Trump implementa a varifulação de 10% em muitos países – DW – 05/04/2025

A estrela de Hollywood foi do Mato Grosso a São Paulo no pouquíssimo tempo que ficou no Brasil. Na passagem pela capital paulista, a atriz e ativista Angelina Jolie conversou com imigrantes e refugiados, após encontro com lideranças indígenas do povo caiapó, no Alto Xingu.

No Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), em São Paulo, Angelina ouviu lideranças das comunidades afegãs, bolivianas e camaronesas.

No CDHIC, a atriz reformou o “compromisso de usar sua visibilidade para promover mudanças e apoiar iniciativas que garantam os direitos humanos e a cidadania”. Que mulher!

Ativista das causas humanitárias

Angelina Jolie anda pelo mundo em defesa das causas humanitárias. O foco dela se concentra nos excluídos e marginalizados.

A atriz foi, durante 20 anos, embaixadora e enviada especial da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

Na visita ao Brasil, a estrela esteve ainda com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. Ela ganhou um lindo colar que representa a tradição do povo guajajara.

No Alto Xingu

A atriz também se reuniu com o cacique Raoni Metuktire, do povo caiapó, uma das mais importantes e reconhecidas lideranças indígenas do planeta.

Lá Jolie conversou com mulheres e crianças.

Ao passear pelo local, fez pintura tradicional e quis saber detalhes sobre a preservação da floresta, a invasão de garimpeiros e a devastação da região de reserva.

Por mais amor, como o de Jolie pelo ser humano, para melhorar o mundo!

Angelina Jolie há mais de 20 anos participa de ações humanitária, sobretudo relacionada aos excluídos, como os imigrantes e refugiados. Foto: CDHIC

Angelina Jolie ganhou um presente da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que presenteou a atriz com um colar típico:





