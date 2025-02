Trump, Macron Strike Tom otimista na Ucrânia After Talks – DW – 25/02/2025

Presidente dos EUA Donald Trump expressou esperança na segunda -feira de que a guerra da Rússia na Ucrânia está chegando ao fim.

Esta declaração veio durante sua reunião com o presidente francês Emmanuel Macron no terceiro aniversário de Invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia.

Macron mencionou que viu “progresso substancial” após as discussões com seu colega em Washington, mas alertou qualquer acordo potencial com Moscou não deve ser rendido para a Ucrânia.

As conversas entre os EUA e os líderes franceses vêm em um momento de profunda incerteza sobre o futuro das relações européias e americanas.

O que Trump e Macron disseram?

A França já falou com a Grã -Bretanha sobre o envio de tropas de manutenção da paz como parte das garantias de segurança e Trump disse que o presidente russo Vladimir Putin “aceitaria” esse arranjo.

“Eu fiz essa pergunta a ele”, disse Trump. “Olha, se fizermos esse acordo, ele não está procurando mais guerra.”

Em uma entrevista à televisão estatal russa, Putin, no entanto, deu a impressão de que poderia não terminar assim que Trump queria.

“(O fim da guerra) não foi discutido em detalhes”, disse ele em entrevista. “Só concordamos que avançaríamos em direção a isso. E nesse caso, é claro, não estamos recusando a participação dos países europeus”.

Trump também expressou esperança de que o conflito possa acabar dentro de semanas e aquele presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Em breve chegaria a Washington para assinar um acordo, dando aos Estados Unidos acesso valioso aos minerais da Ucrânia, que são usados ​​na tecnologia chave.

Macron disse que acreditava que “hoje era um ponto de virada” nas negociações sobre como acabar com a guerra. “Compartilhamos seu desejo de fazer as pazes”, disse ele sobre sua reunião com o presidente dos EUA, antes de advertir que “a paz não pode significar a rendição da Ucrânia”.

O presidente francês foi o último líder no Ocidente a manter contato com Putin, mesmo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas Macron acabou perdendo a paciência depois que as forças russas realizaram operações brutais no subúrbio de Kiev dos meses de Bucha no conflito.

No entanto, Macron agora espera que a comunicação de Trump com Putin possa dar frutos.

“Agora, há uma grande chance, porque há um novo governo dos EUA, então este é um novo contexto”, disse Macron. “Portanto, há boas razões para o presidente Trump se reenviar com o presidente Putin”.

A Assembléia da ONU mostra brecha entre nós e a Europa sobre a Ucrânia ainda existe

Enquanto tudo pareceu bem com as relações na capital dos EUA, uma mudança dramática estava ocorrendo no discurso político na Assembléia Geral da ONU, quando os Estados Unidos se separaram com seus aliados europeus, recusando -se a culpar a Rússia por sua invasão de seu vizinho.

Washington votou contra uma resolução que chamou Moscou, exigindo que retire tropas da Ucrânia.

Os EUA então pressionaram por um Conselho de Segurança da ONU Resolução que reconheceu “a trágica perda de vidas durante todo o conflito da Rússia-Ucrânia”, mas nunca mencionou a agressão do Kremlin.

Essa resolução foi posteriormente adotada e o embaixador da ONU da Rússia, Vassily Nebenzia, reconheceu “mudanças construtivas” na posição de Washington no conflito, em comparação com o governo Biden. Ele disse ao conselho que a resolução “não era ideal”, mas “um ponto de partida para esforços futuros para o assentamento pacífico”.

A Ucrânia marcou na segunda -feira o aniversário mais sombrio do que, enquanto luta para afastar a invasão russa, ao entrar em seu quarto ano.

Líderes europeus se reúnem em Kyiv em demonstração de apoio

Sob pressão crescente no campo de batalha e com o apoio dos EUA, parecendo mais frágeis do que nunca, vários líderes europeus se reuniram em Kiev para eventos comemorativos. Washington não enviou nenhum alto funcionário para a ocasião.

“Os autocratas em todo o mundo estão observando com muito cuidado se há alguma impunidade se você violar fronteiras internacionais ou invadir seu vizinho ou se houver verdadeira dissuasão”, presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen alertado na capital ucraniana.

Trump, nos últimos dias, descreveu Zelenskyy da Ucrânia como um “ditador”, sugeriu que Kiev é o culpado pela guerra e encerrou o isolamento diplomático de três anos de Putin pelos EUA.

No sábado, o Ministério das Relações Exteriores de Moscou disse que os preparativos estavam em andamento para uma reunião presencial entre Trump e Putin.

As autoridades de Washington também indicaram a Kiev que é improvável que suas esperanças de ingressar na OTAN sejam cumpridas e que é improvável que ele recupere a terra que o exército da Rússia ocupa, o que equivale a cerca de 20% do país.

No campo de batalha, as tropas de Putin estão fazendo um progresso constante, enquanto a Ucrânia lida com escassez de tropas e armas.

Mais sanções para a Rússia, Merz reitera o apoio da Ucrânia

Enquanto isso, os ministros das Relações Exteriores da UE aprovaram uma nova série de sanções à Rússia na segunda -feira.

As medidas têm como alvo a chamada “frota de sombras” de Moscou de navios que ela usa para contornar restrições ao transporte de petróleo e gás ou para transportar grãos ucranianos roubados. A UE disse que 74 navios foram adicionados à sua lista de frotas de sombra.

O Reino Unido também impôs novas sanções destinadas a 107 empresas e indivíduos, projetados para atrapalhar as cadeias de suprimentos militares do Kremlin.

Primeiro Ministro Britânico Keir Starmerque deve visitar Washington no final desta semana, disse que as vozes ucranianas “devem estar no coração do Drive for Peace”, enquanto reconhecendo que a recente intervenção de Trump “mudou a conversa global” e “criou uma oportunidade”.

No entanto, “a Rússia não possui todas as cartas nesta guerra”, disse ele.

Friedrich Merzprovavelmente será o próximo chanceler da Alemanha após Eleições federais de domingoreiterou seu apoio à Ucrânia em um post nas mídias sociais.

“Três anos de guerra de agressão russa contra a Ucrânia”, disse ele em X. “Três anos de guerra na Europa. Por três anos, fomos acompanhados pelas terríveis imagens de destruição e crimes de guerra. Ucrânia. Agora, devemos colocar a Ucrânia em uma posição de força.

Editado por: Louis Oelofse