logo desistiu e foi substituído pelo treinador de testes, Jason Gillespie. O ex -jogador australiano logo seguiu Seu antecessor sul -africano saindo pela porta, tendo parecido ser figuras populares com os jogadores.

Quais são as chances da Nova Zelândia no Troféu dos Campeões?

Nova Zelândia, que levantou o troféu dos campeões em 2000, foram Finalistas derrotados na final da Copa do Mundo de Críquete de 2019 e nunca pode ser descartado nos principais torneios. Embora não se gabasse da população de nenhuma das outras grandes equipes do torneio e além, os Kiwis produzem talentos incansavelmente que impressionam no cenário global e nas competições domésticas em todo o mundo.

Os Kiwis estão atualmente em quarto lugar no mundo, portanto, devem ser considerados um candidato sério, mas superar os dois favoritos, bem como os detentores da Copa do Mundo na Austrália, e derrotar seus conquistadores de 2019, Inglaterra, será uma tarefa difícil.

Quando foi a última vez que o Paquistão sediou um grande torneio?

O críquete internacional no Paquistão foi fortemente restrito nos últimos anos, após o ataque de homens armados no ônibus da equipe de críquete do Sri Lanka em Lahore em 2009, que feriu seis jogadores.

O Paquistão era evitado pelas principais equipes após o ataquee o troféu dos campeões marca o primeiro grande torneio global a ser realizado no país em quase 30 anos.

Guia de formulário – Paquistão

Apesar da derrota da Nova Zelândia na véspera do torneio, o Paquistão traz um livro surpreendentemente bom com eles para o torneio. Os homens em Green venceram suas últimas três séries bilaterais de ODI na estrada, que incluem um triunfo por 2-1 sobre os campeões mundiais da Austrália e uma atingida por 3 a 0 de um formidável time da África do Sul.

Guia de formulários – Nova Zelândia

A micro e macro do livro de formulários da Nova Zelândia são impressionantes. Os Kiwis chegaram às fases eliminatórias das Copas do Mundo da ICC em quatro dos últimos cinco torneios. Eles também levam a vitória da Tri-Series contra o Paquistão e a África do Sul-durante a qual venceram duas vezes o primeiro.

O Sri Lanka, que não se classificou para o Troféu dos Campeões, empatou sua série na Nova Zelândia por 2-2 em janeiro, com os anfitriões Skittled por 150 na partida final da série de quatro jogos. Sem massa, além de Mark Chapman (81), atingiu 20.

Últimos cinco partidas de ODI

Paquistão: Wwlwl

Nova Zelândia: Wlwww

Frente a frente

A Nova Zelândia encerrou uma recente corrida de domínio do Paquistão em partidas de ODI entre os lados, vencendo três dos últimos quatro encontros. Antes disso, o Paquistão havia reivindicado a vitória em sete dos últimos nove jogos concluídos.

Notícias da equipe do Paquistão

É provável que o Paquistão permaneça inalterado do lado que foi derrotado pela Nova Zelândia na véspera do troféu dos Campeões.

O capitão Mohammad Rizwan sugeriu que manter a fé nos jogadores continuará sendo a estratégia que o Paquistão toma, em vez de cortar e mudar, entrar no torneio.

Notícias da equipe da Nova Zelândia

A Nova Zelândia sofreu outro revés antes do troféu dos Campeões, perdendo Lockie Ferguson por uma lesão no pé.

O jogador rápido foi ferido em uma partida de aquecimento contra o Afeganistão no domingo.

Seu lugar na equipe da Nova Zelândia foi ocupado por Kyle Jamieson, que jogou seu mais recente internacional de um dia em setembro de 2023.

A lesão a Ferguson segue a perda de outro jogador rápido, Ben Sears, a uma lesão no tendão.

Esquadrão do Paquistão

Esquadrão: Mohammad Rizwan (capitão), Salman Ali Agha (vice -capitão), Babar Azam, Fakhar Zaman, Kamran Ghulam, Saud Shakeel, Tayyab Tahir, Faheem Ashraf, Khushdil Shah, Usman Khan, Usman Khan, Sheah MOHRAF, HAHASAIN HASNAIN, HASNAIN, HAHHIL, Usman, Usman Khan, Arararh MOHAMADANAIN HASNAIN, HAHHHIL, Usman, Usman Khan, Arararah MOHAMMADANAIN NASTA, Afridi

Esquadrão da Nova Zelândia

Esquadrão: Mitchell Santner (capitão), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway (wicketkeeper), Matt Henry, Kyle Jamieson, Tom Latham (wicketkeeper), Daryl Mitchell, Will O’Rourke, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Ben Sears, Nathan Smith, Kane Williamson, Will Young