‘Vamos durar seis meses’ se Trump puxar a ajuda militar dos EUA da Ucrânia | Notícias da Guerra da Rússia-Ucrânia

Kyiv, Ucrânia -Antes da cúpula de emergência em Paris sobre a resposta da Europa à exclusão das negociações de paz dos EUA na Rússia, o presidente da Ucrânia alertou sobre o futuro sombrio de seu país se a ajuda militar dos EUA for cortada.

“(W) terá baixa chance – baixa chance de sobreviver sem o apoio aos Estados Unidos”, disse o presidente Volodymyr Zelenskyy em entrevista no programa de notícias da NBC Meet the Press.

Em dezembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estava aberto à idéia de reduzir a ajuda militar para a Ucrânia.

Em um movimento que poderia mais te esforçar, Zelenskyy rejeitou um acordo proposto nos EUA que concede ao acesso de Washington aos minerais de terras raras da Ucrânia em troca de ajuda militar contínua.

A recusa, juntamente com as declarações recentes de Trump e as ligações particulares com Zelenskyy e o presidente russo Vladimir Putin, levantaram novas incerteza sobre o apoio a longo prazo de Washington a Kiev.

Confiando na Europa

Com os EUA apoiam incertos, a Europa enfrenta pressão crescente para preencher a lacuna.

Durante a Conferência de Segurança de Munique de 14 a 16 de fevereiro, Zelenskyy parecia responder às ações e comentários de Trump, levantando a questão da Europa construindo seu “próprio militar”.

“Vamos ser honestos. Não podemos descartar a possibilidade de que os Estados Unidos possam dizer ‘não’ para a Europa em uma questão que a ameaça ”, disse Zelenskyy.

O tenente -general Ihor Romanenko, ex -vice -chefe da equipe geral das forças armadas ucranianas, disse à Al Jazeera que a Ucrânia precisará de mais ajuda do que a Europa pode oferecer.

“A Europa não pode substituir a ajuda americana”, disse ele, acrescentando que a Ucrânia não sobreviverá por muito tempo sem a ajuda militar dos EUA e prevendo: “duraremos seis meses”.

Existem complicações políticas que podem interferir no apoio europeu.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, ambos céticos em relação à ajuda militar a Kiev, poderiam bloquear as decisões em toda a UE. Enquanto isso, o partido da extrema-direita da Alemanha está surgindo nas pesquisas, complicando ainda mais a capacidade da Europa de agir decisivamente.

A alternativa para a Alemanha (AFD) é anti-imigração, União Anti-Europeia e muitas vezes pró-putina. Há preocupações de que ele possa levar o fim à ajuda de Berlim a Kiev e a deportação de refugiados ucranianos.

Mesmo que a Europa pudesse chegar a um acordo para aumentar a ajuda militar para a Ucrânia, enfrentou desafios para ampliar suas armas e produção de munição. A indústria de defesa da Rússia era ultrapassar a OTAN na produção de armasenfatizando a necessidade de a UE revigorar sua base industrial de defesa para apoiar efetivamente a Ucrânia.

A Rússia também recebeu apoio da Coréia do Norte, com a inteligência ucraniana estimando que Pyongyang enviou milhares de tropas para o território contratado pela Rússia. A Coréia do Sul relata que a Coréia do Norte também forneceu a Moscou milhões de conchas de artilharia.

‘Foi péssimo’

Romanenko apontou que a Ucrânia já teve uma prévia da vida sem ajuda militar dos EUA.

Os hardliners republicanos sob a influência do ex -presidente Donald Trump atrasaram por meses um projeto de lei aprovado em abril de 2024 Isso abriria caminho para mais de US $ 60 bilhões em financiamento desesperadamente necessário para a Ucrânia.

“Já vimos o que uma suspensão de ajuda de seis meses resultou”, disse Romanenko.

Antes da aprovação do pacote, Ucrânia perdeu várias fortalezas estratégicas Na região do sudeste de Donbas, ao custo de “milhares de vidas”, disse Romanenko.

Bohgan, um oficial militar que foi destacado em Donbas durante o atraso na ajuda militar, disse à Al Jazeera que os combates se tornaram muito mais perigosos durante esse período.

“Era péssimo, poderíamos disparar apenas cinco conchas por dia, enquanto os russos (palavrões) podiam demitir centenas contra nós sem contar”, disse Bohgan, que não podia dar seu sobrenome devido aos regulamentos do Ministério da Defesa da Ucrânia.

‘Meio-verão ou outono’

Com cinco projetos de lei separados votados pelo Congresso dos EUA, Washington até agora forneceu US $ 175 bilhões em ajuda a Kiev desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

Nikolay Mitrokhin, pesquisador da Universidade de Bremen da Alemanha, disse à Al Jazeera que a rapidez com que a Ucrânia passa por seus suprimentos militares financiados pelos EUA dependerão da rapidez com que seus soldados são forçados a usá-los.

Os ataques aéreos russos constantes significam que Kiev conta com mísseis para o sistema de defesa aérea de Patriot, fabricado nos EUA, disse ele. O míssil Patriot custa vários milhões de dólares, e eles geralmente são gastos em alvos descartáveis, como drones xadrez fabricados no Irã ou suas réplicas fabricadas na Rússia.

“É por isso que minha suposição é que os suprimentos atuais e futuros dos EUA durarão definitivamente até o meio do verão (julho), se não até o outono (setembro), desde que sejam gastos moderadamente”, disse Mitrokhin.

A perda de suprimentos militares dos EUA não pode ser compensada pela Europa, especialmente quando se trata de mísseis patriotas, veículos blindados leves e conchas de 155 mm usadas para suprimir a infantaria russa avançada, disse ele.

Mitrokhin acrescentou que quanto tempo ou se a Ucrânia teria que sobreviver sem a ajuda militar dos EUA estaria ligada a quanto tempo leva para os laços da Rússia-EUA se deteriorarem.

“O relacionamento de Trump e Putin se tornará azedo, e em breve veremos um aumento decisivo nos suprimentos dos EUA”, disse ele à Al Jazeera.

‘Russos e americanos em ternos caros’

O analista de Kiev, Alexey Kushch, disse que Zelenskyy estava certo em recusar o acordo de Trump que vinculou a ajuda militar aos recursos minerais da Ucrânia.

Ele disse à Al Jazeera que os EUA deveriam tratar a Ucrânia como um aliado e que “seria apenas” se Washington escrever metade da dívida e agendar o restante a ser devolvido até o final do século.

“Ninguém pediu à URSS que compensasse a ajuda militar, dando seus recursos naturais, disse Kushch, referindo -se a bilhões de dólares em equipamentos militares fornecidos por Washington durante a Segunda Guerra Mundial que a Rússia concluiu os pagamentos nos anos 90.

“Por que a Ucrânia, um aliado, não deveria?” Kushch perguntou a Al Jazeera.

Independentemente de os EUA pararem de enviar ajuda militar, alguns ucranianos estão se sentindo desiludidos com os últimos desenvolvimentos.

“Como sempre, outra pessoa decidirá nosso destino”, disse Vsevolod Boyko, diretor da escola aposentado cujo filho Ihor está lutando em Donbas, apesar de duas feridas, disse à Al Jazeera.

“Um monte de russos e americanos em ternos caros esculpará a Ucrânia sem nos perguntar”, disse Boyko. “E se rejeitarmos suas condições, eles pressionarão o botão para parar a ajuda”.