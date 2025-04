Trump chama o ataque de Sumy da Rússia de ‘horrível’ – DW – 14/04/2025

Coréia do Sul As forças armadas estão experimentando “uma crise de liderança” como resultado do turbulência política que envolveu a nação Nos últimos meses, de acordo com um ex -oficial do exército sênior. Ele também acusou os principais políticos de mostrar desdém pelas tropas.

O “desrespeito” das forças armadas se espalhou para as críticas públicas às forças armadas após o ex -presidente Yoon Suk Yeol’s Declaração da Lei Marcial Em 3 de dezembro, disse Chun In Bum, um tenente-general aposentado no República da Coréia Exército e agora um membro sênior do Instituto Nacional de Estudos de Distuência.

O Tribunal Constitucional em 4 de abril Impeachou Yoon e removeu -o do escritório por chamar a lei marcial. Julgamento criminal de Yoon começou na segunda -feira no Tribunal Distrital Central de Seul, onde está enfrentando acusações de insurreição, juntamente com um ex -ministro do gabinete e vários comandantes militares e policiais.

Os políticos mostram ‘sem respeito’

As críticas às forças armadas são injustificadas, disse Chun à DW, porque a grande maioria do pessoal militar do país agiu de maneira adequada e profissionalmente durante o curso do que muitos descreveram como uma tentativa de golpe. O problema, ele enfatiza, reside nos políticos e na liderança militar sênior.

“Um problema é como os líderes políticos civis trataram os militares sem respeito”, disse Chun à DW. “Os generais que participaram do Declaração da Lei Marcial mostrou mau julgamento, mas essa não era a maioria das forças armadas “.

E enquanto os políticos deveriam ter aplaudido os oficiais que se recusaram a acompanhar a declaração da lei marcial, eles “fizeram todos parecer crianças”, disse Chun.

Ao mesmo tempo, Chun também critica outros problemas que surgiram nas forças armadas da Coréia do Sul.

“Na sociedade coreana, uma expectativa se desenvolveu de que haverá zero acidentes nas forças armadas, particularmente zero mortes durante o treinamento”, disse ele.

E embora nenhum oficial queira que suas tropas sejam feridas, a única maneira de alcançar esse padrão é degradar o treinamento a um nível em que é ineficaz na preparação de soldados para a batalha, acrescentou Chun.

Infelizmente, os policiais se curvaram a essa pressão e tornaram os regimes de treinamento irrealisticamente simples, disse ele.

“O resultado é um militar não treinado, liderado por pessoas que não correm riscos e não preparam suas tropas”, disse ele. “E se você é um oficial júnior e vê os oficiais acima de você agindo assim e sendo promovido, eles farão a mesma coisa.”

Falta de treinamento ligado a acidentes

Que a falta de treinamento é potencialmente culpar por vários incidentes que ocorreram nas forças armadas, disse ele, como o bombardeio acidental de uma vila Fora de uma zona de treinamento de jatos de caça-bombardeiros em março e um incidente no final do mesmo mês em que um drone militar colidiu com um helicóptero estacionário, destruindo os dois veículos.

Dan Pinkston, professor de relações internacionais no campus de Seul da Universidade de Troy, ecoa preocupações de que os problemas estão surgindo para as forças armadas do país.

“Se os militares de uma nação se poliram, há absolutamente riscos e problemas em potencial que podem surgir”, disse ele. “Vimos compromissos de ministros de defesa por causa de seus relacionamentos íntimos – às vezes voltando ao ensino médio – e aquelas amizades sendo priorizadas sobre a habilidade”.

Uma ‘traição’ das fileiras juniores

Pinkston descreveu a decisão dos oficiais seniores de ficar do lado de Yoon durante a recente crise como “uma traição real dos soldados juniores”.

“Esses foram os soldados profissionais que fizeram o que foram informados, que invadiram o prédio do Parlamento, porque era isso que eles foram ordenados a fazer”, disse ele. “É um milagre que ninguém tenha sido morto naquela noite, mas esses homens foram traídos”.

Por todos os desafios que as forças militares sul -coreanas, principalmente a perda de muitos de seus comandantes mais seniores e experientes, como resultado de seu envolvimento na declaração da lei marcial, Chun e Pinkston acreditam que a nação permanece segura.

“Temos a sorte de que os rapazes e mulheres das forças armadas estejam fazendo seu trabalho na linha de frente”, disse Chun. “E assim que admitirmos que temos um problema mais alto, quanto mais cedo poderíamos seguir em frente.”

